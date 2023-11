Za Schwarzenberga úspěšná TOP 09, zato dnes... Padlo v ČT

Zemřel někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Ve vysílání ČT24 na něj vzpomínali mimo jiné komentátor Českého rozhlasu Plus Radko Kubičko či senátor Pavel Fischer. Zaznívala slova jako mimořádná osobnost, státník či vlastenec.

„Byla to mimořádná osobnost. Byl to člověk evropského, světového významu a rozhledu. Byl to neformální ministr zahraničí v době, kdy ministrem nebyl. Potom byl dvakrát ministrem zahraničí za sebou, a vstoupil na půdu, kterou naprosto znal. Byl představitel šlechtického rodu, velmi významného rodu," vzpomínal Kubičko na Karla Schwarzenberga, který byl v minulosti také vedoucím Kanceláře prezidenta republiky v éře Václava Havla.

„Jména Václava Havla i Karla Schwarzenberga otevírala kanceláře evropských politiků. Byl to člověk velmi významný a člověk, který byl představitelem té vlastenecké české šlechty. Přestože v Československu strávil jen dětství, tak na to nezapomněl. Vrátil se skutečně domů," zmiňoval Kubičko.

Jemu samotnému se pak vybaví při vzpomínce na Karla Schwarzenberga slovo lesník. To měl prý Schwarzenberg napsáno na vizitce. „Byl to člověk spojený s půdou a s těmi majetky, které měl jeho rod. Takže mně se vybaví to, co jsem viděl na té jeho vizitce, kterou rozdával," řekl Kubičko.

Schwarzenberg měl podle něj také specifický způsob humoru, který zaujal i mladé lidi. „Byl populární paradoxně i mezi mladými lidmi. Přestože byl už v době, kdy zakládal s Miroslavem Kalouskem TOP 09, už v určitém věku, přesto byl velmi populární mezi mladými lidmi, kteří třeba právě volili TOP 09 jenom kvůli němu, nikoliv kvůli těm dalším politikům, které kolikrát ani neznali, ale jenom kvůli němu. Opravdu bych připomněl především to, že právě neztratil kontakt, ani v exilu, zejména s českou realitou," dodal Kubičko.

Vznik TOP 09 byl podle Kubička před lety překvapením pro mnohé. „Dokonce se mluví, že to byl určitý šok, protože Karel Schwarzenberg byl tehdy ve vládě ze Strany zelených, což bylo trochu paradoxní, protože samozřejmě TOP 09 - Strana zelených byly úplně odlišné strany, bylo to opravdu zvláštní. Jenom díky tehdejšímu předsedovi, který tehdy sázel na určitý étos, Martinu Bursíkovi, se vlastně Karel Schwarzenberg ocitl ve vládě jako ministr zahraničí. Václav Klaus, tehdy prezident, měl proti tomu velké výhrady, ale nakonec se to všechno stalo. A Karel Schwarzenberg tehdy pochopil v Miroslavu Kalouskovi velký potenciál," popsal Kubičko, jak vzniklo přátelství mezi Miroslavem Kalouskem a Schwarzenbergem a vznikla TOP 09.

„Ta strana dodneška existuje, i když tedy nemá takový úspěch, jako měla díky svému otci zakladateli Karlu Schwarzenbergovi," zakončil Kubičko.

Senátor Pavel Fischer se s Karlem Schwarzenbergem setkal v roce 1989. „Ale jako člověka, který byl po boku Václavu Havlovi, jsem ho vnímal skutečně jako státníka. Ten jeho státnický postoj, nebo vlastenecký - byl opravdu velký Evropan, jsme viděli již v době, kdy za železnou oponou přicházel, aby tady pomáhal politickým vězňům a disidentům, když působil v helsinském výboru, nebo dělal celou řadu dalších osobních iniciativ. Potom jako kancléř stál věrně po boku Václava Havla, velkoryse pomáhal, a dělal to dokonce i dávno v době, kdy už neměl žádnou funkci. A to dělal způsobem, že kdykoliv jsme mu zavolali z Pražského hradu, že potřebujeme s něčím pomoci, okamžitě přišel a byl k dispozici prezidentu republiky," poznamenal Fischer. Jako ministr zahraničí se pak podle Fischera těšil Schwarzenberg hluboké autority. „Měl hluboký vhled a byl skutečně respektován i v zemích, které by jinak o Českou republiku jevily jenom formální zájem," dodal.

Karel Schwarzenberg byl podle Fischera vlastenec i Evropan. „Kam vkročil, tak ho všude brali jako partnera. Znal detailně historii a měl cit. Dokonce i pro události, historické události, které se právě mohly dít kolem něj. A v tomto smyslu byl velkou inspirací," sdělil Fischer.

