Že redaktoři ČT neprojevují své politické postoje? Tak teď tu o Červené Karkulce. Okamura, Foldyna, Gazdík nebo Peksa od Pirátů promluvili

ANKETA Nositelé politických postojů v ČT? Ministr kultury Lubomír Zaorálek se pustil do novinářů veřejnoprávní televize. „Člověk si musí rozmyslet. Buď bude dělat redaktora v ČT, nebo politiku.“ A přišla spousta nejrůznějších reakcí. „Žádný novinář by neměl projevovat politické postoje, čili Zaorálek nám tady objevil Ameriku,“ komentoval výrok bývalý poslanec ANO Martin Komárek. Senátor Jiří Čunek zase poukazuje na bulvarizaci veřejnoprávního média. Někteří Piráti neznají žádného redaktora ČT, který by „dělal politiku“. A poslanec Václav Klaus upozorňuje, že Rada České televize neplní svoji roli, a navrhne dobrovolné koncesionářské poplatky.

„Mně se zdá, že problém u ČT spočívá v tom, že pokud máme nějakou takovou instituci, aby ti, kteří v této instituci působí, nebyli očividně nositeli politických postojů,“ uvedl ve Sněmovně na semináři Média a role státu v jejich kontrole ministr kultury z ČSSD Lubomír Zaorálek. „Člověk si musí rozmyslet. Buď bude dělat redaktora v ČT, nebo politiku,“ dodal. Zaorálkova slova přinesl server iDNES.cz. S politickými postoji některých pracovníků ČT má prý Zaorálek osobní zkušenost. Získal ji, když se ve veřejnoprávní televizi snažil vysvětlit svou cestu do totalitní Severní Koreje. Ale ať dělal, co dělal, nedařilo se mu to. Dospěl k závěru, že byl vlastně odepsán, než řekl první slovo. Má proto jisté pochopení pro ty své kolegy ve Sněmovně, kteří veřejnoprávní televizi kritizují.

ParlamentníListy.cz oslovily s otázkou na Zaorálkovo vyjádření politiky i další známé osobnosti.

„Myslím, že Česká televize má spoustu vynikajících a objektivních redaktorů, má také řadu publicistů, kteří dělají politiku, ale to není meritem věci,“ uvedl šéf Trikolóry, poslanec Václav Klaus ml. „Trikolóra se domnívá, že Rada České televize neplní svoji roli. Navíc, místo aby byla zástupcem veřejnosti a státu, dělá obraný val managementu České televize, a to je ten hlavní problém. Česká televize se stává státem ve státě, který se vyhraňuje vůči politickým silám a snaží se mít naprostou autonomii, přitom je to státní televize, to si nemusíme povídat. Proto Trikolóra navrhne změnu zákona – dobrovolnost koncesionářského poplatku, aby se vyjevilo v plné nahotě, zda je státní televize, nebo není. Co je veřejnoprávním posláním a veřejnoprávním typem pořadu, který se má vysílat z peněz daňových poplatníků a co to není,“ dodal.

„Když budu mluvit ze své zkušenosti, jelikož jsem v České televizi byl několikrát, tak vůči mně se to nikdy nestalo,“ uvedl ke slovům ministra kultury poslanec hnutí ANO Jaroslav Bžoch. „Nevidím to vyloženě jako problém České televize, ale jako problém všech médií. Redaktoři, ať je to jakékoliv médium – nejen Česká televize, mají své názory. Určitě mají své názory a politické preference, nicméně si myslím, že by je neměli projevovat právě v pořadech ať už zpravodajských, publicistice nebo v investigativních reportážích. Neměli by dělat politiku a své politické přesvědčení nebo preference by neměli dávat najevo v těchto věcech.“

„Souhlasím s vyjádřením pana ministra Zaorálka v tom smyslu, že redaktoři ČT nemají být nositeli politických postojů. Mohli jsme to v minulosti vidět hned u několika. Zároveň podporuji návrh, aby ČT spadala pod kontrolu NKÚ, protože přece také hospodaří s veřejnými penězi, a měla by tedy průběžně být nezávisle sledována efektivita a správnost nákladů. Zprávy o hospodaření České televize, jak jsem již několikrát deklarovala v Poslanecké sněmovně, podpořím,“ uvedla poslankyně Barbora Kořanová z hnutí ANO.

„Já vidím největší problém v České televizi v tom, že se snaží přiblížit, řekněme, bulvarizací těm tržním médiím. To znamená, že skladba pořadů je hodně závislá na tom, jakou sledovanost mají tyto pořady i v komerčních médiích. To je první věc,“ uvedl senátor za KDU-ČSL Jiří Čunek. „Druhá věc je politická preference. Ne snad k té či oné příslušné straně, ale spíše k nějakému proudu ve společnosti – třeba konzervativní, liberální a proud se vším všudy liberální i hodnotový – tedy relativizace všech hodnot. I taková diskuse o tom, zda tatínek má být tatínkem, maminka maminkou – všechno je relativní. Relativizace v televizi způsobuje podle mě mnohdy její neobjektivnost, protože všechno nové považuje za pokrokové a má se vyzkoušet. Ale jsou věci, které se vyzkoušet nemají, protože víme, že nefungují a tak dále. Jsem přesvědčen, že Česká televize v tomto smyslu svou roli dobře neplní a redaktoři mnohdy dávají své preference i skladbou pořadu hodně najevo,“ dodal.

„Je potřeba dát kolegovi Zaorálkovi v tom, co říká, za pravdu. Tento postoj sdílím stejně jako on, na druhou stranu posuzování programového pohledu České televize je velmi subjektivní záležitost. Pro někoho je objektivní a pro někoho neobjektivní, to je opravdu diskutabilní záležitost,“ reagoval poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. „Tady jsou jiné problémy, konkrétnější, které se dotýkaly hospodaření, sčítání a odčítání. Já si myslím, že se Česká televize v určitých okamžicích dostává někdy na úroveň roku 1987, kdy se na ni lidé dívají, ale každý si hledá odpověď na otázku sám. To jsme způsobili tím, jak říká ministr, že redaktoři místo prostého informování vytvářejí politický návod, a to televizi do určité míry poškozuje. Jinak samozřejmě celá řada pořadů je kvalitní a Česká televize je velmi kvalitní ve své programové skladbě,“ dodal.

„Zmiňovaného semináře jsem se nezúčastnil, takže nevím, v jakém kontextu zazněl. S takto položeným výrokem samozřejmě souhlasím, ale nechápu důvod jeho vyřčení, neboť neznám žádného redaktora ČT, který by „dělal politiku,“ sdělil poslanec Pirátů František Kopřiva a stejný názor zaslal ParlamentnímListům.cz i další pirátský poslanec, Ondřej Profant.

Poslanec Pirátů Radek Holomčík uvedl: „Bohužel jsem na semináři z důvodu jiných úkolů nemohl být, neznám tedy kontext tohoto výroku. Obecně s oddělením politiky a žurnalistiky souhlasím.“

„Česká televize má a musí mít etický kodex, na základě kterého se bude řídit, a nevnímám v tuto chvíli nějaká významnější pochybení. Pocit, že by se názory redaktorů promítaly do jejich práce, opravdu nemám, považuji to za bizarní tvrzení,“ uvedl europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). „Veřejnoprávní média by měla objektivně informovat, jaká je situace v České republice i v zahraničí, k tomu slouží a z toho důvodu jsou placeny, aby poskytovaly nezávislý informační servis. Dovedu si představit, že by mohly být vynakládány větší prostředky, abychom měli lepší informace ze zahraničí. V rámci finančních prostředků, které veřejnoprávní média mají, to považuji za odpovídající službu.

„Redaktoři České televize tak jako každý občan České republiky mají právo na svůj názor a také na svoje politické postoje. Musejí ale umět oddělit své občanské postoje od své profese. V tom část redaktorů a reportérů České televize nejen selhává, ale jejich práce je zcela viditelným zneužitím veřejnoprávního média ve prospěch propagace jejich osobních názorů a v potlačování názorů oponentů,“ uvedl předseda SPD Tomio Okamura. „A nejen to – nositele oponentních názorů se snaží také cíleně dehonestovat. Rozhovor s takto angažovanými novináři v České televizi není rozhovor, ale výslech, kdy redaktor skáče do řeči, nenechá oponenta doříct myšlenku a snaží se ho vmanipulovat tam, kde by ho mohl na maximum poškodit, aniž by se zajímal o podstatu daného tématu. Zpravodajství a politická publicistika v České televizi jsou více propaganda než objektivní a vyvážená novinářská práce,“ dodal.

„Já těch problémů v České televizi vidím spoustu. Ten, který jste jmenovala, je jednoznačný. Ano, mnozí z redaktorů a zaměstnanců publicistiky České televize dávají jednoznačně najevo svůj politický postoj. Primárně to jednoznačně udělala Nora Fridrichová, když se nechala vyfotit s insigniemi Evropské unie, to je jednoznačně veřejně projevený politický názor, který stoprocentně nemůže neovlivňovat její postoje,“ uvedl poslanec Lubomír Volný (Jednotní). „Dále další zaměstnanci a reportéři České televize na svých soukromých sítích pod svými soukromými jmény uvádějí jasně politicky vyhraněné názory a nedokážu si představit, že by se tyto osobnosti dokázaly oprostit od svých názorů ve své práci v České televizi. Ale čemu také nevěřím, je pozice Lubomíra Zaorálka. Nevěřím tomu, že to myslí vážně. Kdyby to myslel vážně, tak by s podobným projevem vystoupil i v rámci rozpravy k činnosti České televize, kdy jsme schvalovali zprávy. A tyto zprávy by nemohl schválit, takže Zaorálkovi nevěřím – podle mě je to od Zaorálka klasická dvojitá hra, kdy se snaží na veřejnosti vyvolávat dojem, že je proti politizaci České televize, ke které ve skutečnosti svými konkrétními kroky jednoznačně napomáhá a utvrzuje ji,“ dodal.

Svůj názor přidal místopředseda STAN Petr Gazdík: „Nemyslím si, že by redaktor veřejnoprávního média nesměl vyjadřovat občanský postoj, názor nebo že by například neměl chodit k volbám. Ale myslím si – a bylo to kdysi dobrým zvykem a platilo to –, že z práce redaktora, reportéra nebo moderátora nemá být poznat jeho politická orientace a politický názor. To si myslím, že má stále platit. Souhlasím, že politiku by novináři obecně, ne jen veřejnoprávní, měli hlídat, ne ji aktivně vytvářet.“

„Za osobu, za mě, obecně – ne jen konkrétně ze strany ČT – se nesetkávám s projevy politických postojů redaktorů, tak aby byl jejich politický názor zřetelný,“ předeslala poslankyně Hana Aulická Jírovcová z KSČM. „Každopádně u mých kolegů se takové projevy odehrály. To znamená, že je to opravdu holý fakt. Někteří reportéři nebo redaktoři dokážou například v rámci nějaké diskuse či komunikace nejdříve politikům říci svůj názor nebo prostě výrazně dát najevo, jaké oni mají politické smýšlení,“ dodala s tím, že v souvislosti s problémy ČT se právě odehrává diskuse na základě zajímavých informací. „Žádnému politikovi by nemělo být jedno, jaké informace se dneska nebo i v minulosti dozvídáme. Za KSČM mohu říci otevřeně, že my pro žádné zprávy hlasovat nebudeme.“

„Ta odpověď Zaorálkova je tautologie a netýká se jenom veřejnoprávních sdělovacích prostředků, ale všech novin, protože žádný novinář by neměl projevovat politické postoje, čili Zaorálek nám tady objevil Ameriku, on si toho je asi vědom,“ reagoval poslanec Martin Komárek, bývalý poslanec hnutí ANO. „Nevidím do hlavy redaktorům České televize ani Českého rozhlasu, takže nevím, jestli projevují politické postoje a jaké. Co se týká vyváženosti a korektnosti zpravodajství, tak bych řekl, že vyvážené a korektní je. Zákon o České televizi chce – a nejen zákon, je to i něco, co chce divák, aby zpravodajství a publicistika byly nestranné, korektní a vyvážené a řekl bych, že to je v globále splněno. To neznamená, že takový je nutně každý pořad. Ne všechno se povede,“ dodal.

„Každý novinář je jen člověk, má své názory a postoje,“ uvedl Jiří Mánek z jihočeské Trikolóry. „Bohužel strašně málo z nich dokáže oddělit od profesionální práce nezávislé žurnalistiky své vidění světa. ČT by měla být zárukou takové nestrannosti. Bohužel mám nejenom dojem, ale i vlastní zkušenosti, že v ČT funguje nejen individuální zaujatost některých redaktorů, ale že jsou některé postoje přímo řízené ze strany managementu. Takže slova zmíněná slova pana Zaorálka jsou namístě,“ dodal.

„To uhodil hřebík na hlavičku. Ano, novináři si osobují právo určovat směřování politiky. A ČT? Ta ze všech nejvíce zneužívá moci, kterou sdělovací prostředky mají, a to je problém obrovský. Je to právě ČT, která svého postavení zneužívá nejvíce,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava (Severočeši.cz).

„Souhlasím, že novináři by si měli vybrat, zda chtějí dělat novinařinu ve veřejnoprávním médiu, nebo politiku. Úloha i povinnost novinářů je však také klást kritické otázky a politiky na jednotlivá témata i ‚grilovat‘, samozřejmě při dlouhodobém zachovávání názorové neutrality. Abychom pak při kritice novinářů nevylili s vaničkou i (demokratické) dítě,“ reagoval bývalý místopředseda Evropského parlamentu a člen ČSSD Libor Rouček.

„Nu, což o to, Zaorálek má ve svém tvrzení samozřejmě pravdu. Problém je v tom, co z toho vyvozuje a jakou falešnou hru hraje s televizními poplatníky. On z toho vyvozuje, že Sněmovna udělá ty ty ty, pročež všichni ti redaktoři, kteří celý svůj profesní život namísto novinařiny provozují politický aktivismus, se rázem přemění v poctivé novináře, že vedení České televize, které tenhle nešvar léta letoucí trpí, jej mávnutím čarovného poslaneckého proutku přestane trpět a že Rada České televize, která namísto toho, aby byla kritickým zástupcem nás, televizních poplatníků, po celou dobu svého šafářování vytváří okolo Kavčích hor obranný val, se obratem přemění v odpovědný orgán, jakým má podle zákona být.

Tak teď ještě tu O Červené Karkulce,“ uvedl hudebník, publicista Petr Štěpánek.

„Ono to ve skutečnosti bude takhle: Zaorálek a spol. udělají ty ty ty, ale jen proto, aby nevypadali jako úplně pokrytečtí kašpaři, leč zároveň schválí nahromaděné výroční zprávy, a praxe České televize poběží vesele dál úplně stejně, jako běžela dosud. To je ovšem podvodná politika. Jak od Zaorálka, tak od Babiše. Pokud totiž někdo dělá špatně svoji práci – a realita je taková, že hodně lidí v České televizi, jak mezi redaktory, tak v jejím managementu, i celá Rada České televize svoji práci dělá vskutku mizerně –, tak jedinou správnou reakcí je výroční zprávy neschválit, Radu České televize odvolat, zvolit jinou, která odvolá zoufalého Petra Dvořáka a zvolí jiného generálního ředitele, jenž redaktory, kteří místo novinařiny dělají politiku, i manažery, kteří jim to trpí, vypráská ven a z toho zakletého zámku na Kavčí hoře konečně udělá nestrannou pluralitní televizi,“ dodal.

„Myslím si, že lépe než Lubomír Zaorálek bych to neřekl,“ reagoval mediální analytik Jiří Mikeš. „Další problém vidím v tom, že někdo českou televizi prostě nějak dostal a nejsme to my, daňoví poplatníci, ale jsou to ti, kteří v revoluci okupovali, jsou tam a přivlastňují si nějaké názory, že mluví za většinu národa, a tím pádem jsou političtí. Takže Zaorálek má naprostou pravdu. Nemají být nějací rádci politiků, ale mají zpovídat politiky a být objektivní, padni komu padni, a zvát všechny, nikoliv abychom stále viděli například Miroslava Kalouska. Je to problém,“ dodal.



