Zodpovědnost, doporučuje expert. U firem, zaměstnanců i vlády. Zvlášť když jde o důchody

reklama

Anketa Je v pořádku, že vláda zvýší důchody méně, než ukládá zákon? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 4837 lidí

Podle Marka se centrální banka často vymlouvá na to, že k inflaci přispívá vláda svými schodky státního rozpočtu. „A tím, že s nimi nic nedělá, ale to je takový alibismus. Ona má dělat svoji práci, ať se děje, co se děje, nemá se vymlouvat na prostředí kolem,“ sdělil Marek. Podle něj je to stejné, jako kdyby běžel maraton a vymlouval se na to, že nenatrénoval, protože chodil s kamarádem na pivo.

„Ne, je to moje zodpovědnost natrénovat a být připravený, takže stejně tak zodpovědností centrální banky je nastavit úrokové sazby takové, aby za daných okolností, ať už je to vývoj ekonomiky v zahraničí, ať už je to chování vlády, inflace klesla co nejdříve na nízkou hodnotu,“ uvedl Marek.

Hovořil také o tom, že jednociferné inflace začínající dvojkou lze dosáhnout nejen díky ČNB, ale také navzdory jejímu chování. „Zodpovědnost na úrovni firem, na úrovni zaměstnanců možná pomůže tomu, že i přes zhoršení reálné životní úrovně, protože mzdy rostou pomaleji než inflace, inflace klesne, protože budeme natolik zodpovědní, že neroztočíme mzdově-inflační spirálu,“ uvedl a dodal, že uvědoměle by měla jednat i vláda. Měla by například zkrotit tempo růstu penzí. V případě, že se tak nestane, dojde ke zrychlení nabalování sněhové koule deficitu v důchodovém systému.

„A my potřebujeme, aby se valila co nejpomaleji, protože tu největší závěj vymeteme až za 20 let a bylo by zbytečné ten problém teď na začátku ještě prohlubovat,“ dodal Marek.

Psali jsme: 136 miliard Kč pro Lidl a Kaufland. A přišel tvrdý zákrok Opatrný (ANO): Lidé se mohou vyjádřit k záměru stavby plavební komory Bělov a přístavu v Kroměříži Miroslav Macek: Hlasování nohama je nejpřesnější a nejpřesvědčivější Majerová (Trikolora): Nejde o nic jiného než o krádež za bílého dne

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.