Výbuchy na ruské základně stovky kilometrů od fronty

Agentura Reuters k tomu uvedla, že informaci nemohla nezávisle ověřit. Podle všeho se měly na místě ozvat dvě exploze, předtím měly být na místě slyšet sirény leteckého poplachu.

Nešlo o první útok na základnu, podle Moskvy ji zasáhly už před 20 dny ukrajinské útoky s pomocí dronů.

?? Engels Air Force base in #Saratov, deep inside #Russia, 700 miles from #Kyiv has been struck again. The base is home to many strategic bombers used to bombard #Ukraine, including Tu-95 & Tu-160. In early December, Ukrainian drones successfully attacked this same base. pic.twitter.com/Anq2EEpQ6P