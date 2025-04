Video s Bobošíkovou se objevilo, kde nemělo a vzbudilo rozruch

Radek Bartoníček se chtěl od Jany Bobošíkové dozvědět, proč se rozhodla kandidovat právě za STAČILO!?

Bartoníček v tu chvíli namítl, že mír chce asi každý a Bobošíková okamžitě kontrovala, že rozhodně nemá pocit, že by míru chtěl dosáhnout opravdu každý. „Tady máme usnesení Poslanecké sněmovny z února 2022, kde všechny strany zastoupené ve sněmovně podpořily vyzbrojování Ukrajiny. O míru tam nebylo ani slovo,“ argumentovala Bobošíková.

Bartoníček se na to konto zeptal, zda by utrpení Ukrajinců, na které dopadají ruské rakety a bomby, nebylo ještě mnohem větší, kdyby Ukrajinci nedostali zbraně od Česka a dalších zemí, ale Bobošíková zdůraznila, že v této věci má jasno, i když není expertkou.

„Pane Bartoníčku, já nejsem expert na vojenství, ale já bych žádné zbraně na Ukrajinu nedodávala, pokud by to bylo v mé moci,“ zdůraznila. „Ukrajina by dopadla jako země, která si s druhou zemí neumí udržet mír,“ dodala jedním dechem.

Ani ruský prezident Vladimir Putin, ani ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nejsou podle Bobošíkové „hodní hoši“, což je výraz, který skutečně použila a podle ní se mezi těmito dvěma nehodnými hochy rozsuzuje, kdo na rozpoutání války nese větší vinu.

Bartoníček v této souvislosti položil další konkrétní otázku.

„Přišlo mi, že se málo vymezujete proti Rusku a právě vůči Putinovi,“ poznamenal.

„To je váš dojem, pane redaktore, já vám ho nebudu brát. Proč bych vám měla oponovat. Máte svůj dojem a máte na něj naprosté právo. Je to váš dojem a já nebudu hodnotit vaše dojmy. … Ať si každý myslí, co chce. Já po pravdě řečeno nevím, co teď očekáváte. Jestliže máte dojem, že jsem proruská, tak já vás tady nebudu přesvědčovat, že ne,“ odvětila Bobošíková.

Zdůraznila, že odmítá vidět věci černobíle a prý vnímá, že Rusko hájí své zájmy. Zdůraznila přitom, že ukrajinský Majdan, čili protesty z roku 2014 na náměstí Majdan, byly vyprovokovány Západem. „Dokonce bylo rozhodnuto, že na Majdanu musí zemřít nejméně sto lidí, aby Západ nějakým způsobem reagoval, což se podařilo,“ pravila Bobošíková.

Dovolávala se přitom ukrajinsko-kanadského politologa Kačenovského, jenž měl toto tvrzení doložit. „To není můj pohled, to je pohled profesora Kačenovského,“ zdůraznila.

A hned pokračovala.

„Já se dívám na historii komplexně. A to, že při sjednocení Německa bylo slíbeno, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, to je jasná věc. A kdo to teď popírá a kdo se dívá na ten svět tak černobíle, že nepřiznává některým světovým mocnostem nic, co jim bylo kdy slíbeno, tak to je pohled, který já nesdílím, protože to je pohled, který vede do záhuby,“ předložila Bobošíková Bartoníčkovi svůj pohled na světové dějiny a na chod světa.

Uznala, že Ukrajina má právo jít cestou, jakou si sama zvolí, to jest i cestou směřující do západních struktur, jenže okamžitě přidala jedno „ale“.

„Ať to nejsou americké dolary, které tu cestu posypávají a které tu cestu ponoukají. A pokud jde o Majdan, tak tam si myslím, že to jasně bylo prokázáno.“

Bartoníček v tu chvíli oponoval, že by bylo lepší, aby byla udržena ostřejší hranice mezi tím, když někdo promlouvá k veřejnosti jako politik a někdo jako novinář, ale Bobošíková z této námitky vybruslila prostou větou: „To je váš názor.“

V diskusi pod videem se ukázalo, že zaujala celou řadu lidí.

„Bravo bojovná Bobo! Jako vždy skvělá!“ zaznělo například. „Dobře ho použila jako PaNaPr i hadr na boty,“ přisadil si další diskutující. „Co ten Bartoníček bere, však na něj nemá ani Shakespeare či Hamlet,“ padlo ve třetím komentáři.

Bartoníček se také dočkal nálepky novináře, který hájí koalici SPOLU, případně poznámky, že se mu Bobošíková prošla po zádech.

