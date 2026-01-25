Vysoká novinářská úroveň, smějí se Šídlovi. Proč se trápit fakty?

Jindřich Šídlo, komentátor serveru Seznam Zprávy, je mimo jiné spolutvůrcem satirického pořadu Šťastné pondělí. V jeho rámci pravidelně tvoří i texty do rubriky Šťastné slovo. Tentokrát si tropil žerty z toho, jak chce nová Babišova vláda bojovat proti cenzuře.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Jenže netrvalo dlouho a Libor Vondráček se rozhodl uvést věci na pravou míru.
„Zaprvé nebudu předseda tohoto podvýboru, a zadruhé předsedou se stane nejspíš osoba, která už má příplatek, takže žádný příplatek za 21 tisíc za tuto funkci nedostane, neboť se příplatky nesčítají. Ale proč se trápit fakty nebo se snad zeptat toho člověka, o kterém píšu, když si můžu virtuální realitu vymyslet. Opravdu vysoká novinářská úroveň,“ kroutil hlavou poslanec Libor Vondráček nad Jindřichem Šídlem.
Svobodní na svém webu upozorňují, že Libor Vondráček je jedním ze zakladatelů tohoto podvýboru, ale upozorňují také, že bude jen jeho členem, o předsedovi nehovoří. Sám Vondráček svou roli v podvýboru vidí jasně.
„Cenzura není v pořádku nikdy. Zažil jsem vypínání webů bez důkazů i snahy o nálepkování kritiků vlády za dezinformátory. Dnešním dnem začíná nová kapitola. Budu v podvýboru hlasem všech, kteří byli v posledních letech umlčováni nebo se báli mluvit nahlas,“ sdělil předseda Svobodných.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.