Zelenskyj obvinil počasí, že u Pokrovska nahrává Rusku

Zelenskyj na platformě X sdílel informace od velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského a uvedl, že v současné době je pozornost Ukrajiny soustředěna především na „směr Pokrovsk a region Záporoží, kde Rusové zvyšují počet a rozsah útoků“.
Situace v těchto oblastech zůstává obtížná i kvůli obtížným „povětrnostním podmínkám, které útokům nahrávají“.
Ukrajinský prezident dále uvedl, že situace v oblasti města Kupjansk v Charkovské oblasti se zlepšila. „Naše síly tam dosáhly výsledků a tento trend se opakuje již několik týdnů,“ napsal Zelenskyj. Společně s velitelem Syrským ukrajinský prezident projednával přípravy hloubkových úderů, plánované směry útoku i očekávané výsledky.
Rusko mezitím oznámilo, že jeho jednotky postoupily hlouběji do měst Pokrovsk a Kupjansk. Moskva označuje Pokrovsk za „bránu do Doněcku“ a tvrdí, že jeho dobytí by jí umožnilo pokračovat v postupu na sever směrem ke Kramatorsku a Slovjansku, dvěma klíčovým městům pod kontrolou Ukrajiny, píše agentura Reuters. Podle ukrajinské armády se v Pokrovsku nyní nachází asi 300 ruských vojáků.
V nedávném rozhovoru pro The New York Post Syrskyj připustil, že situace na frontě je napjatá, vzhledem k zahájení ruské ofenzívy s cílem obsadit oblast kolem Pokrovska. „Shromáždili většinu sil a vytvořili převahu ve snaze prolomit naši obrannou linii... a obsadit tuto oblast,“ uvedl velitel ukrajinských ozbrojených sil, Rusko mělo k obsazení Pokrovsku nasadit přibližně 150 000 vojáků.
Syrskyj odmítl, že by již Pokrosk byl pod ruskou kontrolou. „Tento dojem – že nepřítel má prakticky všechno a chystá se to dokončit – není pravdivý,“ prohlásil Syrskyj.
Podle mluvčího jižních obranných sil, Vladyslava Voloshyna, se ukrajinské síly měly stáhnout z několika svých pozic v Záporožské oblasti včetně obcí Uspenivka a Novomykolajivka. Boje pokračují například o obec Jablukove.
„Zcela jsme se stáhli z Uspenivky a Novomykolajivky. Velmi tvrdé boje pokračují o Jablukove a tři nebo čtyři další lokality. Obranná operace pokračuje a kontaktní linie zůstává poměrně dynamická,“ uvedl Voloshyn, cituje deník The Kyiv Independent.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
