Uvažujete o klimatizaci? Uvažujte rychle. Brusel chystá velká omezení

Klimatizace se staly ústředním tématem nedávné vlny veder. Narychlo je sháněly domácnosti i firmy. Zahraniční média přinesla zajímavou zprávu z přehřátého Bruselu, kde se v administrativní budově Berlaymont museli uskrovnit úředníci Evropské unie. Kvůli technickým problémům musela být odstavena chladící jednotka, o čemž byli úředníci informováni SMS zprávou. Zajímavé na tom bylo, že odstávka klimatizace se týkala jen pater 1-7. V třináctipatrové budově pracují asi 3 tisíce úředníků, je sídlem předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen i 26 eurokomisařů. Ti sedí od 8. patra výš a na všechno dohlíží Leyenová ze své chlazené kanceláře ve 13. patře. V kancelářích s vypnutou klimatizací se pekli jen níže postavení euroúředníci. Jeden z nich to pro server Politico popsal jako feudalismus. Samozřejmě až poté, co byl ujištěn o zachování anonymity. Na teplotu si serveru Politico postěžoval i úředník pracující v klimatizovaném 8. patře. Teplota se tam blížila 26 stupňům. Vedro ale nebylo jedinou věcí, která bruselským úředníkům z Berlaymontu komplikovala práci pro blaho Evropy. V budově docházelo také k výpadkům elektřiny kvůli vysoké spotřebě klimatizační jednotky.
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Bruselský incident se stal součástí širší debaty o nepřipravenosti Evropy na nové vlny veder. V evropských domácnostech je klimatizace spíše výjimkou. Nainstalována je v každém pátém obydlí. V jiných vyspělých státech, jako jsou USA, Japonsko nebo Jižní Korea, je klimatizace v 90 % domácností. Kdyby chtěli bruselští úředníci zastaralou a nehospodárnou klimatizaci v budově Berlaymont vyměnit, narazí na vlastní změny týkající se zvyšování udržitelnosti v oblasti chladiv, které vstoupí v platnost od roku 2027. Nejčastěji používaná chladiva v tepelných čerpadlech budou od roku 2027 vyřazena a nově prodávané jednotky budou smět obsahovat jen jejich modernější a ekologičtější varianty. Ty ale nemusejí být tak účinné nebo levné. Evropská unie chce omezit používání fluorovaných chladiv s tzv. "potenciálem globálního oteplování" (GWP) vyšším než 150. GWP je index vyjadřující, jak moc daný plyn přispívá k oteplování atmosféry ve srovnání s oxidem uhličitým, jehož koeficient byl stanoven jako 1. Dnes široce používané chladivo R32 (difluormetan) má GWP 675 a tak nebude možné prodávat jednotky, které jsou jím vybaveny. Tato změna se dotkne především menších čerpadel vzduch-voda a země-voda s výkonem do 50 kW a také monobloků, tedy přenosných klimatizací a dalších zařízení, kde je celý chladicí okruh uzavřen v jedné krabici. Nejedná se o povinnost vyřazovat stará zařízení. Všechny tyto systémy mohou být dále provozovány i opravovány.
Domácích klimatizačních jednotek se změny začnou týkat o něco později, v roce 2029. Důvod je zčásti ekonomický a zčásti bezpečnostní. Nejčastěji používaným chladivem, které splňuje nový emisní limit GWP 150, je totiž propan, chladivo označované jako R290, které má nízké GWP 3. Jeho zásadní bezpečnostní problém spočívá v tom, že je hořlavý. Kdyby došlo k jeho úniku v tepelném čerpadle, unikne ven do vzduchu. Kdyby ale unikl v domácí splitové klimatizaci, dostane se do obýváku nebo do ložnice. Výrobci potřebují vymyslet technická řešení, která budou bezpečná. Vedle omezeného množství náplně se musí vyvíjet i složité konstrukce. To znamená vedle zdržení také zdražení zhruba o 15–25 %. Pokud tedy uvažujete nad nákupem klimatizace pro domácnost nebo kancelář, nejspíš se vyplatí neodkládat nákup za konec roku 2028, dokud jsou volně prodejné dnes používané systémy.
Změny zkomplikují život také servisním technikům klimatizací, a to včetně autoservisů. Budou muset být proškoleni na nakládání se syntetickými chladivy, známými jako F-plyny. Nově se místo doživotní platnosti certifikace zavádí její povinné obnovování každých 7 let. Současná kapacita školících zařízení je nedostatečná, na což upozornila Eva Fialová (ANO), zpravodajka návrhu zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, který sladí českou legislativu s tou evropskou. „Důvodová zpráva k tomuto říká ještě jednu podstatnou věc. Náklady spojené s povinným přeškolením nebo opětovným absolvováním procesu hodnocení ponesou samy certifikované osoby a držitelé osvědčení. Uvádí se, že současná cena školení nebo certifikace se podle oblasti a typu pohybuje v rozpětí 3 tisíc až 15 tisíc korun bez DPH na jednu osobu. To už není úplně bezvýznamný administrativní detail. Pokud si vezmeme jen orientačně, že se tato povinnost může dotknout více než 20 tisíc lidí, pak jde při těchto jednotkových nákladech v součtu o významné finanční zatížení celého segmentu odborných profesí, a to ještě nemluvíme o času, cestách, výpadku práce, nákladech zaměstnavatelů a organizační kapacitě školení,“ upozornil poslanec Petr Bendl (ODS).
Seznam chystaných omezení pro čerpadla a monobloky. Převzato ze stránek Evropské komise.
- Od 1. ledna 2027 jsou zakázána plug-in pokojová klimatizační zařízení, monobloková klimatizační zařízení, jiná samostatná klimatizační zařízení a samostatná tepelná čerpadla s maximálním jmenovitým výkonem do 12 kW včetně, která obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP 150 nebo vyšším, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků. Pokud bezpečnostní požadavky v místě provozu neumožňují použití fluorovaných skleníkových plynů s GWP nižším než 150, je mezní hodnota GWP 750.
- Od 1. ledna 2032 jsou zakázána zásuvná pokojová klimatizační zařízení, monobloková klimatizační zařízení, jiná samostatná klimatizační zařízení a samostatná tepelná čerpadla s maximálním jmenovitým výkonem do 12 kW včetně, která obsahují fluorované skleníkové plyny, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků. Pokud bezpečnostní požadavky v místě provozu neumožňují použití alternativ k fluorovaným skleníkovým plynům, je mezní hodnota GWP 750.
- Od 1. ledna 2027 jsou zakázána monobloková a jiná samostatná klimatizační zařízení a tepelná čerpadla s maximálním jmenovitým výkonem vyšším než 12 kW, avšak nepřesahujícím 50 kW, která obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP 150 nebo vyšším, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků. Pokud bezpečnostní požadavky v místě provozu neumožňují použití fluorovaných skleníkových plynů s GWP nižším než 150, je mezní hodnota GWP 750.
- Od 1. ledna 2030 jsou zakázána další samostatná klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, která obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP 150 nebo vyšším, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků. Pokud bezpečnostní požadavky v místě provozu neumožňují použití fluorovaných skleníkových plynů s GWP nižším než 150, je mezní hodnota GWP 750.
Seznam chystaných omezení pro splitové (dělené) jednotky. Převzato ze stránek Evropské komise.
- Od 1. ledna 2025 jsou zakázány systémy střídavého proudu s jednoduchým dělením, které obsahují méně než 3 kg F-plynů s GWP 750 nebo vyšším.
- Od 1. ledna 2027 jsou zakázány dělené systémy vzduch–voda o jmenovité kapacitě do 12 kW včetně, které obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jsou na nich závislé, s GWP 150 nebo vyšším, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků.
- Od 1. ledna 2029 jsou zakázány dělené systémy vzduch–vzduch o jmenovité kapacitě do 12 kW včetně, které obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jsou na nich závislé, s GWP 150 nebo vyšším, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků.
- Od 1. ledna 2035 jsou zakázány dělené systémy o jmenovité kapacitě do 12 kW včetně, které obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jsou na nich závislé, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků.
- Od 1. ledna 2029 se zakazují dělené systémy o jmenovité kapacitě vyšší než 12 kW, které obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jsou na nich závislé, s GWP 750 nebo vyšším, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků.
- Od 1. ledna 2033 jsou zakázány dělené systémy o jmenovité kapacitě vyšší než 12 kW, které obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jsou na nich závislé, s GWP 150 nebo vyšším, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků.
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