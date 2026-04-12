Volby v Maďarsku začaly

Volební místnosti v Maďarsku se otevřely v 6 hodin ráno místního času a zavřou se v 19 hodin. První odhady výsledků parlamentních voleb se očekávají ještě během nedělního večera. Volby probíhají v kombinovaném systému. Část poslanců volí voliči v jednomandátových obvodech a část prostřednictvím celostátních kandidátních listin. Systém historicky nahrává Orbánově straně, ale velký náskok Tiszy by to mohl překonat.
Pro získání prosté většiny je potřeba 100 poslaneckých křesel a pro dvoutřetinovou nadpoloviční většinu s pravomocí měnit maďarskou ústavu je nutné obdržet 133 mandátů. Probíhající parlamentní volby jsou v pořadí již desáté od obnovení svobodné politické soutěže v roce 1990.
Hlavním vyzyvatelem Orbánova Fideszu je středopravá strana Tisza vedená Péterem Magyarem, bývalým členem vládního tábora, který se stal výrazným kritikem současného režimu. Podle posledních předvolebních průzkumů vede Tisza před Fideszem, některé agentury jí dokonce přisuzují šanci na zisk dvoutřetinové většiny, což by umožnilo změnu ústavy a odblokování evropských fondů.
Zászlókat a magasba, fel, győzelemre! Április 12-én áradjon a TISZA szerte az országban!— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 11, 2026
Nyomjuk meg az utolsó órákat! Beszéljetek kérlek minden ismerősötökkel, barátotokkal, rokonotokkal, munkatársatokkal!
Holnap hosszú időre eldől a szeretett hazánk sorsa! Most tényleg minden… pic.twitter.com/YkSNzAvXci
Orbánova strana však stále disponuje silnou podporou mezi svými tradičními voliči a v menších obcích.
The future is ours to build, because we believe in the power of love and unity. ?????? pic.twitter.com/nZNFInKD32— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2026
Tyto volby sleduje s velkým zájmem celá Evropa. Výsledek může výrazně ovlivnit vztahy Maďarska s EU, postoj k válce na Ukrajině i vnitřní politický systém země. Kritici obviňují Orbána z oslabování demokratických institucí, ovládání médií a klientelismu, zatímco jeho stoupenci ho chválí za obranu národních zájmů a tradičních hodnot proti bruselskému vlivu.
Nový parlament se má sejít do měsíce
Výsledky voleb budou známy pravděpodobně během nedělní noci nebo v následujících dnech, definitivní složení nového parlamentu by mělo být jasné do konce týdne. Nový parlament by měl být svolán do 30 dnů od voleb.
Podle většiny nezávislých předvolebních průzkumů z posledních dnů vede Tisza s 48–52 % hlasů před Fideszem s 37–41 %. Některé projekce (např. Median) předpovídají Tisze dokonce dvoutřetinovou většinu (133+ mandátů), což by umožnilo změny ústavy a odblokování zmrazených evropských fondů. Fidesz by mohl získat kolem 50–85 mandátů. Menší strany jako Mi Hazánk (Naše vlast) se pohybují kolem 5 %, ostatní (DK, MKKP) pravděpodobně skončí pod hranicí vstupu do parlamentu.
V kampani podpořili Orbána např. Donald Trump a J. D. Vance. Podpořil ho také český premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda slovenské vlády Robert Fico.
?????????? Dear Prime Minister @RobertFicoSVK, thank you for your best wishes! Looking forward to building on the strong relations between our countries in the years to come. https://t.co/5QKI9cz5Ib— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2026
?????????? Thank you, @GeertWildersPVV! Your support means a lot. Patriots across Europe know what is at stake. Together, we are stronger. https://t.co/tOA7ODuuVJ— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 11, 2026
Vzhledem k velké polarizaci maďarské společnosti se očekává vysoká účast voličů.
