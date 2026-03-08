Válka s Íránem. Expert: USA nemají plán

08.03.2026 10:12 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Íránský režim přežije, a ještě se zocelí,“ předpovídá znalec Blízkého východu Bernard Haykel. Američanům vyčítá, že šli do akce, aniž by měli plán, co bude po skončení války. USA se připojily k izraelským úderům bez jasné představy o následcích. Očekávaly rychlý pád a reformu režimu, ale smrt Chámeneího situaci zkomplikovala.

Válka s Íránem. Expert: USA nemají plán
Foto: Hans Štembera
Popisek: Protestní shromáždění vyjadřující nesouhlas s útokem Spojených států a Izraele vůči obyvatelům Íránu

Americko-izraelské údery na Írán, které 28. února vedly k likvidaci nejvyššího vůdce ájatolláha Alího Chámeneího a dalších klíčových velitelů, vtáhly do konfliktu celý region. Írán odpověděl raketovými a dronovými útoky na Izrael i státy Perského zálivu včetně Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů (SAE), Kataru, Kuvajtu a Bahrajnu, stejně jako na Irák, Omán a Jordánsko. Izrael na oplátku zesílil letecké údery a pozemní operace proti Hizballáhu v Libanonu. Konflikt narušil lodní dopravu, leteckou přepravu, dodávky energie a světové trhy, přičemž Mezinárodní měnový fond varuje před globálními ekonomickými dopady. 

Anketa

Schvalujete útok USA a Izraele na Írán?

10%
90%
hlasovalo: 11106 lidí

V exkluzivním rozhovoru pro Bloomberg Weekend, který vedla uznávaná britská novinářka Mishal Husainová a jenž vyšel v pátek 6. března, se k situaci vyjádřil renomovaný expert na Blízký východ Bernard Haykel, profesor blízkovýchodních studií a ředitel Institutu pro transregionální studium Blízkého východu, severní Afriky a střední Asie na Princetonské univerzitě. Haykel, autor připravované knihy o saúdskoarabském korunním princi Muhammadovi bin Salmánovi (MBS), s nímž je v pravidelném kontaktu, analyzuje íránskou ideologii, odolnost režimu i obavy klíčových regionálních hráčů.

Pětina Íránců podporuje stávající režim

Podle Haykela je Írán moderní hybridní režim, který kombinuje antiimperialismus, protikolonialismus, myšlenky sociální spravedlnosti z komunismu a marxismu, přepracovanou středověkou teologii a íránský nacionalismus. Teokratický systém Velayat-e-faqih, v překladu Vláda znalců islámského práva, vytvořený ájatolláhem Chomejním, není reprezentativní pro většinu šíitů na světě. Írán zůstává revizionistickou mocností usilující o zničení Izraele, vyhnání USA z regionu a překreslení mocenské mapy Blízkého východu – paralelně s revizionismem izraelské pravice.

Haykel zdůrazňuje, že režim má hluboké kořeny. Disponuje asi 20 % podpory obyvatelstva, brutálně potlačuje protesty (např. v lednu při nich zahynuly tisíce lidí) a zároveň zajišťuje základní služby jako zdravotnictví a vzdělávání. „Je to velmi tvrdý režim, který je stále ochoten zabíjet, aby zůstal u moci,“ řekl Haykel a dodal: „Můj odhad je, že tento režim přežije.“

Fotogalerie: - Proti útoku na Írán

Protestní shromáždění vyjadřující nesouhlas s útok...
Protestní shromáždění vyjadřující nesouhlas s útok...
Protestní shromáždění vyjadřující nesouhlas s útok...
Protestní shromáždění vyjadřující nesouhlas s útok...
Protestní shromáždění vyjadřující nesouhlas s útok...
Protestní shromáždění vyjadřující nesouhlas s útok...

Expert načrtl tři možné varianty budoucnosti Íránu. První scénář počítá s přežitím režimu, který se ještě více zocelí. Další alternativou je nastolení reformovaného vedení, které by uzavřelo dohody s americkým prezidentem Donaldem Trumpem podobně jako Venezuela. Přijít ale může také kolaps vedoucí k občanské válce mezi etnickými skupinami. V zemi, kde žije 50 % Peršanů, zbytek tvoří Kurdové, Ázerové, Arabové a Balúčové, by situace mohla vyústit v chaos typu Libye s katastrofálními regionálními dopady, umocněnými velikostí Íránu a významem jeho přírodních zdrojů.

Nejpravděpodobnějším scénářem podle něj zůstává přežití režimu. „Pokud skončíme s neúspěšným státem s 92 miliony obyvatel, může to být katastrofální situace pro Íránce i pro sousedy,“ varuje expert.

Trump vnímá arabské lídry jako „dojné krávy“ pro americkou ekonomiku

Zvláštní pozornost věnuje Haykel saúdskoarabskému korunnímu princi Muhammadu bin Salmánovi, jenž podle něj válku s Íránem nechtěl a snažil se ji odvrátit. Princ se obává íránských raket krátkého doletu a dronů, které by mohly zasáhnout ropnou infrastrukturu, odsolovací zařízení, elektrárny a komunikace. Jakýkoli chaos by ohrozil Vizi 2030 – ambiciózní plán ekonomické diverzifikace a společenské transformace. „Jakýkoli chaos v regionu, jakákoli nestabilita – létající rakety a drony – je pro Vizi 2030 velmi špatná,“ podtrhl Haykel.

Trumpovu administrativu kritizuje za to, že nemá plán, co bude, až válka skončí. USA se připojily k izraelským úderům bez jasné představy o následcích. Očekávaly rychlý pád a reformu režimu, ale smrt Chámeneího situaci zkomplikovala. Trump vnímá arabské lídry, jako je MBS, transakčně – tedy jako „dojné krávy“ pro americkou ekonomiku – spíše než jako strategické partnery.

Fotogalerie: - Propalestinská demonstrace

Propalestinská demonstrace pod heslem "Zastavte ko...
Propalestinská demonstrace pod heslem "Zastavte ko...
Propalestinská demonstrace pod heslem "Zastavte ko...
Propalestinská demonstrace pod heslem "Zastavte ko...
Propalestinská demonstrace pod heslem "Zastavte ko...
Propalestinská demonstrace pod heslem "Zastavte ko...

Regionálně vidí Haykel Blízký východ rozdělený mezi tradiční mocnosti, jako jsou Saúdská Arábie, SAE, Egypt, Jordánsko, které usilují o stabilitu, a revizionisty, jako jsou Írán a izraelská pravice. Řešení by podle něj vyžadovalo výrazné americké diplomatické angažmá, které by zahrnovalo jak palestinskou otázku a eliminaci tureckého islamismu, tak smír ve vztazích mezi Saúdskou Arábií a SAE.

Profesor Haykel, jenž sám má libanonské kořeny, vyjadřuje obavy z dalšího cyklu násilí v regionu, ale zároveň doufá v pragmatické řešení. „USA musí hrát ústřední roli při prosazování dohody těchto zemí,“ domnívá se expert.

Psali jsme:

Trump: Možná už nebude nikdo, kdo by řekl „vzdáváme se“
Strach v Teheránu: Co když režim přežije?
USA spotřebovávají rychle munici, spojenci panikaří. I Zelenskyj
Íránský prezident se omlouvá sousedům, Trump se směje

 

Zdroje:

https://www.bloomberg.com/features/2026-bernard-haykel-weekend-interview/?srnd=homepage-europe&embedded-checkout=true

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Írán , Izrael , USA , zahraničí , Blízký východ , Saúdská Arábie , Haykel , íránský režim

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem profesora Bernarda Haykela, že napadení Íránu bylo ze strany USA nedostatečně uvážené a nedomyšlené?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Radek Koten byl položen dotaz

Co tím přesně myslíte? Jaké změny plánujete?

SPD: Budeme proto prosazovat jasnější zákonné vymezení hranice mezi trestným činem a politickým projevem, zejména v době volebních kampaní, a posílení právních záruk svobody projevu a politické soutěže. A naopak nemyslíte, že by se imunita, kterou máte měla redukovat maximálně právě na to, co říkáte...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Spaní se psem v posteli o vás hodně vypovídáSpaní se psem v posteli o vás hodně vypovídá Voda, kterou si myjete vlasy, vás okrádá o lesk i hezký účesVoda, kterou si myjete vlasy, vás okrádá o lesk i hezký účes

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Drony Nemesis: „Sbírka je tunelovaná.“ Růžička viděl spis. Vzkaz Vetchému

7:35 Drony Nemesis: „Sbírka je tunelovaná.“ Růžička viděl spis. Vzkaz Vetchému

Poslanec ANO za Ústecký kraj Pavel Růžička se znovu pustil do polemiky s hercem Ondřejem Vetchým. Kv…