Zadluženého Vrabela vzali do rozhlasu. A už to jelo! Rusko, odmítání demokracie...

Vrabel v rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že aktuálně v českém dezinformačním prostředí nejvíce frčí narativ, že Ukrajinci se připravují využít špinavou jadernou bombu. To je podle Vrabela dezinformace, kterou do veřejného prostoru pouštějí lidé kolem ruského prezidenta Vladimira Putina.

Vrabel také upozorňuje, že pro většinu takových dezinformací nelze použít spojení fake news, které automaticky označuje nějakou informaci jako nepravdivou. „U dezinformací není problematické to, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé. Ty nejlepší dezinformace jsou napůl pravdivé a napůl nepravdivé, respektive jsou skoro celé pravdivé. Většinou jde spíš o interpretaci,“ upozorňuje Vrabel, že dezinformační weby vlastně jen papouškují to, co například prohlásí Vladimir Putin, a tím pádem to nelze označit za fake news.

„Dezinformace, které do Česka přichází, můžou přicházet přímo z ruského zdroje, u většiny případů však přímá linie neexistuje. Důvodem je především soustředění ruské propagandy na ruské obyvatele, které je třeba oslovovat jinými tématy. Takže nejde o přímou linii mezi ruskými a českými weby, ale mezi ruskými zpravodajskými službami a touto pátou kolonou,“ tvrdí Vrabel.

„Mezi ruskými a českými médii, která čítají asi třicet webů a která nazýváme pátou kolonou, není přímá linka. Ta je mezi ruskými zpravodajskými službami a touto pátou kolonou. U důležitých informací tak instrukce do Česka přicházejí přímo z ruských tajných služeb,“ říká analytik.

„V dobách relativního klidu potom dezinformátoři vědí, co dělat. Cílem je totiž rozvrácení našeho ústavního demokratického systému,“ vysvětluje s tím, že se to týká celé západní Evropy, jen se dává důraz na trochu jiné narativy v každé zemi.

Rusové si podle Vrabela v každé zemi vybírají lidi, kteří jim sehrají roli užitečných idiotů, a ti potom hrají roli v jejich informačních operacích, aniž o tom třeba vědí. „Jsou to lidé, kteří nenašli uplatnění v této společnosti nebo byli neúspěšní, cítili se být zhrzení, a ti sehráli roli užitečných idiotů a pomohli infikovat společnost dezinformačním virem. To jsou ti lidé, kteří to nakonec publikují,“ míní Vrabel.

„Rusové bohužel získali k tomuto účelu i exprezidenta Miloše Zemana, který byl tou hlavní hlásnou troubou ruských narativů a obrátil až po ruské invazi na Ukrajinu. Poté ho ruská propaganda začala označovat opravdu nechutným způsobem a trefovat se do jeho tělesného a duševního zdraví,“ říká Vrabel, že to, co se o Zemanovi v Rusku psalo, nelze publikovat.

Se začátkem války na Ukrajině se prý členové páté kolony přes prvotní šok opět postupně připojili ke Kremlu. „V prvních dnech to byl šok i pro její otrlé příslušníky. Nejdříve nevěděli, jak s tím naložit. Nicméně po několika dnech pochopili, že musejí držet krok s dárci ideologie a s těmi, kteří stojí za provozováním webů,“ tvrdí Vrabel.

Vrabel upozorňuje, že v posledních měsících probíhá v ruské propagandě útlum nepřátelské rétoriky a dezinformačních narativů vůči Ukrajině. „Teď už je jasné, že se Rusům nepodaří Ukrajinu zcela podmanit. Zmírnění narativu tak může souviset i s původní linií propagandy, která kladla důraz na denacifikaci Ukrajiny. Rusko teď své obyvatele naopak připravuje na to, že denacifikace nebyla to hlavní,“ myslí si Vrabel a dodává, že v Česku k takovému ústupu vůbec nedochází, a tlak na českou společnost naopak mírně narůstá.

Podle Vrabela musejí s vlivem dezinformací pracovat zejména sociální sítě a jejich regulace příslušnými orgány. „Ve společnosti se vždycky šířily lži a taktické zprávy, jejichž cílem bylo zmanipulovat veřejnost. Problémem však v současnosti není samotné šíření zpráv, nýbrž jejich zveličení,“ tvrdí analytik, že sociální sítě mají obrovsky negativní dopad.

„Konkrétně Twitter má v tomto ohledu daleko menší negativní dosah než Facebook, který je na zveličení založený. Elon Musk o nebezpečí dezinformací velmi dobře ví a v minulosti se k tomu vyjadřoval. V jeho případě jsem optimistický, že rozhodne o tom, jak se mají algoritmy upravit. Stejný krok by měl udělat i Facebook. Ten je však pod vedením Marka Zuckerberga, který nemá ponětí o nějaké společenské zodpovědnosti. Ti, kteří algoritmy neupraví dobrovolně, by měli být omezeni regulací,“ dodává Vrabel.

