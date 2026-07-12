Le Penová by vyhrála nad všemi kandidáty. Nad jedním ale jen těsně

Le Penová, která byla 7. července v odvolacím řízení odsouzena za zpronevěru veřejných prostředků a spolupachatelství, oznámila, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu. To jí však nezabránilo oznámit kandidaturu na prezidentku za Národní sdružení.
Podle průzkumu Elabe pro BFM TV a La Tribune Dimanche, zveřejněného v sobotu 11. července, by Marine Le Penová jasně vedla v prvním kole prezidentských voleb, které se mají konat 18. dubna 2027.
„Mezi 34 % a 35,5 % (podle testovaných variant) voličů zapsaných ve volebních seznamech, kteří plánují přijít k volbám, by hlasovalo pro kandidátku Národního sdružení. Ve srovnání s březnem 2026 jde o nárůst o tři procentní body,“ uvádí agentura Elabe.
Favoritkou také ve druhém kole
Ve druhém kole, plánovaném na 2. května, by byla favoritkou ve všech testovaných variantách.
„Pokud by se druhé kolo prezidentských voleb konalo příští neděli, Marine Le Penová by výrazně porazila Jeana-Luca Mélenchona (67,5 % ku 32,5 %) a s menším náskokem také Raphaëla Glucksmanna (58,5 % ku 41,5 %),“ uvádí průzkum.
Stejně tak by zvítězila nad Gabrielem Attalem (54 % ku 46 %) i nad Brunem Retailleauem (56 % ku 44 %).
Nejtěsnější souboj by svedla s Édouardem Philippem. I v tomto případě by však podle průzkumu zvítězila, a to poměrem 52 % ku 48 %.
Lidé, kteří chtějí volit, ale nejsou zapsáni na volebních seznamech, mohou registraci provést nejpozději do šestého pátku před volbami. Výjimkou je Nová Kaledonie, kde je nutné se zaregistrovat během roku předcházejícího volbám, uvádí francouzská státní správa.
Průzkum proběhl online 9.–10. července 2026 na vzorku 1 503 osob, reprezentativním pro obyvatelstvo metropolitní Francie ve věku 18 let a více, z toho 1 390 registrovaných voličů. Reprezentativnost byla zajištěna metodou kvót podle pohlaví, věku, socioprofesní kategorie, regionu bydliště a velikosti sídla.
Marine Le Penová je dlouholetou představitelkou francouzské nacionalistické pravice. Prosazuje razantní omezení migrace, přednost francouzských občanů a posílení národní suverenity vůči Evropské unii.
Odsouzena byla v kauze asistentů europoslanců: podle soudu byli lidé placení z prostředků Evropského parlamentu ve skutečnosti využíváni k práci pro její stranu ve Francii. Le Penová pochybení odmítá a proti rozsudku se dovolala.
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