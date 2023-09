Víte, co to znamená? Zůstanou u nás. Bez kvót. Následky Rakušanovy spolupráce s Německem

„Zůstanou u nás,“ vyvozuje někdejší poslankyně ODS Helena Mallotová o uprchlících chycených díky vzájemné spolupráci české a německé policie na hranicích. O této dohodě s německou ministryní vnitra Nancy Faeserovou (SPD) informoval na sociální síti X Vít Rakušan. Podle Faeserové by pro německo-českou spolupráci měla být vzorem probíhající německo-švýcarská spolupráce, aktualizaci by potřebovala i dohoda s Tureckem. Papež František mezitím vyzval k přijímání a integraci uprchlíků.

Česká a německá policie budou kvůli zhoršující se situaci na balkánské migrační trase intenzivněji spolupracovat v boji proti převaděčům. Vít Rakušan na sociální síti X oznámil, že se takto dohodl s německou ministryní vnitra Nancy Faeserovou (SPD), další jednání se pak mají uskutečnit v příštím týdnu. „Vzhledem ke zhoršující se situaci na balkánské migrační trase jsme se s německou ministryní vnitra Nancy Faeserovou dohodli na intenzivní spolupráci německé a české policie v boji proti převaděčům. Policejní tým připravuje konkrétní opatření, další jednání se uskuteční v příštím týdnu. Všechny další kroky včetně případných kontrol na vybraných přechodech koordinujeme s německou stranou. O dalším postupu samozřejmě budeme včas informovat. Podobná vzájemná spolupráce již nějakou dobu funguje na česko-slovenské hranici,“ informoval Rakušan.

Vzhledem ke zhoršující se situaci na balkánské migrační trase jsme se s německou ministryní vnitra @NancyFaeser dohodli na intenzivní spolupráci německé a české @policiecz v boji proti převaděčům. Policejní tým připravuje konkrétní opatření, další jednání se uskuteční v příštím… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 22, 2023

Faeserová v rozhovoru pro deník Welt sdělila, že se kvůli situaci mohou krátkodobě obnovit kontroly na hranici s Českem a Polskem.

Následně na ni i odpověděla: „Zůstanou u nás.“

Mallotová je toho názoru, že spoluprací s českou policií Německo obchází Evropskou komisi. „Ministryně vnitra Faeserová řekla dnes v rozhovoru pro Welt, že naprostá většina migrantů teď do Německa proudí přes Polsko a Česko a že se dohodla s Českem, neboť jen tak lze obejít nutný souhlas Evropské komise, na pravidelných kontrolách na hranicích, a to časově omezenými, na tomto postupu. Polsko nezmínila. Ti by ji patrně hnali,“ uzavřela svůj komentář ke spolupráci s německou policií Mallotová.

Faeserová pro Welt dále uvedla, že se Švýcarskem v tomto ohledu již spolupráce probíhá a měla by být vzorem pro Českou republiku. „Se Švýcarskem již probíhá vynikající spolupráce. Spolkoví policisté mohou v úzké koordinaci se švýcarskými policejními složkami kontrolovat i na švýcarském území a zabraňovat neoprávněným vstupům,“ řekla německá ministryně.

Rovněž Faeserová vyzvala k budoucí užší spolupráci s Tureckem v otázce migrace – Faeserová počítá s „aktualizací“ stávající dohody. „To je to, co je potřeba. V současné době dohoda EU s Tureckem nefunguje dostatečně dobře,“ zkritizovala dohodu mezi Evropskou unií a Tureckem o uprchlících. Ta byla podepsána v březnu 2016. Podle tureckého deníku Yenisafak pak dohoda výrazně omezila příliv migrantů do Evropy přes Egejské moře. V současnosti v Turecku přetrvává přibližně 4 miliony Syřanů a je tak dle deníku zemí s největším počtem migrantů na světě.

Mezitím papež František označil Středozemní moře za „hrob lidské důstojnosti“. „Na jeho březích je na jedné straně hojnost, spotřeba a plýtvání, na druhé straně chudoba,“ řekl papež na sobotním „Středomořském setkání“ v Marseille. Na těchto setkáních jedná asi šedesát zástupců církví z pěti břehů Středozemního moře a přibližně šedesát mladých lidí z 29 zemí sousedících se Středozemním mořem.

Papež František vyzval Evropu k přijímání a integraci migrantů. Řešením migrační krize dle jeho slov není odmítání uprchlíků, ale zajištění možností legálního a regulovaného vstupu do Evropy. V sobotu na setkání v Marseille papež řekl, že cílem musí být „vyvážené přijímání v Evropě ve spolupráci se zeměmi původu“.

