Lukáš Kovanda: Dojednané otevření Hormuzského průlivu může být dárkem také Babišovi

Právě dojednané otevření Hormuzského průlivu může být dárkem nejen Trumpovi, ale také Babišovi. Pokud tento týden „zviklá“ Českou národní banku, aby nezvedla sazby
Cena ropy Brent dnes klesla k úrovni 83 dolarů za barel, přesně na 83,04 dolary. To je její nejnižší cena od letošního 10. března, plyne z dat agentury Bloomberg. Zpevňuje také čeká koruna a v celosvětově rostou akcie, resp. termínové kontrakty na ně. Důvodem toho všeho je pozitivní nálada na trzích, která nastává v důsledku oznámení provizorní dohody Washingtonu a Teheránu o ukončení bojů v Perském zálivu a otevření Hormuzského průlivu.
Dočasně dojednané příměří má otevřít 60denní „okno“ pro jednání Spojených států a Íránu zejména o dalším osudu íránského jaderného programu. Představitelé obou zemí mají dočasnou dohodu podepsat tento pátek ve Švýcarsku. Ani jedna ze stran ovšem nezveřejnila text s body dohody, což znamená, že na zásadních otázkách – včetně tedy další podoby íránského jaderného programu – úplná shoda zatím nepanuje.
Americký prezident Donald Trump, jenž včera oslavil 80. narozeniny, tuto sobotu slíbil dohodu do neděle a silně tlačil, aby ta skutečně světlo světa spatřila. Pro investory je však pomyslný dárek, jejž k narozeninám dostal – který si možná také dal tak trochu sám – zatím do značné míry „black boxem“, tedy dárkem, jehož líbivý obal vidí, avšak ani náznakem neví, co přesně je uvnitř.
I to však stačí na to, aby ropa klesla na zmíněné více než tříměsíční minimum. Pokud by se v jeho blízkosti – v pásmu od 80 do 85 dolarů za barel – cena ropy ustálila, česká vláda by ke konci června mohla – a měla – ukončit svůj přes dva měsíce běžící program stanovování maximálních přípustných cen pohonných hmot v každý všední den. Sousední Polsko už od dneška z některých svých opatření snižujících cenu pohonných hmot upouští, když ukončuje režim snížené spotřební daně z paliv.
Česká koruna v reakci oznámení „dárku pro Trumpa“ zpevnila proti dolaru i proti euru. Proti euru dnes dle dat Bloombergu přechodně posílila dokonce pod úroveň 24,1 koruny za euro. To je její nejsilnější hodnota od letošního 2. ledna, tedy od doby ještě před zahájením války v Perském zálivu, která začala poslední únorový den.
Česká měna vůči euru posiluje navzdory tomu, že Evropská centrální banka rozhodla minulý týden zvýšit svoji depozitní sazbu ze dvou na 2,25 procenta. Trh však z velké části míní, že podobně bude tento týden postupovat také Česká národní banka, což pomáhá koruně zpevňovat. ČNB by měla sazby zvýšit i podle zhruba dvou třetin z zhruba dvou desítek analytiků oslovených ještě v minulém týdnu agenturou Bloomberg měla tento týden svoji základní sazbu zvýšit – ze 3,5 na 3,75 procenta. Pokud však vskutku dojde na otevření Hormuzského průlivu a ceny ropy zůstanou výrazně pod 90 dolary za barel, může se alespoň část bankovních radních ČNB přiklonit k tomu, ponechat kvůli vyhlíženým slabším než dosud předpokládaným inflačním tlakům sazbu na stávající úrovni 3,5 procenta, takže výsledkem by mohlo být to, co předpokládá zhruba tedy třetina analytiků – pokračující stabilita úrokových sazeb ČNB.
Premiér ČR Andrej Babiš by tak svým způsobem také „dostal dárek“, neboť opakovaně kritizuje z jeho hlediska příliš vysoké úrokové sazby ČNB. Pokud by k otevření Hormuzského průlivu došlo, získal by další „munici“ pro svoji kritiku z jeho pohledu až příliš jestřábího – zbytečně ekonomiku dusícího – postoje.
Lukáš Kovanda, Ph.D., ekonom
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