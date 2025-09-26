24,90 Kč, před pár lety 6,90 Kč. Lidé házejí sladkosti zpět do regálů

Cenovky, u nichž lidé ztrácejí chuť na sladké. Tak by se daly shrnout ceny sladkostí v obchodech v posledních týdnech, jež jsou už i trojnásobné oproti roku 2021. Třeba banánky v čokoládě, které byly v roce 2021 za 6,90 Kč, jsou dnes i za 24,90 Kč. Nakupující drahé tyčinky házejí zpátky do regálů.

„To máme vážně platit 27,90 Kč za banánek v čokoládě? To ať si ho nechaj.“ Přesně takovéto reakce aktuálně vzbuzují v obchodech ceny sladkostí, které ještě před pár lety byly „za pár korun“. 

Nejde přitom o nic výjimečného a za pár gramů čokoládové tyčinky již lidé nechávají v obchodech desítky korun, přičemž už i 30gramová kulatá sušenka Fidorka se prodává za peníze, které ještě před nedávnem stačily na pořízení celé tabulky hořké čokolády. 

Právě čokoláda totiž za poslední 3 roky podražila téměř dvojnásobně, a zatímco v roce 2022 jste mohli v obchodě podle dat Českého statistického úřadu 100gramovou tabulku mléčné čokolády koupit za ceny mezi 20 až 25 korunami, aktuálně její průměrná cena přesahuje 39 Kč.

Výrazně dražší jsou i nemáčené sušenky. Zatímco v srpnu 2022 stačilo na 250gramové balení průměrně přes 50 Kč, dnes už je třeba přes 64 korun. Kakao bylo během srpna dle ČSÚ v obchodech průměrně za ceny kolem 30 Kč za 100 g, dnes je již téměř za 52 korun a pokračovat by se dalo i dalšími surovinami, které se do cen cukrovinek propisují – vždyť nedávné prudké zdražování vajec a másla má v paměti ještě téměř každý nákupčí. 

K cenám v obchodech v ne až tak dávné minulosti nám dokáže říci mnoho například akční leták obchodu Penny Market z druhé poloviny června roku 2021. Polomáčené sušenky za 7,90 Kč, Kofila, Kaštany, želé banány v čokoládě za 6,90 Kč/kus, Fidorka za 6,90 Kč, Tatranky za 7,90 Kč či balení sušenek Mila, v němž jedna vyšla na „desetikačku“. 



A o 4 roky později? Za 6,90 Kč zmiňované sladkosti vážně nenajdete. A i těch 10,90 Kč před akcí by dnes byla cenovka s velkorysou cenou. Vždyť například zmiňovaná Kofila už v posledních týdnech byla v Kauflandu za 24,90 Kč. A nešlo o nějaké speciální balení – 3,5násobek akční ceny z roku 2021 stála úplně totožná 35gramová tyčinka. A když se objeví za 14,90 Kč v Globusu, pak už nechybí upoutávka, že jde o „výhodnou“ cenu.



Za skoro 18 korun se v Kauflandu prodává Milena a u legových kaštanů od Orionu v posledních dnech při ceně 15,90 Kč už nechybí obří upozornění, že jde o významnou slevu z téměř 25 korun. 



Horalky v Albertu v uplynulých dnech vycházely na „dvacku“ stejně jako tyčinky Margot v Globusu a ze Zlatých polomáčených značky Opavia již v Albertu zákazníci nechali 26,90 Kč.

V obchodě tak už někteří lidé ztrácejí na sladké chuť. Obchodníci však sázejí na to, že část lidí cukrovinky koupí i za „přepálené“ ceny. Zatímco mladá slečna po pohledu na cenovku drobnou čokoládovou tyčinku hází zpátky do regálu, rodinka s dětmi už nic takového neučiní. Malý synek si vezme do hrsti pětici tyčinek, zamíří k vozíku a rodiče, kteří se evidentně nechtějí pouštět do vyjednávání s potomkem, jsou náhle „lehčí“ o víc jak stokorunu. 

Jakož rekordmani ve zdražování by se daly titulovat v poslední době též banánky v čokoládě od Orionu. V některých obchodech už totiž stály kolem 25 korun za kus a větší balení v Kauflandu pak vyšlo rovnou na 27,90 Kč. Ano, v Globusu se menší želé banánek v čokoládě dal koupit „výhodně“ i za 14,90 Kč, ale to je stále dvojnásobek ceny, co v roce 2021.



Opravdu vychutnávat si pak konzumenti musejí v posledních dnech i téměř trojnásobně dražší kulaté sušenky Fidorka. 18,90 Kč či 19,90 Kč za 30gramové balení totiž zmizne na dvě až tři kousnutí a po celé sušence zbývá jenom obal. 





Alespoň část českých spotřebitelů však podobný problém v tomto případě neřeší. Na sociálních sítích se šíří názory, že právě Fidorky, polomáčené sušenky či další sladké delikatesy od značky Opavia již dnes údajně delikatesami nejsou a mnozí lidé od doby, co Opavia patří společnosti Mondelez International, raději dané sladkosti oželí. 

Lidé sarkasticky poznamenávají, že kakaové máslo mělo být v Opavii nahrazeno „palmáčem“, jelikož to tak prý má „zákazník nejraději“, současné polomáčené sušenky označují i coby „sr*čku“, Mondelez International či Nestlé častují coby „hrobaře českých cukrovinek“ a nechybí ani poznámky, že by se za své působení u nás měl Mondelez International zpovídat u Mezinárodního trestního soudu. 

Nemalé ohlasy mají také samotné ceny a nechybí tak ani příspěvky, že pokud by někdo zajistil návrat cen sladkostí na ceny přes 4 lety, stal by se žhavým kandidátem u voleb.  

Zdražující potraviny jsou u nás potíží i mimo svět sladkostí. Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek k aktuální inflaci, která v srpnu poklesla na 2,5 %, poznamenává, že za růstem cenové hladiny můžeme hledat především právě ceny potravin.

Upozorňuje, že od konce roku 2019 potraviny v EU podražily o 37,3 %, v ČR o 37,7 % a ve zdražování mléčných výrobků a vajec jsme pak aktuálně „rekordmany“.

Fakticky se podle Dufka z delšího pohledu moc neodchylujeme a dokonce nám začalo zlevňovat oblečení, „ale nic to nemění na faktu, že v žádné jiné zemi EU nepodražilo od covidu tak moc, jako u nás (o více než 45 %)“. Přestože tak aktuální čísla již potvrzují, že inflační vlna opadla, s jejím dědictvím se dle ekonoma budeme potýkat i dál.

autor: Radek Kotas

