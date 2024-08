Založit stranu, dosáhnout změny? Nelze. Robejšek ukázal cestu těm, kteří „toho mají dost“

Robejšek dlouhodobě kritizuje EU, přirovnává ji k Radě vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), která vznikla v roce 1949 v Moskvě a jejím cílem byla vzájemná obchodní výměna zemí sovětského bloku. „Evropská unie je na cestě k tomu, aby se nejenom strukturálně svým programem, ale i svým obsahem podobala RVHP,“ říká politolog v rozhovoru pro Svědomí národa.

Poukázal na členské země EU, v nichž mají skutečné opoziční strany, což v České republice silně postrádá. „Srbsko, Maďarsko i Polsko jsou země, kde vznikla skutečná trvalá opoziční strana, dochází tam k výměně pozic, jak se stalo nedávno v Polsku. Když se podíváme na Slovensko, i tam je to něco podobného. Nám ale v Česku chybí skutečná opozice. Ta dnešní opozice není skutečná opozice. My tím trpíme a proto se lišíme od zemí, které jsem jmenoval. Problém u nás byl na začátku v tom, že prezident Havel a skupina okolo něj dostatečně drasticky nezametli se starým režimem. Ta smířlivost a sametovost se dá přehánět a myslím, že ji přehnali, už tím, že nezakázali komunistickou stranu,“ poznamenal Robejšek.

V rámci směřování západní civilizace hovořil o konci globalizace. „Končí éra, která favorizovala velké celky. V tu chvíli jsou všechny superstáty a velké celky vystaveny stresu, jak se vyrovnají s tím, že už to není svět multipolární. To vede k tlakům a přesunům uvnitř sektoru těch nejmocnějších, těch, kterým říkám super elity,“ pokračoval Robejšek.

Podle jeho slov se jim to ale nepodaří: „Kyvadlo dějin jde totiž opačným směrem. Míří to k deglobalizaci, k malým celkům. Tomu se nedokážou vzepřít ani ti, kteří si myslí, že jsou bozi,“ podotkl Robejšek.

Lidé jsou unavení z elit, které o nich rozhodují za zavřenými dveřmi. Varoval před ideologiemi jako je Green Deal, tedy zákaz spalovacích motorů, či před tvrzením „nebudeš nic vlastnit a budeš šťastný“. Každý člověk by se podle Robejška měl zaměřit na to, co sám proti tomu zmůže. „Lidé po čtyřech letech toho, co se s námi děje, musí sami pochopit, že musí sami něco dělat. Nemá smysl soustředit se na obviňování mocných, kteří něco plánují za zavřenými dveřmi; má smysl měnit to, co každý změnit může, a to ve svém bezprostředním okolí,“ vyjádřil se Petr Robejšek.

Nastínil kroky, jaké může udělat člověk, který si řekl, že toho má dost, a který chce skutečně něco změnit: „Takový člověk už ví, že shora tu společnost zlepšit nejde, ví, že nedává smysl zakládat malé strany a snažit se parlamentní cestou dostat se jednou, a jestli vůbec, k moci. Změna může být jedině zdola. Lidé v té lokalitě, v níž bydlí, mohou sami něco podniknout. Třeba se jim nelíbí, že tam, kde bydlí, není mateřská školka, lidé zde mají podobné zájmy, motivy, podobná řešení, tak si prostě založí mateřskou školku sami. Nebo si založí prodejnu a budou vyrábět to, co farmáři z okolí musí prodávat řetězcům, které jím za to platí strašně málo, a pak my to od řetězců kupujeme strašně draze. To jsou věci, které se musí a dají dělat, to okamžitě změní situaci, která je neuspokojivá,“ hovořil o spolupráci lidí v lokálních měřítcích.

Přednesl svou prognózu vývoje v Evropě za pět až deset let: „Nejpravděpodobnější je pro mě ta bezděčná rebelie, to je čirá funkce nouze. Když se lidem vede dobře, jsou líní a postupně dementní, stávají se jen pasivními konzumenty všeho, včetně svých životů. Když se lidem vede hůře, pak se začínají starat. Dnes se lidem vede hůře, perspektiva není růžová, a to má pozitivní dopad. Ta bezděčná rebelie je docela pravděpodobná,“ dodal.

Samozřejmě budou paralelně probíhat i další vývojové linie. „Existuje jisté zájmové napětí a konflikty mezi vládci světa, kteří jsou v tom virtuálním sektoru a v tom produktivním hmotném sektoru. Existují i scénáře jako je revoluce zbídačelých, kdy se lidé vzepřou. Nejhorší scénář je třetí světová válka,“ řekl Robejšek, a že jisté kruhy dále sní své utopistické sny o ovládnutí planety.

„Ti, kdo dneska mluví o tom, že je třeba jít do jakékoli války, si myslí, že je to videohra, ve které má každý tři životy, a že když je nejhůř, tak ten počítač vypne. Ale tak to není. Taky by se mohlo stát, že budou vypnuti oni. Všichni,“ upozornil Petr Robejšek, jenž vidí hlavně variantu oné bezděčné rebelie, začít žít jinou společnost, lepší než tu dosavadní, zmanipulovanou manévrováním těch nejbohatších a nejmocnějších.

