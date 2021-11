Zeman všechny převezl a užívá si to. Topolánek překvapil

reklama

Topolánek v rozhovoru na serveru Info.cz hodnotí Zemanovy první kroky poté, co se zlepšil jeho zdravotní stav. „Tak promluvil na Frekvenci 1, já nevím, jestli to bylo sestříhané nebo co, ale mluvil asi líp, než za celý poslední rok. Celkem se mi to líbilo. Úvahy všech těch Hilšerů a Fischerů o článku 66, kteří si na tom chtěli postavit vlastní prezidentskou kandidaturu, asi padly. Protože ta způsobilost k výkonu je dána mentálními a ne fyzickými silami a vypadá to, že je mentálně v cajku,“ komentoval první prezidentovo vystoupení Topolánek.

Zeman si prý sice podržel své tradiční zbraně, jako je urážení, ale vydal se i nevídanou cestou konstruktivnosti. „On oglosoval celou politickou situaci za tu dobu, co byl mimo, všechny pozurážel, Piráty, Zelený, Halíka do toho zamotal a samozřejmě si smlsnul na mé oblíbené Džamile Stehlíkové,“ všiml si Topolánek.

„Ta jeho konstruktivnost vyplývá ze dvou věcí, on zaprvé moc jinou možnost nemá, když Andrej Babiš pochopil, že čím víc bude zlobit, tak tím víc bude ztrácet u veřejnosti, tak Zeman racionálně rozhodl, že taky nebude zdržovat. Podle mě si ale také ze všech dělá tak trochu legraci. Když řekl, že v povolebních jednáních bude konstruktivní, tak je maximálně kreativní v tom, že hodlá dodržovat ústavu, to je u něj nové a řekl bych, že si to docela užívá,“ zhodnotil Topolánek Zemanův návrat na scénu.

„Člověk ho nemusí mít rád, ale musí ho obdivovat, protože teď všem ukázal, že se umí chovat i podle pravidel, což je u něj neskutečně kreativní a zábavná věc. On prostě všechny převezl a podle mě si to dost užívá,“ dodal Topolánek.

Ani komplikaci se jmenováním ministrů Topolánek prý nečeká. „Já nevím, ještě ty ministry neznáme, a těžko říct, zda tam bude někdo, kdo bude Zemanovi vadit. Zeman teď není komplikace, k Fialovi se chová korektně, ten videocall prý byl velice pozitivní a nebyl tam žádný rušivý vliv. My tady budeme spíše čekat na Piráty a jejich rozhodnutí na tom fóru,“ poznamenal Topolánek.

Očekávatelné podle Topolánka bylo i ochlazení vztahů mezi prezidentem Zemanem a dosluhujícím premiérem Andrejem Babišem. „Já jsem už mnohokrát opakoval, že Babiš se Zemanem nejsou žádný kámoši, možná na sebe něco ví, ať už z doby Unipetrolu nebo čeho všeho. Zeman ho už nepotřebuje, protože případný návrat Babiše se datuje až do doby po ukončení mandátu Miloše Zemana, a tady se vracíme k tomu, že jím vlastně i tak trochu pohrdá,“ prohlásil Topolánek.

„Je možné, že ta jejich současná nekomunikace je po dohodě, ale pravděpodobnější je ten můj první scénář. Proč by s ním komunikoval, když ho nepotřebuje? On už potřebuje jen do komunikace s koalicí dostat prvky, co mu vyhovují, a navíc se blíží naše předsednictví, a to si chce Zeman, pokud bude jen trochu v pořádku, užít,“ uzavřel Topolánek s tím, že Zeman ale určitě ještě něco chystá. „Zeman poté, co procitl, tak se chová racionálně a myslím si, že se tím nesmírně baví, protože se určitě chystá ještě do něčeho hodit vidle,“ dodal Topolánek.

