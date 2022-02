V Kanadě to Trudeau začal čistit: Koně šlapou po ležících lidech. A média varují před slovem „svoboda“

Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 1% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26997 lidí



Trudeau rozhodl, že proti protestujícím, kteří si například krátili čas tancem před kanadským parlamentem, zakročí tvrdě i v rámci jejich živobytí. Protestujícím řidičům prostřednictvím vicepremiérky Chrystie Freelandové sdělil, že se chystá rovněž bez soudního příkazu pozastavit platnost povinného ručení jejich vozidel.



Zablokovat Kanaďanům veškeré úspory a zamezit jim v práci bez soudu umožňuje kanadské vládě zákon, který poskytuje policii pravomoci jako v případě válečného stavu.

Veřejnoprávní televizní a rozhlasová stanice Kanady CBC mimo jiného varovala i před slovem „svoboda“ – to je podle jejího tvrzení s odkazem na kanadské odborníky „běžné mezi krajně pravicovými skupinami“.

The word has become common among far-right groups, experts say. https://t.co/JxpBN8gLGt

Ve čtvrtek policie započala po uzavření velké části města zásah proti demonstrantům zatčením dvojice pořadatelů protestu a v pátek pak policie v Ottawě zakročila přímo proti protestujícím před tamním parlamentem a během brutálního zásahu začala přítomné zatýkat a odtahovat jejich vozidla.

„Musíte ukončit další nezákonnou činnost a okamžitě odstranit své vozidlo a/nebo majetek ze všech míst nezákonného protestu. Každý, kdo se nachází na místě nezákonného protestu, může být zatčen,“ varovala policie přítomné, načež policisté přistoupili k tvrdému zásahu.

HEAVILY ARMED POLICE BEGIN TO ARREST PROTESTERS IN OTTAWA

Ottawa Police Turn Against Its PEOPLE Under Trudeau Regime.

Trudeau, promised in a meeting with the liberal caucus that the military would not be deployed to disband the Freedom Convoy protests. pic.twitter.com/VQFuO3AT1s