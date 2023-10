Vypekl Leyenovou jako nikdo. „Palestině ani euro.“ Orbánův muž ničí Brusel

reklama

Eurokomisař pro sousedskou politiku Olivér Várhelyi v pondělí informoval na síti X (dříve Twitter), že EU zastavuje rozvojovou pomoc pro Palestinu v reakci na útok Hamásu na Izrael. „Evropská komise, která je největším donátorem Palestinců, přezkoumává celé své rozvojové portfolio v celkové hodnotě 691 milionů eur,“ informoval Várhelyi.

„Okamžitě pozastavujeme všechny platby, přezkoumáme všechny projekty, odkládáme všechny návrhy rozpočtu, včetně toho na rok 2023, komplexně posoudíme celé portfolio. Nyní je třeba se zabývat základy míru, tolerance a soužití. Podněcování k nenávisti, násilí a oslavování teroru otrávilo mysl příliš mnoha lidí. Potřebujeme jednat, a to hned,“ napsal Várhelyi.

•All payments immediately suspended.

•All projects put under review.

•All new budget proposals, incl. for 2023 postponed until further notice.

•Comprehensive assessment of the whole portfolio. — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 9, 2023

EU přislíbila v rámci společného programu pro Západní břeh Jordánu a Gazu, které ovládá Hamás, finanční podporu v celkové výši 1,18 miliardy eur na období 2021–2024. Evropská komise popřela, že by jakékoli peníze směřovaly do Hamásu. „EU nefinancuje Hamás ani jeho teroristické aktivity přímo ani nepřímo,“ uvedla a dodala, že od roku 2007 uplatňuje vůči této skupině „politiku zákazu kontaktů“.

Evropská komise tvrdí, že Olivér Várhelyi jednal při oznámení o pozastavení prostředků sám a že platby budou pokračovat, dokud nebude dokončen přezkum, zda peníze neúmyslně nefinancují teroristické skupiny. Mluvčí Evropské komise Eric Mamer přitom ještě v pondělí potvrdil Várhelyiho slova. V úterý však již oznámil, že maďarský eurokomisař věc nekonzultoval s ostatními vysokými úředníky a platby se nepozastavují.

Smíšená sdělení podtrhla rozpory uvnitř EU ohledně toho, jak se vypořádat s útokem Hamásu na Izrael a izraelskou reakcí proti Gaze. Vyhlídka na pozastavení plateb ze strany EU – největšího vnějšího dárce pro palestinská území – následovala po rozhodnutí Německa a Rakouska pozastavit platby dvoustranné rozvojové pomoci a vyvolala okamžitou reakci uvnitř i vně Bruselu.

Některé členské státy EU, včetně Španělska, Francie a Irska, se však postavily proti jakémukoli kroku k pozastavení plateb a vyjádřily rozhořčení nad tím, že nebyly nejprve konzultovány, zatímco další komisaři rovněž kritizovali Várhelyiho prohlášení. Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý prohlásil, že „není pro pozastavení pomoci, z níž má přímý prospěch palestinský lid“, a dodal, že Paříž „zavedla postupy“, které zajišťují, aby její bilaterální pomoc neproudila Hamásu. Francie loni podle informací Financial Times vyčlenila na pomoc 95 milionů eur.

Generální tajemník OSN António Guterres v pondělí večer telefonoval předsedovi Evropské rady Charlesi Michelovi a vyzval ho, aby pomoc nezastavoval. Šest hodin po Várhelyiho prohlášení a v reakci na četné žádosti členských států, aby platby nebyly pozastaveny zveřejnila komise oficiální tiskovou zprávu, v níž uvedla, že zahajuje „naléhavou revizi pomoci EU pro Palestinu“, ale že platby nebyly formálně pozastaveny.

Várhelyi, který je eurokomisařem za stranu Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána, však ve středu pro Financial Times znovu potvrdil, že se veškeré peníze pro Palestinu pozastavují. Podle Várhelyiho revize de facto znamená pozastavení plateb. „Nevidím v tom žádný rozpor. Pro mě je to totéž... žádné platby se nechystají,“ uvedl. Podle některých názorů by za tím mohla být snaha zatlačit na Evropskou komisi, aby výměnou za pokračující rozvojovou pomoc Palestině rozmrazila peníze z eurofondů pro Maďarsko, které nebyly vyplaceny kvůli údajnému porušování zásad právního státu.

Várhelyi je dlouholetý úspěšný politik a diplomat, který se těší velké důvěře premiéra Viktora Orbána. Diplomaté EU i současní a bývalí maďarští úředníci popisují Várhelyiho jako vysoce inteligentního a mimořádně znalého problematiky EU. Několik bývalých maďarských úředníků však podle informací serveru Politico.eu také popisuje jeho hrubý styl vedení, kdy měl křičet a nadávat svým zaměstnancům. Várhelyi také podle více diplomatů zaujímá při jednáních s velvyslanci bojovnější přístup než kolegové z jiných zemí.

I proto poslanci Evropského parlamentu napoprvé odmítli schválit Várhelyiho v roce 2019 na post eurokomisaře pro sousedství a rozšíření. Eurokomisařem se Várhelyi stal až po písemném zodpovězení dodatečných otázek a druhém kole hlasování.

Svoji rozhodnost nyní maďarský eurokomisař ukazuje v otázce Palestiny. „Teror nemůže nikdy zvítězit. Teror nikdy nemůže přinést svobodu. Evropa je s Izraelem zajedno. Stojíme společně na straně lidskosti proti zlu,“ uvedl mimo jiné na síti X.

Terror can never win. Terror can never bring freedom.



Europe is one with Israel.



We stand together on the side of humanity against evil. pic.twitter.com/PtC2f9afC4 — Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) October 11, 2023

