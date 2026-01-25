Vysoká novinářská úroveň, smějí se Šídlovi. Proč se trápit fakty?

25.01.2026 8:26 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Komentátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo se posmíval počínání politiků nové vládní koalice ANO, SPD a Motoristů. Jenže se zdá, že si naběhl. Bylo by dobré si zjistit fakta, vzkázal mu předseda Svobodných Libor Vondráček, poslanec zvolený na kandidátní listině SPD.

Vysoká novinářská úroveň, smějí se Šídlovi. Proč se trápit fakty?
Foto: Screen CNN Prima News
Popisek: Komrntátor serveru Seznam Zprávy Jindřich Šídlo na CNN Prima News

Jindřich Šídlo, komentátor serveru Seznam Zprávy, je mimo jiné spolutvůrcem satirického pořadu Šťastné pondělí. V jeho rámci pravidelně tvoří i texty do rubriky Šťastné slovo. Tentokrát si tropil žerty z toho, jak chce nová Babišova vláda bojovat proti cenzuře.

„Například již byla zcela nezvratitelně zachráněna svoboda slova. Po letech útlaku, kdy přední disidenti směli své názory šířit tak maximálně na svých sociálních sítích, YouTube, v podcastech a internetových či jakýchkoliv jiných televizích, mohou lidé konečně beze strachu vyslovit nahlas vlastní názor – třeba na svých sociálních sítích, YouTube, v podcastech a internetových či jakýchkoliv jiných televizích. Tečku za temným obdobím cenzury, která sice neexistovala, ale mohla by, udělal ve středu ústavněprávní výbor Sněmovny, když zřídil svůj podvýbor pro svobodu slova a zvolil jeho předsedu. Stal se jím Libor Vondráček, jinak též lídr zhnědlé strany Svobodní a poslanec SPD, který se před volbami s velkou slávou nechal podpořit významným slovenským rasistou a popíračem holokaustu Milanem Mazurkem,“ napsal Šídlo s dovětkem, že jde o zbytečnou parlamentní zašívárnu, která je dobrá především k tomu, aby inkasoval 21 tisíc korun pro jejího předsedu.

Jenže netrvalo dlouho a Libor Vondráček se rozhodl uvést věci na pravou míru.

„Zaprvé nebudu předseda tohoto podvýboru, a zadruhé předsedou se stane nejspíš osoba, která už má příplatek, takže žádný příplatek za 21 tisíc za tuto funkci nedostane, neboť se příplatky nesčítají. Ale proč se trápit fakty nebo se snad zeptat toho člověka, o kterém píšu, když si můžu virtuální realitu vymyslet. Opravdu vysoká novinářská úroveň,“ kroutil hlavou poslanec Libor Vondráček nad Jindřichem Šídlem.

Svobodní na svém webu upozorňují, že Libor Vondráček je jedním ze zakladatelů tohoto podvýboru, ale upozorňují také, že bude jen jeho členem, o předsedovi nehovoří. Sám Vondráček svou roli v podvýboru vidí jasně.

„Cenzura není v pořádku nikdy. Zažil jsem vypínání webů bez důkazů i snahy o nálepkování kritiků vlády za dezinformátory. Dnešním dnem začíná nová kapitola. Budu v podvýboru hlasem všech, kteří byli v posledních letech umlčováni nebo se báli mluvit nahlas,“ sdělil předseda Svobodných.

