Už to ví i Biden. Covid: ,,Dezinformace” jsou nakonec pravda

The Wall Street Journal píše, že podle tajné zpravodajské zprávy poskytnuté Bílému domu a klíčovým členům Kongresu se koronavirus pravděpodobně rozšířil v důsledku nehody v čínské laboratoři.



Zpráva, která byla zahrnuta v rámci aktualizace dokumentu z roku 2021 od kanceláře ředitelky Národního zpravodajství Avril Hainesové, znamená v rámci oficiálního vnímání původu pandemie posun, jelikož tím, že ministerstvo energetiky, které dohlíží na síť amerických národních laboratoří, možnost úniku covidu-19 připustilo, byť zatím s „nízkým přesvědčením“, pozměnilo původní postoj z roku 2021, kdy o původu pandemie covidu-19 nebylo nikterak rozhodnuté.



Server National Review upozornil, že na zprávu již v neděli v pořadu CNN State of the Union reagoval poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. „Mohu vám říci toto. Prezident Biden opakovaně nařídil všem složkám naší zpravodajské komunity, aby vynaložily úsilí a prostředky na to, aby této otázce přišly na kloub. Pokud získáme nějaké další poznatky nebo informace, podělíme se o ně s Kongresem a s americkým lidem. V tuto chvíli však zpravodajská komunita na tuto otázku neposkytla žádnou definitivní odpověď,“ hodnotil.

National Review také připomíná, že z odtajněné zprávy zpravodajských služeb zveřejněné v listopadu 2021 již dříve vyplynulo, že FBI po devadesátidenním prověřování, které nařídil prezident Biden, dospěla „s mírnou jistotou“ k závěru, že pandemie začala „laboratorní nehodou“. FBI podle zprávy tento názor stále zastává.



Opakem jsou aktuálně postoje jiných amerických institucí. Národní zpravodajská rada s „nízkým přesvědčením“ zastává stanovisko, že pandemie vznikla přirozeným přenosem z nakaženého zvířete. CIA pak zatím o původu šíření koronaviru není zatím rozhodnuta.



Za šířením pandemie by tak mohla být některá z virologických laboratoří umístěných v čínském Wu-chanu, z něhož se pandemie rozšířila do celého světa poté, co Čína informace o nákaze podle dřívější zprávy amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti úmyslně tajila a sama si pro sebe hromadila zdravotnický materiál. Právě ve Wu-chanu stojí i Wuchanský institut virologie, kde se studovaly i netopýří koronaviry.

Američtí představitelé deníku Wall Street Journal sdělili, že ačkoli se ministerstvo energetiky a FBI shodují, že příčinou pandemie byl pravděpodobně únik z laboratoře, obě agentury dospěly ke svému hodnocení z různých důvodů. Dříve uváděný trh ve Wu-chanu coby ohnisko nákazy pak má být podle zprávy amerických úředníků pouze místem rozšíření koronaviru, nikoliv místem jeho původu.



Není to poprvé, co se hovoří o původu covidu-19 v čínské laboratoři



O existenci mnoha důkazů, které by potvrdily, že koronavirus pochází z laboratoře v čínském Wu-chanu, se již v květnu roku 2020 zmiňoval tehdejší americký ministr zahraničí Mike Pompeo. „Existují nesmírné důkazy o tom, že (koronavirus) vzešel odtud,“ prohlásil Pompeo s odkazem na laboratoř ve Wu-chanu v rozhovoru pro televizi ABC.



„Čína je známá sklonem infikovat svět a využívat laboratoří, aniž by respektovala normy,“ nebral si tehdy Pompeo servítky a varoval, že Peking za šíření covidu-19 nese odpovědnost a bude se muset za to zodpovídat.



Naopak Světová zdravotnická organizace (WHO) však taková tvrzení označila za spekulace. Právě její tým odborníků v březnu 2021 sestavil zprávu, podle níž se se koronavirus pravděpodobně přenesl ze zvířete na člověka, a teorii, že se virus uvolnil při laboratorní nehodě, označil za „krajně nepravděpodobnou“. Vědci tehdy uvedli, že nedoporučují další vyšetřování.



National Review však zároveň poukazuje, že expert WHO na bezpečnost potravin a nemoci zvířat Peter Ben Embarek o několik měsíců později v dánském dokumentu uvedl, že čínští kolegové prezentaci závěrů týmu ovlivnili. Na začátku prý Číňané odmítli, aby ve zprávě byla o laboratoři jakákoli zmínka, protože to podle nich „bylo nemožné, takže nebylo třeba s tím ztrácet čas“. „My jsme trvali na tom, aby to bylo zahrnuto, protože to bylo součástí celé otázky, odkud virus pochází,“ podotkl.

Že by mohl mít covid-19, s nímž v Česku zemřelo přes 42 tisíc nakažených lidí, laboratorní původ, již několikrát zmiňoval i epidemiolog Roman Prymula. „Myslím, že dnes již máme dostatek indicií na to, abychom mohli říct, že došlo k úniku covidu-19 z laboratoře,“ řekl na začátku letošního roku pro pořad Rozstřel serveru iDNEs.cz. Spekulovat se má podle něj dnes jen o tom, jak k tomuto úniku ve Wu-chanu došlo.

Dříve šlo o „dezinformace“



Jakákoli zmínka laboratorního původu šíření covidu-19, který se dnes připouští ze strany samotných amerických institucí, ještě přitom donedávna mohla znamenat pro mnohé lidi vážné důsledky. Zatímco totiž americké úřady neměly v této otázce jasno, sociální sítě a mnozí bojovníci proti dezinformacím již ano a oproti oficiálním názorům amerických agentur tvrdili, že jde o „dezinformaci“. Facebook tak například až v polovině roku 2021 přestal cenzurovat příspěvky o tom, že je covid-19 uměle vytvořen a pochází z čínské laboratoře.

K potírání podobných zpráv dřív přistoupil také technologický gigant Alphabet, který provozuje vyhledavač Google. Firma rozhodla, že je laboratorní původ covidu-19 „konspirační teorií“, a na stránkách, které toto tvrzení psaly, zakázala umísťovat reklamní bannery.

O původu covidu-19 se psalo v minulosti i na stránkách Ministerstva vnitra a ve svém přehledu hlavních dezinformačních sdělení Centrum proti hybridním hrozbám Ministerstva vnitra ČR uvádělo, že šlo o jeden z vícero „nejvýznamnějších narativů s dezinformačním potenciálem objevujících se v této souvislosti na kvazi mediální scéně a šířených prostřednictvím sociálních sítí či řetězových e-mailů v České republice v období od března do května 2020“.



Psalo, že „podle současných poznatků nelze říci, že byl virus vyvinut uměle“. „Podle aktuálně dostupných informací tento virus nebyl vytvořen laboratorně či uměle, na čemž se shoduje hned několik předních výzkumných institucí a laboratoří. Přirozeným šířením tohoto viru došlo k mutaci jeho genetické informace, postupná modifikace virů je však normální a pravděpodobná,“ znělo z Ministerstva vnitra ČR v roce 2020.



Že by byl covid-19 z laboratoře, označil za „dezinformaci“ v červnu 2021 také veřejnoprávní Český rozhlas a tvrdil, že „žádné důkazy o úniku z laboratoře nejsou“. „Naopak z dosavadních informací vyplývá, že původ koronaviru SARS-CoV-2 je přirozený. Třeba vědci z Univerzity v Severní Karolině zkoumali genomy různých koronavirů, tedy i SARS a MERS, a vyšlo jim z toho, že původci onemocnění jsou zvířata. Hlavně netopýři nebo velbloudi, ti jsou i podle jiných vědeckých studií mezihostitelem, který virus přenesl na člověka,“ odmítala laboratorní původ redaktorka ČRo Zuzana Machálková.

