Z veřejnoprávních vln se linula nepříjemná slova: Ta nadnárodní říše zvaná EU v podstatě končí

„To, že se tradičně nejdemokratičtější země Evropské unie rozhodne ji kvůli naprostému nedostatku demokratických zásad opustit, je zřejmým znamením, že tato nadnárodní říše v podstatě končí,“ prohlásil ve veřejnoprávním rozhlase Bednář. Zdá se mu, že zmíněná dohoda, kterou britský parlament odmítl, byla v podstatě diktátem Bruselu. „Není to dohoda mezi rovnoprávnými stranami, ale v podstatě diktát, kterým si Evropská unie vynucuje, aby část Velké Británie podléhala jejímu zákonodárství,“ pokračoval v kanonádě Bednář, když se vyjadřoval k tzv. irské pojistce, kterou britští poslanci kritizovali nejvíc.

Základním cílem Evropské unie je podle jeho názoru co nejvíc vytrestat velkou Británii. Kdyby měl Brusel dobrou vůli, prý by mohla vzniknout oboustranně výhodná dohoda. Ale o takovou dohodu podle Bendáře Brusel v žádném případě nestojí. Proto by bylo nejlepší, kdyby došlo ke tvrdému brexitu bez dohody, a situace by byla jasná. „90 procent států světa spolu obchoduje podle pravidel Světové obchodní organizace, velice jim to svědčí a netouží po vstupu do Evropské unie, protože je to přeregulovaný útvar, který škodí ekonomickým zájmům,“ zdůraznil Bednář.

Bratinka se rozjetého Bednáře pokoušel zchladit a připomněl mu, že Velká Británie rozhodně nemá být pánem Evropy, takže při hledání společné dohody s EU musí přistoupit na nějaký kompromis. „Vy máte tyto požadavky, my máme tyto požadavky. Já pán, ty pán. Anglie není pánem Evropské unie a my nejsme povinni vyjít vstříc jejím zájmům,“ oponoval host.

Pokud jde o britskou pojistku ohledně irské hranice, Bratinka upozornil, že tady vůbec není ve hře snaha Evropské unie někoho ovládat. Ve skutečnosti je to tak, že Irové mají obavy z opětovného nárůstu násilí, pokud bude opět zavedena pevná hranice mezi Irskem a Severním Irskem, Na této hranici tekla krev po desítky let a zklidnit napětí mezi oběma státy se podařilo až relativně nedávno.

„Irové mají hrůzu z toho, že se opět obnoví pevná hranice a povede to k masakrům, ke kterým to v minulosti vedlo. Problém je, že v okamžiku, kdy hranice nebude existovat a nebude tam kontrola zboží, tak je suverenita Evropské unie, pokud jde o celní režim, zničena,“ upozonil.

Nesdílel ani Bednářovo nadšení pro obchodování podle pravidel Světové obchodní organizace. Pokud by se jich Británie držela, narazila by prý na problémy spojené s dopravou nebo s prodejem finančních produktů do EU.

autor: mp