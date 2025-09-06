Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?
„Může přijet do Kyjeva,“ řekl Zelenskyj v rozhovoru pro ABC News, smál se a kroutil hlavou poté, co se ho zeptali na pozvání z Moskvy.
„Nemůžu jet do Moskvy, když na moji zemi každý den dopadají rakety. Nemůžu jet do hlavního města tohoto teroristy,“ zdůraznil ukrajinský prezident.
Podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova není bilaterální summit mezi Putinem a Zelenským „vůbec připraven“.
Naproti tomu Zelenskyj již dříve vyjádřil ochotu setkat se s Putinem na neutrální půdě, mimo jiné během rusko-ukrajinských mírových rozhovorů v Istanbulu začátkem tohoto roku – návrh Moskva odmítla. Podle Zelenského si Putin podáním své nabídky na přijetí nejvyššího představitele Ukrajiny jen hraje se Spojenými státy.
Donald Trump už dlouho volá po schůzce obou prezidentů. „Nakonec je oba zavřu do jedné místnosti,“ řekl v srpnu televizi Fox News. „Buď se to podaří, nebo nepodaří, ale myslím, že tam budou,“ dodal tehdy Trump.
Sever Kyiv Independent k protestu, který trval několik desítek minut, napsal, že ve frontě na vstup do Polska stálo 681 nákladních vozidel. Osobní auta a autobusy mohly projet bez omezení.
Akci zahájili polští zemědělci v reakci na nízké ceny obilí, potíže s prodejem své produkce a obchodní dohodu EU s jihoamerickým uskupením Mercosur. Účastníci prezentovali protest jako naléhavou výzvu polské vládě a Bruselu.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: Miloš Polák