Vláda zničí zemi, to je zločin. Pak se nemá protestovat? Vlastimil Tlustý se do toho opřel

„Záměrně jsem použil slovo zločin. V době ekonomické krize, chcete-li situaci vyřešit, musíte zátěž lidí a podniků snížit. Samozřejmě, jestli chcete, aby se z toho vyhrabali. Pokud v krizi zvýšíte daňovou zátěž, krizi prohloubíte. Všechny nápady na zvyšování daní povedou k prohlubování krize a proto jsem použil slovo zločin,“ říká Tlustý.

Řeči o nutnosti konsolidace veřejných financí a krocení dluhu odmítá. „To by ta vláda nesměla rozhazovat po celou dobu svého fungování stovky miliard. Když si zrekapitulujeme funkční období této vlády, budeme moct jmenovat několik případů, kdy se vláda rozhodla rozhazovat stovky miliard. Zjevně v tom pokračuje – jen se mění záminky a důvody, kvůli nimž to vláda dělá. Chtějí-li konsolidovat veřejné finance, musí na prvním místě přestat vymýšlet další a další výdaje, což stále dělají. A na druhém místě přijít s úsporami, jak původní velké výdaje snížit. Nejenom nezvyšovat – ale dokonce snižovat,“ popisuje Tlustý.

Přidává další varování. „Problém má dnes rozsah podle mého odhadu 400 miliard korun dluhu ročně. Vláda by měla v této situaci hledat úspory přiměřeně veliké. Že na daních nevybere 400 miliard je téměř jisté, a kdyby to náhodou chtěla zkusit, tak občany a celou Českou republiku brzy ekonomicky zlikviduje. Takže proto slovo zločin, které budu pořád opakovat. Je to neseriózní debata evidentně ekonomických diletantů, kteří vůbec nevědí, co řídí. To je v tuto chvíli už jasné,“ říká Tlustý.

„Ať si vymýšlejí, co chtějí, chtějí-li zničit tuto zemi!“

Návrh má podle toho, to uniklo do médií, počítat s tím, že namísto dnešních tří sazeb ve výši 10, 15 a 21 % budou zavedeny jen dvě, a to základní ve stejné výši, tedy 21 %, a jedna snížená 14%. Ministr Stanjura navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší sazby do té nejvyšší, 21%. Bylo by to třeba vodné a stočné, teplo, léky, veřejná doprava, služby v kadeřnictví, točené pivo nebo vstupenky na kulturní a sportovní akce.

O konkrétních číslech Tlustý vůbec nechce mluvit. „Já se vůbec k jejich nápadům nebudu vyjadřovat. Měnit daně nahoru v tuto chvíli je zločin. Ať si vymýšlejí, co chtějí, to se ukáže, že je to zločin. Pokud cokoli z toho zrealizují, uvidíte, že česká ekonomika se bude vyvíjet ještě hůř než teď. Já se vůbec do této debaty – jaká sazba, které daně – nebudu vkládat. Ať si vymýšlejí, co chtějí, chtějí-li zničit tuto zemi!“ dodal.

Úspory vláda hledá, například mezi důchodci či zrušením 300 poboček České pošty. „To je nepřiměřené rozsahu problému. Když hledáte 400 miliard korun, je legrační vyhledávat jednotlivé řádky v rozpočtu, kde řádky prezentují jednotky nebo přinejlepším desítky miliard. Musí přijít s řešením, jež jim přinese 400 miliard, které jim chybějí. Jakmile budou dělat dílčí kroky, někde za 2 miliardy, někde za 15 miliard, tak se nikdy cílové částky nedopočítají,“ komentuje Tlustý.

Metoda – paušální redukce všech výdajů státního rozpočtu

Připomíná řešení, který před rokem navrhoval bývalý prezident Václav Klaus: „Poradil jedinou možnou v úvahu přicházející metodu. Paušální redukci všech výdajů státního rozpočtu jednotným procentem tak, aby se 400 miliard našlo. Metoda je úplně jednoduchá. Chybí 400 miliard? Výdaje státního rozpočtu jsou… Z toho vám vyjde, o kolik musíte krátit výdaje. Nerozhodovat se, koho zkasírujou více, koho méně. Procenta seberete ve všech výdajích, kapitolách, všem institucím. Jediná možná a rychlá metoda jsou paušální škrty ve stejném procentuálním rozsahu u všech výdajů státního rozpočtu. To je možná metoda, která dává smysl.“

Progresivní zdanění nebo začít u těch nejbohatších, to také podle něj není cesta. „Zdanění nejbohatších je chiméra. Nejbohatší mají dost peněz na to, aby si založili firmy v zahraničí, najmou si daňové poradce a právníky. Můžete vymyslet cokoli, stejně to nezaplatí. Najdou způsob, jak peníze zdanit jinde. Sice se radují hloupí občané, kteří si myslí, že to zaplatí někdo jiný, ale oni to nezaplatí. Stát nevybere vůbec nic navíc,“ vysvětlil.

A jestli nápady stáhnou, nebo je realizují? „Vzhledem k tomu, jaké nápady měli, bylo by ideální, kdyby nerealizovali do voleb vůbec nic. Když už neumí ničím prospět, ať alespoň neškodí. Ideální by bylo, kdyby se o tom hádali ještě do voleb a tím by to skončilo,“ říká Tlustý.

Demonstrace. Co mají zoufalí lidé dělat?

Mezi veřejností je vidět nesouhlas s postupem vlády. Svědčí o tom několik demonstrací, jichž jsme byli svědky. Další se uskutečnila v neděli 16. dubna na Václaváku.

„Co mají dělat zoufalí lidé, kteří vidí zoufalou vládu, která mu zoufalé nápady? Co mají dělat jiného, než chodit říkat, že se jim to nelibí? Že to má charakter symbolický a tuhle vládu to o ničem nepřesvědčí… Oni nic rozumného zatím nevymysleli a ani nevymyslí. Já si myslím, že protestovat je namístě! Když můžou ve Francii demonstrovat statisíce lidí kvůli odchodu do důchodu, který je nižší než u nás? Proč by se u nás nemohlo demonstrovat proti katastrofě způsobované vládou pana Fialy?“ říká bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý.

Na závěr všem, i médiím, doporučuje: „Aby kdykoli někdo řekne něco ze svých šílených nápadů, se ho vždycky zeptali – kolik to prezentuje miliard? A pak se ptát – a co ten zbytek? Vy jste teď přišli s nápadem, jak ušetřit 3 miliardy – ale co těch zbývajících 397 miliard? Co s tím budete dělat? Na tom se krásně ukáže to zoufalství. Logicky, zoufalí ministři dělají zoufalé věci. Ale ta čísla to odhalí nejlépe. Kdykoli něco vymyslí, ať řeknou, kolik to reprezentuje – a doplňková otázka je: A co ten zbytek?“

Reforma je ve fázi příprav a debat – rozhodnutí až koncem dubna

Podle předsedy vlády Petra Fialy je zatím vše ve fázi příprav a debat – výsledná rozhodnutí přijdou až koncem dubna a kritika proto zatím není namístě. „Některá média v posledních hodinách zveřejnila části z neveřejných analytických materiálů k reformě veřejných financí. Ty jsou mylně prezentovány jako finální návrhy daňových změn Ministerstva financí. Tuto interpretaci musím odmítnout. Nelze dělat seriózní závěry z uniklých interních pracovních podkladů, jež jsou zveřejňovány bez patřičného kontextu a vysvětlení,“ říká premiér.

„Všichni postupují v rámci platného harmonogramu, jenž počítá s představením finálního výsledku navrhovaných změn na přelomu dubna a května. Do té doby prosím, aby ke všem únikům z projednávaných pracovních a analytických materiálů bylo přistupováno s patřičnou rezervou a jako k nehotovým věcem. Jinými slovy: Finální návrhy z expertních a politických debat na téma snížení schodku státního rozpočtu sdělím jménem vlády osobně zhruba za měsíc,“ upozorňuje premiér Petr Fiala.

