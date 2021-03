Zvýšit daně, velí ekonom z Národní rozpočtové rady. Jinak prý narazíme

reklama

Jan Pavel z Národní rozpočtové rady ve vysílání České televize varoval, že se musí akutně začít vylepšovat stav veřejných financí, jinak Česká republika narazí na dluhovou brzdu již v roce 2024. „Dluhová brzda je opatření, které máme v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a toto ustanovení říká, že pokud by úroveň veřejného zadlužení přesáhlo 55 % HDP, tak budou muset být přijata opatření, abychom se dostali pod tuto úroveň,“ vysvětlil Pavel.

Těmi kroky je podle něj buď šetření, nebo zvýšení daní. „Kdyby se k ničemu z toho nepřistoupilo, tak by to znamenalo porušení zákona,“ řekl Pavel, který vidí největší problém v přijetí daňového balíčku na podzim minulého roku. „To poslalo ty veřejné finance do ještě větších deficitů, než způsobila ekonomická krize. A my bohužel nejsme schopni z toho deficitu vyrůst, a to ani za předpokládaného růstu ekonomiky v příštích letech,“ varoval ekonom.

Podle Pavla by se proto jednoznačně měly zvýšit daně. „O tom, jaké daně by to byly, to je otázka na politickou reprezentaci, každá ta daň má své výhody a nevýhody. Vzhledem k rozsahu toho deficitu jenom samotné šetření nepomůže a navíc si asi nikdo nepřeje, aby se šetřilo třeba na sociálním zabezpečení nebo školství,“ prohlásil Pavel.

„Můj vlastní názor je takový, že to snížení daně z příjmů je tak velké a razantní, že to tak dlouhodobě nemůže zůstat a dříve nebo později budeme muset přistoupit k opětovnému zvýšení této daně,“ zopakoval.

Podle Pavla se také může jít cestou zvýšení nepřímých daní, jako je daň z přidané hodnoty a selektivní daně. „Tam by to mělo dopady na nárůst cen některých statků a nejspíše i nárůst cen celkově. Pokud by se zvýšila daň z příjmu, tak by záleželo na té výši a také zda to pak dopadne na tu bohatší nebo chudší část společnosti. To už záleží na konkrétních parametrech,“ dodal ekonom.

„Problém je, že žádná vláda nechce zvyšovat daně a snižovat výdaje, a přitom jde o narovnávání rozpočtu o stovky miliard korun ročně. To se jenom šetřením v oblasti státní správy opravdu nezaplatí,“ varoval dále Pavel.

Podle Národní rozpočtové rady by příští vláda vůbec neměla dopustit, aby se na dluhovou brzdu narazilo. „Ta opatření by měla být realizována již v příštích letech, aby se nestalo, že nás do té konsolidace pošle až zákon. Lepší je realizovat to pozvolna, což nebude mít tak negativní dopady, jako když se to bude muset udělat najednou po aktivaci dluhové brzdy,“ dodal ekonom.

Psali jsme: Peksa (Piráti): Boj rozhodně neskončil a jednání budou tvrdá Finanční správa uspěla v soutěži „Daňař roku“ Špatná zpráva pro mladé rodiny. Feri, Bartoš, Kupka a spol. navrhli úpravu, která jim škaredě prodraží bydlení Valachová (ČSSD): Je důležité nemalovat čerta na zeď

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.