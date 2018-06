Miroslav Macek: Pálením trenek neztratil důstojnost Zeman, ale ti, co tu takhle - zase - hysterčí

Vynikající nápad ze Slovenska: Neoznačovat normálně pěstované plodiny a chované živočichy BIO, ale označovat všechny ostatní CHEMO…

Členové filmových štábů společnosti Netflix mají zakázáno na sebe navzájem vrhat pohledy trvající déle než pět sekund. Firma tak reaguje na kampaň proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání #MeToo, napsal ve čtvrtek britský deník The Sun. Netflix opatřením reaguje na hnutí #metoo, které otřáslo Hollywoodem, a které vážně ohrozilo výrobu seriálu Dům z karet.

Netflix kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování ukončil spolupráci s oscarovým hercem Kevinem Spaceym, který v seriálu ztvárnil hlavní roli. „Vedoucí pracovníci nás přišli na schůzku o obtěžování poučit, co je vhodné, a co ne. Dívat se na někoho déle než pět sekund je považováno za nechutné,“ potvrdil jeden z členů štábu seriálu Černé zrcadlo.

Vždy, když mám dojem, že lidská blbost dosáhla hranic vesmíru, se objeví další důkaz, že vesmír je nekonečný…

Kdyby po hradě jezdil na koloběžce Zeman, byl by to výsměch starého skřeta, který pohrdá Masarykovým odkazem. Ovšem u Havla to byla roztomilá nezbednost. Vzít si Zeman krátký kalhoty, bude to důkaz buranství a stařecké demence, zatímco u Havla projev nonšalantní skromnosti. Popravdě - pálením trenek neztratil důstojnost Zeman, ale ti, co tu takhle - zase - hysterčí.

Ano, trenky samotné žádný umělecký artefakt nejsou. Artefakt hodný zájmu z něj činí až příběh s těmito trenkami spojený. A někteří novináři toto ohodnotili částkou několika milionů korun. Bezva, beru. Ale Zeman tím, že tyto trenky spálil, k jejich příběhu připsal další kapitolu, a tím jejich hodnotu zvedl o dalších pár milionů. Takže bych doporučil, aby ten galerista ochotný ty trenky koupit a vystavit, zažádal o koupi urny s popelem těch trenek pochopitelně za cenu vyšší než jakou byl ochoten zaplatit za trenky. A Zemana těžko soudit proto, že způsobil škodu státu ve výši několika milionů spálením trenek, ale naopak je nutno jej pochválit, že během pár minut zvedl tržní hodnotu těch trenek o pár milionů.

Byla jsem na návštěvě u bývalé kolegyně ze školy. Přijala výzvu - 14 dní zastupovala nemocnou učitelku ve 3. třídě.

Její dojmy? Děti jsou pořád úžasné. Celých 14 dní si s nimi povídala. Vůbec nevěnovala pozornost interaktivním tabulím a všemu tomu, co ve třídě bylo, ale prostě si s nimi povídala. O tom, jak je škola báječná. O tom, jak je matematika jednoduchá. O tom, jak je čeština jednoduchá.

Probrala s nimi základy. Doučila je základy! Děti seděly a pozorně jí naslouchaly. Po 14 dnech si rodiče vyžádali schůzku se zastupující učitelkou. Předali jí velkou kytku s poděkováním. Jejich děti chodily těch 14 dní do školy rády a ze školy šťastné.

Karel Čapek:

A ještě musím pochválit tebe, tebe, česká řeči, jazyku z nejtěžších mezi všemi, jazyku z nejbohatších všemi významy a odstíny, řeči nejdokonalejší, nejcitlivější, nejkadencovanější ze všech řečí, které znám nebo jsem slyšel mluvit. Chtěl bych umět napsat vše, co dovedeš vyjádřit; chtěl bych užít aspoň jedinkrát všech krásných, určitých, živoucích slov, která jsou v tobě. Nikdy jsi mi neselhala; jen já jsem selhával, nenacházeje ve své tvrdé hlavě dosti vědomí, dosti povzletu, dosti poznání, abych to vše přesně vyjádřil. Musel bych žít sterým životem, abych tě plně poznal; doposud nikdo neshlédl vše, co jsi; ještě jsi před námi, tajemná, překypující a plná dalekých výhledů, budoucí vědomí národa, který vzestupuje.“

