Z Austrálie: Češi, neplačte. S holou řití. Jsme v...! S covidem vás tu zavřou. I my skoro nevyjdeme. A ty pokuty

Austrálie se sestává z šesti států a několika teritorií. Přičemž tyto hranice jsou spíše úřední, vzhledem k tomu, že hranice se potkávají v nehostinném vnitrozemí. „Naposledy bylo na hranicích nějaké omezení před sto lety v době španělské chřipky, kterou sem přivezli vojáci z první světové. Od té doby se hranice poznaly jen někde, když si státy omezily dovoz ovoce kvůli přenosu škůdců," popisuje dotyčná. Sama žije v Queenslandu, tedy ve státě na severovýchodě Austrálie.

Jak popisuje, Queensland má něco nad 5 milionů obyvatel, za celou dobu pandemie měl 1172 nakažených, z toho v současnosti tři aktivní případy, 1163 vyléčených a 6 mrtvých.

Jak se k tomuto výsledku Austrálie dostala? „První, co naše vláda v březnu udělala, že zavřela hranice. Federální vláda zavřela hranice okolo Austrálie a vláda Queenslandu zavřela hranice do sousedních států. Nejdříve jen tak zlehka, ale lidé je objížděli a jinak obcházeli, takže přijela armáda, postavila betonové zátarasy a šlus. A to myslím i někde na silnici v příhraniční díře po granátu. My máme k hranicím do Nového Jižního Walesu jen 50 km, takže jsme se tam jeli podívat. Vypadalo to jako Berlínská zeď, pouze vojáci byli navlečení v jiných uniformách. A neměli psy.“

Tento stav pode ní trvá. „Takže třeba táta, jehož bývalá manželka žije s dětmi v sousedním státě, je už půl roku neviděl,“ podotkla. Dodala, že výjimku mají tzv. pendleři, kteří pracují ve vedlejším státu, ale ta je na speciální povolení. „To se na hranicích kontroluje stejně pečlivě jako blahé paměti výjezdní doložka a devizový příslib. Zkrátka žádné courání z České Třebové do Moravské,“ popsala situaci autorka knihy Austrálií s úsměvem aneb Ahoj klokani.

Odletět z Austrálie také není nic jednoduchého: „Když někdo opravdu z nějakého supernutného důvodu musí odletět, nejprve zažádá vládu o propustku, pak si koupí předraženou letenku, nechá udělat test a s čerstvým negativním testem může někdy odletět. Po návratu ovšem hupky dupky pod dozorem armády do karanténního hotelu za svoje prachy.“

Doplnila, že hotely šly na účet vlády, ale to bylo v březnu. „Potom už vláda uznala, že se každý mohl vrátit. Od té doby karanténa funguje za vlastní peníze. Takže třeba z letiště tě vojáci okamžitě odvezou do vládou určeného hotelu, tam tě zavřou na dva týdny v pokoji a bude tě to stát 3 000 dolarů /50.000,- Kč/. Ale i s jídlem,“ napsala a přidala zkušenost jednoho svého známého: „Kamarád v březnu musel letět domů rozloučit se s umírající maminkou. Po návratu byl v karanténě v hotelu, ze kterého skoro viděl na svůj dům. Když si chtěl zakouřit, zavolal ochrance a ta ho milostivě vzala ven a s patřičným odstupem hlídala, aby se po cígu hned vrátil. A jídlo prý bylo lepší i v tom letadle než v hotelu.“

V nejhorším se prý mohli Australané pohybovat jen v rámci své čtvrti, což pod hrozbou pokuty kontrolovala policie. „Navíc se mohlo ven jen v nutných případech. Pohyb byl uznán jako nutný, ale ne už odpočinek na lavičce, na zadku můžeme sedět doma. Takže se člověk venku mohl sotva zastavit,“ přidala další detail česká Australanka. A na návštěvu mohl jen jeden člověk, ovšem toto opatření bylo prý celkem záhy „pro blbost“ zrušeno. „Tak mohli na pokec dva lidi. Všude vyplňujeme svoje údaje. A pravdivě. V případě výskytu viru vědí, kdo se kde flákal a co chytil,“ uvedla.

Nejzasaženějším státem Austrálie je Victoria s celkem 20 tisíci případy a 819 úmrtími. „Tam platilo vše, co u nás. Když byl někdo pozitivní, měl sedět doma na zadku. Ale policie chodila na kontroly a zjistila, že na to lidi pečou, 80 % jich doma nezastihla. Tož přišly natvrdo omezené vycházky,“ uvedla ze zkušeností svých známých v tomto státě.

V mezičase čísla v šesti a půl milionovém státě stoupala, takže se opatření zostřovala. „Až to skončilo tak, že bylo v hlavním městě vyhlášeno totální stanné právo: všichni doma, ven jenom na hodinu nebo dvě (podle oblasti) a to do vzdálenosti 5 km od bydliště, nedodržení pokuta 5000 dolarů,“ popsala, jak se žilo ve Victorii. Čas, ve kterém člověk odešel, prý zanesl do formuláře a pětikilometrový okruh se vyměřil podle Google Maps. I ve Victorii bylo mimochodem zaveden zákaz vycházení mezi jedenáctou večerní a pátou hodinou ranní.

„Kamarád má partnerku, ale každý bydlí ve svém domě, ty jsou ovšem dál než povoleno, takže on má pro návštěvy u ní speciální potvrzení, že jsou partneři, kteří nežijí společně. Dcera ho může navštívit, ale musí si dát do auta nákup a tvrdit, že veze zásoby starému otci, vnučka, zeťák atd. už na návštěvu nesmí. Živého člověka člověk vidí jen občas a to na povolenou vzdálenost,“ sdílela zkušenost z tohoto státu. Otevřené prý byly jen potraviny a lékárny/drogerie. Roušky se ve Victorii prý musí nosit dodnes, až na malé děti bez výjimky, pod pokutou 200 australských dolarů. Až nyní byl prý okruh rozšířen na 25 kilometrů, pro některé to ale stále není dost.

„Rozestupy tady ani nerozebírám, ty jsou všude v Austrálii na vzdálenost dospělého klokana. I s ocasem! Mezi krajany vzpomínáme na spartakiády a voláme ‚Na značky!‘ Všude je vyznačené, kde a jak daleko se může člověk vyskytovat vedle dalšího člobrdy,“ pokračovala Pelikánová v popisu reality Austrálie.

Vláda se údajně snaží pomáhat podnikatelům a nezaměstnaným. „Ale je to jako záplatovat záplatovaný kabát a jen čekat, kdy se rozpadne, a my zůstaneme s holou řití,“ mínila Australanka. „Někdo všemu extrémně věří a dezinfikuje i svého kocoura, někdo tomu extrémně nevěří. No a my uprostřed prostě dodržujeme nařízení, v skrytu duše doufáme, že jsou smysluplná a těšíme se, až budeme dělit letopočet na před virem a po viru. A budeme se snažit zapomenout ta strašidelná slova jako promoření a smrtnost,“ shrnula Pelikánová podmínky u protinožců.

Dle oficiálních statistik australské vlády měla Austrálie celkem 27 595 případů, z toho se 25 103 lidí se vyléčilo, 907 zemřelo (většina právě ve státě Victoria), v současnosti má Austrálie 174 aktivních případů a 17 hospitalizovaných.

