Vzteklý Tomáš Halík. Reakcí bych mu prokázal příliš velkou čest, vzkázal prezident Zeman. Pak jasně řekl: Za příštího prezidenta bych volil Babiše

Na úvod konstatoval, že i pro něj je odchod herečky Vlasty Chramostové smutnou zprávou. „Já si uvědomuji čím dál tím více, že odcházejí lidé, kteří byli opravdu protikomunistickou opozicí, a nahrazují je lidé, kteří podepsali Antichartu nebo vstoupili do komunistické strany v roce 1989. Tihle lidé jednou převrství ty, kteří se o listopad 1989 opravdu zasloužili,“ pravil Zeman.

Vysvětlil, že nemá nic proti tomu, aby herečka Vlasta Chramostová měla pohřeb se státními poctami, jak to navrhoval předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Ale doporučil mu, aby se nepletl do politiky. Pokud jde o pohřeb se státními poctami, má ho podle Zemana navrhnout ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).

PhDr. Lubomír Zaorálek ČSSD



ministr kultury Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Karel Gott zemřel. Měl by mít státní pohřeb v katedrále sv. Víta, jak navrhuje premiér Babiš? Ano 88% Ne 12% hlasovalo: 31368 lidí

„Tak za prvé, nemám nic proti pohřbu Vlasty Chramostové se státními poctami. Pavel Rychetský se v poslední době plete do politiky, aniž k tomu je kompetentní, a na druhé straně zanedbává práci na Ústavním soudu, což mohu doložit tím, že na Ústavním soudu leží již tři roky stížnost prezidenta republiky a dosud nebyla vyřešena,“ rýpl si do Rychetského Zeman a doporučil mu, aby se opravdu více věnoval práci na soudu.

Pokud bude pozván, prý promluví na mši sloužené v katedrále sv. Víta. Hlavní slovo na mši za Karla Gotta by však podle prezidenta měl mít kardinál Dominik Duka. „Promluvil bych, ale jen krátce, protože si myslím, že politici by se při těchto příležitostech neměli předvádět,“ zaznělo z úst prezidenta.

Když měl říct, kterou píseň od Karla Gotta má asi nejraději, uvedl Čas růží.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Příští rok chci Karlu Gottovi udělit Řád bílého lva první třídy České republiky, což je nejvyšší státní vyznamenání. Můžete se zeptat, proč mu ho neudělí už letos. Odpověď je jednoduchá,“ vysvětloval Zeman. V těchto dnech je rodina Karla Gotta ještě příliš zdrcena Mistrovým odchodem a Zeman nechce prohlubovat bolest zpěvákových blízkých.

Anketa Zeman oznámil, že 17. listopad oslaví doma, žádných akcí se nezúčastní. Vadí vám to? Vadí 4% Nevadí 96% hlasovalo: 11957 lidí

Odmítl komentovat slova profesora Tomáše Halíka o tom, že úvahy o státním pohřbu pro Karla Gotta jsou hrozivým projevem zemanovsko-babišovského režimu. „Já vzteklého Tomáše Halíka považuji za natolik zanedbatelnou veličinu, že bychom mu prokázali příliš velkou čest, kdybychom na něj nějak reagovali,“ uvedl pouze prezident.

V rozhovoru pro Frekvenci 1 došlo i na Čínu. Zeman se pousmál nad tím, že je označován za čínského agenta.

„Pokud jde o toho čínského agenta, byl jsem v Číně pětkrát. Angela Merkelová tam teď byla pojedenácté, takže je zřejmě také čínskou agentkou,“ pousmál se Zeman s tím, že mu leží na srdci potřeba rozvíjet dobré vztahy se všemi zeměmi. Ti, kteří nechtějí spolupracovat s Čínou, prý jen „rozsévají ideologickou předpojatost“ proti Číně.

Zkritizoval také pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který chce vypovědět partnerskou smlouvu Prahy s Čínou s odůvodněním, že Čína není ochotna jednat s Prahou o vypuštění bodu, že Praha uznává jednotu celé Číny.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



primátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Toto je jistá odchylka, odchylka člověka, který zřejmě nemá co dělat. Já jsem ochoten se o tom bavit s lidmi, kteří k tomu mají kompetenci. A primátor kteréhokoli města nemá kompetenci k tomu, aby se vyjadřoval k česko-čínským vztahům,“ vyjádřil svůj názor prezident.

Poté se ještě jednou vrátil k blížícímu se udělování státních vyznamenání 28. října. „V zásadě vím, co tam řeknu, pokud ovšem doklopýtám k řečnickému pultíku, protože mé nohy se zhoršují každým dnem. Ale i kdybych k radosti novinářů upadl, tak zase vstanu a promluvím,“ ujistil posluchače.

Prozradil navíc, že státní vyznamenání udělí i svému předchůdci v úřadu, exprezidentovi Václavu Klausovi staršímu.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pár slov přidal i k příští prezidentské volbě, kde se bude vybírat Zemanův nástupce. Prezident konstatoval, že by volil současného premiéra Andreje Babiše (ANO), pokud by předseda vlády kandidoval. „Ano, zcela určitě, ale on zatím odmítá kandidovat,“ zaznělo z úst prezidenta. Příštímu prezidentovi by prý přál, aby se mu rozšířily kompetence, když už je přímo volen. Jednak by prezidentovi udělil právo navrhovat zákony, a pokud už prezident odmítne podepsat nějaký zákon, jeho veto by mělo být přehlasovatelné jen kvalifikovanou většinou.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Stranou jeho pozornosti nezůstaly ani protesty v Hongkongu. Prezident konstatoval, že prvotní příčinou protestů byl spor o přijetí zákona, podle něhož by se měli pachatelé zločinů vydávat z Hongkongu do pevninské Číny, ale tento zákon už byl odmítnut. „Já bych teď vyzval ke klidu, protože ta základní příčina pominula.“

Než se rozloučil s posluchači, prozradil, že mu dnes některá jídla chutnají více než jiná.

„Záleží na tom, co jím, včera jsem měl k obědu jitrnici a tu jsem snědl s velkou chutí. Dnes jsem měl plněné papriky a ty už mi tak moc nechutnaly,“ prozradil prezident.

Nakonec prezident dostal od pracovníků Frekvence jedna několik dárků k 75. narozeninám, které oslavil minulou sobotu. Mezi dárky byly kravaty, kytice a peněženka. Zeman poděkoval a konstatoval, že si ještě dopije sklenku vína.

Psali jsme: Undergroundový umělec vypustil tolik zlosti na Gotta, že to musel mírnit i Kocáb Nechutné, odporné, trapné. Hyenismus, jde to přes všechny hranice. Úder Babišovi a církvi, jde o Gotta Mýtizace normalizační hvězdy. Hrubá neúcta k hrdinům disentu. Morální kýč, žaloval na Gotta Tomáš Halík. A už mu chodí odpovědi Smrt Gotta: Popíráte pravdu a lásku! Od Zemana udeřilo na ty, co zle mluví o Mistrovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp