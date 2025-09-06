Zatímco se Zelenskyj a Putin špičkovali, na polských hranicích blokáda

Zdá se, že ke schůzce ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského hned tak nedojde, i když 47. prezident USA Donald Trump po jejím uskutečnění volá už dlouho. Putin prohlásil, že k takové schůzce může dojít v Moskvě. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Putina na oplátku pozval do Kyjeva. A mezitím se polští farmáři opět rozhodli blokovat jeden z hraničních přechodů s Ukrajinou.

Zatímco se Zelenskyj a Putin špičkovali, na polských hranicích blokáda
 Prezident Volodymyr Zelenskyj 5. září opět odmítl návrh na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Moskvě a navrhl, aby ruský vůdce místo toho přijel na Ukrajinu.

„Může přijet do Kyjeva,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru pro ABC News, smál se a kroutil hlavou poté, co se ho zeptali na pozvání z Moskvy.

„Nemůžu jet do Moskvy, když na moji zemi každý den dopadají rakety. Nemůžu jet do hlavního města tohoto teroristy,“ zdůraznil ukrajinský prezident.

Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova není bilaterální summit mezi Putinem a Zelenským „vůbec připraven“.

Naproti tomu Zelenskyj již dříve vyjádřil ochotu setkat se s Putinem na neutrální půdě, mimo jiné během rusko-ukrajinských mírových rozhovorů v Istanbulu začátkem tohoto roku – návrh Moskva odmítla. Podle Zelenského si Putin podáním své nabídky na přijetí nejvyššího představitele Ukrajiny jen hraje se Spojenými státy.

Donald Trump už dlouho volá po schůzce obou prezidentů. „Nakonec je oba zavřu do jedné místnosti,“ řekl v srpnu televizi Fox News. „Buď se to podaří, nebo nepodaří, ale myslím, že tam budou,“ dodal tehdy Trump.

 A zatímco se prezidenti Ruska a Ukrajiny vzájemně zvou na schůzky, polští farmáři se znovu rozhodli zablokovat s pomocí svých traktorů hranici s Ukrajinou. Od vypuknutí ruské agrese vůči Ukrajině v únoru 2022 se tak stalo už po několikáté.

Sever Kyiv Independent k protestu, který trval několik desítek minut, napsal, že ve frontě na vstup do Polska stálo 681 nákladních vozidel. Osobní auta a autobusy mohly projet bez omezení.

Akci zahájili polští zemědělci v reakci na nízké ceny obilí, potíže s prodejem své produkce a obchodní dohodu EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. Účastníci prezentovali protest jako naléhavou výzvu polské vládě a Bruselu.

Zdroje:

https://abcnews.go.com/Politics/zelenskyy-rejects-putin-invitation-kyiv/story?id=125299086

https://kyivindependent.com/polish-protesters-launch-another-ukraine-border-blockade-amid-heightened-tensions/

