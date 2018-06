Jiří Macků: Světlanka na Hrad!

Nu, co na to říct: ujetost, stejně jako ty nápady první. Nic na tom nemění skutečnost, že Světlana Witowská (SW), moderátorka České televize, dostala čerstvě Novinářskou cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2017. S odůvodněním – dost mě to pobavilo – za „umění vést rozhovor s nadhledem, důsledností a elegancí“. A protože život tropí hlouposti (a té se na Kavčích horách zvláště daří), dokumentoval tuto skutečnost obskurní (bezvýznamný, zapadlý, pokoutní nekalý, temný, podezřelý mravně závadný, viz slovníky) pořad Newsroom (dodnes nám to nikdo Čechům v České televizi nedokázal přeložit do češtiny, stejně jako všechny ty headlines či hashtagy…) úryvkem rok starého rozhovoru s tehdejším ministrem financí. Oceněný profesionální nadhled, důslednost a elegance (ta zvlášť!) tkvěly v neustálém skákání do řeči, opakovaném až agresivním nátlaku vyjádřit se k nějakým podvratně sesmoleným nahrávkám, to vše korunované až vítězoslavně připitomělými úsměvy této dědičky odkazu Karla H. Borovského. Jako že právě toho nemilovaného Babiše dostala na babizninu lopatu, a teď už s ním jenom šup do pece.

Je to ovšem omyl, SW neoplývá žádným mimořádným profesním umem a nadhledem. Je sice na každý rozhovor rámcově připravená, jistě důkladně vybavená rešeršemi svých spolupracovníků, ale jakmile jí zpovídaný uhne z předepsané otázky, ztrácí jistotu a tím i glanc, bledne, začne až hystericky skákat do řeči a vracet se za každou cenu k původně nadhozenému tématu, jako by neexistovaly žádné logické souvislosti – to má zřejmě být ta důslednost a elegance. Patron Karel H. Borovský už tu nejistotu jí podobných kdysi vytesal do epigramu „Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete.“ Co se vědomostí a celkového rozhledu týká, nemá tato dáma na kolegu Václava Moravce ani náhodou.

SW je navíc průzračná jako lesní tůňka, u ní bývá už od první otázky jasné, komu míní lichotit až podlézat, a koho je rozhodnuta a motivována jakkoli znectít. U ní jsme si hned jisti, ve které části politického spektra se cítí občansky i profesně jistě, jaký jeho okraj zřejmě volí. Své sympatie či antipatie umí dát jasně najevo, prostě co se objektivity týká, je tak nějak nevyvážená.

Při moderování poslední předvolební besedy obou kandidátů na prezidentský stolec ovšem SW překvapila. Zvláště ty, kteří jsou na ni zvyklí z pořadu Interwiev ČT24, kdy s hosty spolehlivě zachází způsobem, jakým to vedení ČT potřebuje, a tedy vyžaduje. Tentokrát už ovšem neměla psychologické krytí betonového masívu Kavčích hor, teď musela vyrazit do uměleckého světa novorenesančního Rudolfina, a navíc se před zraky celé republiky předvést proti dvěma názorovým protivníkům. Přinutit se k vyváženosti, ubrat na servilitě stejně jako militantnosti. Právě až ten celorepublikový dozor způsobil, že byla dobrá. Dobrá, ne vynikající, protože i chyby nadělala, zvláště když nedokázala pohotově a natož vtipně reagovat na občasnou Zemanovu improvizaci či na opakující se Drahošovo zmatené blábolení. Dostalo se jí pochvaly, která byla ovšem záhy zapomenuta v dalších představeních jejích rozhovorů ´face to face´. I tenkrát před nedávnem, když hostila rozhlasového komentátora Petra Nováčka, a místo spršky zasvěcených otázek, které by zkušeného a znalého novináře motivovaly až přinutily k jasně formulovaným odpovědím, byla med sama, moderátorská domácká pohoda. Divme se ovšem, když ji host častoval oslovením „Světlanko“, to se potom těžko kladou provokativní dotazy. Nechala se profesionálka koupit za podrbání za uchem.

Poslední hlášky z teritoria Kavčích hor však naznačují, že se tam snad konečně něco málo přece jenom mění k lepšímu. Vrchní šerif už před časem odvolal pistolnici Kroužkovou, jež nyní v pořadu Studio ČT24 nemůže pod dermakolovou maskou egyptské mumie nadělat tolik škody a dámu zvanou Objektivita tolik ohrožovat na existenci. Navíc nyní léty vysezenou sesli opouští i agresivní Witowská, a až bude odvolána i všesvětově významně se do kamery usmívající Tvarůžková se svou kadencí slovních výlevů, urputně přehlušující tázaného v jeho snaze sestavit jakoukoli odpověď (viz poslední rozhovor s komunistou Grospičem), snad konečně zavládne nad vyšetřovnou Interwiev ČT24, pro dobro věci a ve prospěch vysněné vyvážené objektivity, opět příměří a vzájemná tolerance obou protikladných táborů. Protože dobrého moderátora zdobí vedle vysoké odbornosti a hlasového projevu i něco tak stále opomíjeného, jako je slušnost.

Konečně okrajově se tohoto problému v jednom ze svých epigramů dotkl i současný patron všech těch ´našich´ nejlepších oceňovaných novinářů Karel K. Borovský:

Všichni blázni, milý synu,

ti se snadno obživí.

Kdo má rozum, ten má vinu

a za ni trpět musí.

autor: PV