Že by šéf NATO zapomněl? Rajchl dal možnosti ohledně Ukrajiny

Šéf strany PRO Jindřich Rajchl se na svém facebookovém profilu vyjádřil ke slovům generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, jenž tvrdí, že pro přijetí Ukrajiny do této organizace jsou všechny členské státy Severoatlantické aliance.

„Docela by mě zajímalo, co na to říká takové Turecko či Maďarsko. Mám totiž takový dojem, že pan Stoltenberg buď zapomněl, že tyto státy jsou řádnými členy NATO, nebo nám nepokrytě lže," poznamenal Jindřich Rajchl.

Následně ještě doplnil: „Aby bylo jasno, my v PRO jsme jednoznačně proti přijetí Ukrajiny do NATO, neb to zásadním způsobem zvyšuje napětí ve východní Evropě, a tudíž i zvyšuje bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Pokud nám dáte mandát v příštích volbách, tak jasně deklarujeme, že i Česká republika bude proti. Což s ohledem na požadavek jednomyslnosti v tomto typu rozhodnutí bude k nepřijetí stačit."

