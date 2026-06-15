Lukáš Kovanda: Dojednané otevření Hormuzského průlivu může být dárkem také Babišovi

15.06.2026 17:20 | Komentář
autor: PV

Komentář k právě dojednanému otevření Hormuzského průlivu a jeho dopadu také na rozhodování České národní banky o úrokových sazbách.

Lukáš Kovanda: Dojednané otevření Hormuzského průlivu může být dárkem také Babišovi
Foto: Repro YouTube
Popisek: Ekonom Lukáš Kovanda

Právě dojednané otevření Hormuzského průlivu může být dárkem nejen Trumpovi, ale také Babišovi. Pokud tento týden „zviklá“ Českou národní banku, aby nezvedla sazby

Cena ropy Brent dnes klesla k úrovni 83 dolarů za barel, přesně na 83,04 dolary. To je její nejnižší cena od letošního 10. března, plyne z dat agentury Bloomberg. Zpevňuje také čeká koruna a v celosvětově rostou akcie, resp. termínové kontrakty na ně. Důvodem toho všeho je pozitivní nálada na trzích, která nastává v důsledku oznámení provizorní dohody Washingtonu a Teheránu o ukončení bojů v Perském zálivu a otevření Hormuzského průlivu.

Dočasně dojednané příměří má otevřít 60denní „okno“ pro jednání Spojených států a Íránu zejména o dalším osudu íránského jaderného programu. Představitelé obou zemí mají dočasnou dohodu podepsat tento pátek ve Švýcarsku. Ani jedna ze stran ovšem nezveřejnila text s body dohody, což znamená, že na zásadních otázkách – včetně tedy další podoby íránského jaderného programu – úplná shoda zatím nepanuje.

Americký prezident Donald Trump, jenž včera oslavil 80. narozeniny, tuto sobotu slíbil dohodu do neděle a silně tlačil, aby ta skutečně světlo světa spatřila. Pro investory je však pomyslný dárek, jejž k narozeninám dostal – který si možná také dal tak trochu sám – zatím do značné míry „black boxem“, tedy dárkem, jehož líbivý obal vidí, avšak ani náznakem neví, co přesně je uvnitř.

I to však stačí na to, aby ropa klesla na zmíněné více než tříměsíční minimum. Pokud by se v jeho blízkosti – v pásmu od 80 do 85 dolarů za barel – cena ropy ustálila, česká vláda by ke konci června mohla – a měla – ukončit svůj přes dva měsíce běžící program stanovování maximálních přípustných cen pohonných hmot v každý všední den. Sousední Polsko už od dneška z některých svých opatření snižujících cenu pohonných hmot upouští, když ukončuje režim snížené spotřební daně z paliv.

Česká koruna v reakci oznámení „dárku pro Trumpa“ zpevnila proti dolaru i proti euru. Proti euru dnes dle dat Bloombergu přechodně posílila dokonce pod úroveň 24,1 koruny za euro. To je její nejsilnější hodnota od letošního 2. ledna, tedy od doby ještě před zahájením války v Perském zálivu, která začala poslední únorový den.

Česká měna vůči euru posiluje navzdory tomu, že Evropská centrální banka rozhodla minulý týden zvýšit svoji depozitní sazbu ze dvou na 2,25 procenta. Trh však z velké části míní, že podobně bude tento týden postupovat také Česká národní banka, což pomáhá koruně zpevňovat. ČNB by měla sazby zvýšit i podle zhruba dvou třetin z zhruba dvou desítek analytiků oslovených ještě v minulém týdnu agenturou Bloomberg měla tento týden svoji základní sazbu zvýšit – ze 3,5 na 3,75 procenta. Pokud však vskutku dojde na otevření Hormuzského průlivu a ceny ropy zůstanou výrazně pod 90 dolary za barel, může se alespoň část bankovních radních ČNB přiklonit k tomu, ponechat kvůli vyhlíženým slabším než dosud předpokládaným inflačním tlakům sazbu na stávající úrovni 3,5 procenta, takže výsledkem by mohlo být to, co předpokládá zhruba tedy třetina analytiků – pokračující stabilita úrokových sazeb ČNB.

Premiér ČR Andrej Babiš by tak svým způsobem také „dostal dárek“, neboť opakovaně kritizuje z jeho hlediska příliš vysoké úrokové sazby ČNB. Pokud by k otevření Hormuzského průlivu došlo, získal by další „munici“ pro svoji kritiku z jeho pohledu až příliš jestřábího – zbytečně ekonomiku dusícího – postoje.

Lukáš Kovanda, Ph.D., ekonom

Psali jsme:

Jízlivý vzkaz Grety k Trumpovým narozeninám asi zapadne
Pavel tlačí euro. Kovanda ukázal Slovensko: Tohle je výsledek
Trump vybuchl při rozhovoru a odešel: Křivá média. Mám toho dost
Lukáš Kovanda: Vláda v příštím roce poruší své programové prohlášení

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČNB , Kovanda , Trump , Hormuzský průliv

A co Macinka?

Prezident se podle vás chová zhrzeně a co pak Macinka? Myslíte, že to, jak se chová k prezidentovi není jen z důvodu jeho zhrzenosti a podle mě i arogance a domněnky, že všichni musí skákat, jak on píská, a když nebudou, bude se mstít? To je podle vás důstojné chování politika? Podle mě k němu má da...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vraťte roztažený žaludek do původní velikostiVraťte roztažený žaludek do původní velikosti Trénink pro zadek pro maximální efektTrénink pro zadek pro maximální efekt

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Lukáš Kovanda: Dojednané otevření Hormuzského průlivu může být dárkem také Babišovi

17:20 Lukáš Kovanda: Dojednané otevření Hormuzského průlivu může být dárkem také Babišovi

Komentář k právě dojednanému otevření Hormuzského průlivu a jeho dopadu také na rozhodování České ná…