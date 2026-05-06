Zdeněk Jemelík: Čapí hnízdo ve víru rozčilování

Došlo i na kauzu Čapí hnízdo, která zdaleka nepatří mezi nejzajímavější. Po prvním kole jednání u senátu předsedy Jana Šotta jsem od dalšího soustavného sledování upustil. Čapí hnízdo je totiž prvním případem, v němž jsem neměl přístup k základním procesním podkladům. Při zahájení hlavního líčení jsem neměl v ruce ani kopii obžaloby. Obž. Andrej Babiš uvalil přísné embargo na poskytování informací externím zájemcům a obhájci se mu podřídili. Nedostal jsem příležitost probrat s obžalovanými případ, ač se všemi v předcházejících kauzách jsem samozřejmě mluvil. Je to v rozporu s vesměs příznivou zkušeností z jednání s obž. Andrejem Babišem v jiných věcech.
Od té doby se na případ dívám jen občas, z dálky. O hlavním líčení s obž. Janou Nagyovou v pondělí 4. května 2026 jsem nevěděl. Paní obžalovaná o mou přítomnost zřejmě nestála (ostatně, proč by o ni měla stát?) a obhájci mě neupozornili, ač na mne mají spojení a kdysi jsme docela dobře vycházeli. Ostatně starší bratr jejího obhájce Michael je jediný advokát, s kterým si tykáme, a to odpradávna.
Ve zmíněném prvním kole jsem si díky důkladnému dokazování před soudem, vedenému předsedou senátu Janem Šottem, vytvořil obraz skutkové podstaty procesu. Dospěl jsem k poznání, že proces je ostudou české justice. Divil jsem se, když jsem se z veřejných sdělovacích prostředků dověděl, že předsedkyně odvolacího senátu Eva Brázdilová zhoršila postavení obž. Andreje Babiše a zavázala nalézací soud, aby obžalované uznal vinnými. Netuším, jak k tomuto závěru dospěla, protože kopii jejího usnesení mi obhájci opět neposkytli. Předpokládal jsem, že předseda senátu Jan Šott se jí nepodřídí. Soudcovská nezávislost je přece velká síla. Možná by pak došlo na „soudní ping-pong“, protože Vrchní soud by mu po třetím zprošťujícím rozsudku kauzu odebral (má na to právo a občas se to děje).
Předesílám, že kauza je zvláštní již tím, že v ní žaluje žalobce Jaroslav Šaroch, který jako dozorový státní zástupce dovedl dokazování v přípravném řízení k závěru, že nedošlo k trestnému činu. Ale když nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman využil či zneužil svou pravomoc a vytáhl obž. Andreje Babiše a Janu Nagyovou z hloučku nevinných, žalobce usiluje o jejich odsouzení, jako by na minulost zapomněl. Státní zástupci nejsou vybaveni soudcovskou nezávislostí. Podřizují se polopolicejní kázni, takže přikázání věci žalobci, který v přípravném řízení rozhodl o nevině, není nic protiprávního. Ale vše má své meze. Také státní zástupci mají svědomí a měli by žít v souladu s ním.
V pondělí jsem s překvapením zjistil, že jsem se v odhadu vývoje mýlil. Předseda senátu Jan Šott vynesl odsuzující rozsudek a vypuklo peklo. Pan soudce ale současně prohlásil, že paní odsouzenou nadále považuje za nevinnou, takže neměla být odsouzena. Podrobil se Evě Brázdilové proti svému názoru a svědomí. Tak ostrý rozpor mezi prvostupňovým a odvolacím soudcem je velmi vzácný. Sám jsem jej zažil pouze jednou, a to v roce 2007, kdy prvostupňový soudce Petr Braun odsoudil naši chráněnku „Adélku vražednici“ k podmíněnému trestu, a když jí pak odvolací soudkyně Jaroslava Maternová „napařila“ sedm a půl roku, třikrát ji veřejně zkritizoval. Dodávám, že „Adélka“ měla tehdy smůlu, protože v souběžném řízení poslední Havlova soudkyně Eva Burianová zprostila jejího pobodaného odmítnutého nápadníka obžaloby, čímž ovlivnila úvahy Jaroslavy Maternové. Rozsudek ale neobstál před Ústavním soudem. „Adélka“ nakonec strávila ve vězení „jen“ dva a půl roku a v části výkonu trestu měla „fešácký kriminál“. Ve věznici jen přespávala, jinak pracovala na úklidu města. Před uvězněním se podívala do Kanceláře prezidenta republiky (za „vlády“ pana prezidenta Václava Klause) a ve věznici si podala ruku s ministrem Cyrilem Svobodou.
Je mi líto ods. Jany Nagyové. Kromě recidivistů, kteří jsou na rozsudky zvyklí, odsouzení vždy trpí, ač někteří to na sobě nedají znát. Když pozoruji neodpovědné soudce, kteří sekají rozsudky „jak Baťa cvičky“, přemýšlím, jak se srovnávají sami se sebou. Soudě podle televizních záběrů paní Jana zachovala klid. Samozřejmě prohlásila, že se cítí nevinná. To je běžná reakce na rozsudek. Věřím, že v nějakém dalším řízení soud její nevinu potvrdí.
Její obhájce Josef Bartončík v odvolání tvrdě zkritizoval rozhodnutí senátu předsedkyně Evy Brázdilové. Jeho podání jistě nemá vadu, až na jednu. Zázraky se nedějí, takže odvolací soud samozřejmě nevyhoví odvolání, které směřuje proti jeho původnímu rozhodnutí, a to bez ohledu na úroveň podání. Dojde tedy na mimořádné opravné prostředky, v prvé řadě na dovolání. A Bartončíkové jsou jako předkladatelé dovolání mimořádně úspěšní. V tom spočívá naděje ods. Jany Nagyové.
Odsouzením ods. Jany Nagyové vyslal soudce Jan Šott vzkaz obž. Andreji Babišovi, co ho čeká, až ho přestane chránit poslanecká imunita. Pan obžalovaný zareagoval velmi citlivě. V rozčilení vychrlil řetěz výroků, jež známe již z jiných příležitostí, takže je nebudu opakovat. A našli se mravokárci, kteří ho začali tepat za to, že jako předseda vlády zpochybňuje důvěryhodnost české justice, což by si vzhledem ke svému postavení neměl dovolovat. I když tvrdím, že kauza Čapí hnízdo je ostudou české justice a vztahování Babišových výroků na justici jako celek odmítám, musím jeho kritikům připomenout, že zdánlivě nezničitelný šéf Hnutí ANO 2011 je přece jen člověk a v souvislosti s touto kauzou zažil spoustu nepříjemností včetně zneužití nemocného syna jako svědka obžaloby. Čeho je moc, toho je příliš.
Je otázka, zda podezření pana obžalovaného, že prochází zpolitizovaným procesem, má opodstatnění. V přesvědčení ho podporuje např. doc. Zdeněk Koudelka, náměstek ministra spravedlnosti, který v článku upozornil, že soudkyně Eva Brázdilová si vynucuje jeho odsouzení1). Vlastní zkušenost mě vede k uvažování, zda kauza Čapí hnízdo skutečně mohla vzniknout s cílem dostat obž. Andreje Babiše z politiky2). Trestní řízení vyvolal veřejnosti neznámý udavač. Protože sám nebyl poškozený, mohl narazit na neochotu policie, ale nenarazil. To ale ještě neznamená, že nemohl mít úplně jiný důvod k útoku než politiku. Co když mu Andrej Babiš chodil za ženou a tím ho naštval? (Trocha legrace nikoho nezabije.)
Běsnění pana obž. Andreje Babiše proto vnímám spíše jako „folklór“, takže mě nepopouzí. Ale mrzí mě, že ovládán svými roztodivnými animozitami mi neumožnil uplatnit možný objev díry v dokazování, jejíž využití by zásadním způsobem posunulo dokazování v jeho prospěch. Abych měl jistotu, že můj „objev“ není omyl, potřebuji od něho odpověď na dvě otázky, ale nedovolí mi, abych mu je položil.
Dále si myslím, že vrcholový politik, který na vlastní kůži zakouší, jak šeredně si orgány činné v trestním řízením občas zahrávají s občany, by měl věnovat velkou pozornost všemu, co poškozuje obraz naší vlasti jako právního státu. Přihřeji si „svou polívčičku“: Právě v těchto dnech bych uvítal jeho vstřícnost k mému usilování v „kauze Jesenice“ o potrestání pachatelů brutálního vydírání zlínských podnikatelů bratrů Lebánkových a s nimi i ochránců zločinců, kteří se snaží zajistit jim beztrestnost promlčením jejich viny.
Obhájci by měli pana obžalovaného uklidnit vyhlídkou na lepší příští. Než skončí volební období, proběhne „kolečko“ mimořádných opravných prostředků v případu ods. Jany Nagyové. Předpokládám, že kouzla senátu Evy Brázdilové v něm neobstojí stejně jako neobstál výše zmíněný rozsudek Jaroslavy Maternové v kauze „Adélky vražednice“. Obž. Andrej Babiš pak předstoupí před soud v nové situaci, v které o nevině obou obžalovaných již nebudou spory. Ano, obžalovaný Andreji Babiši, ano, bude líp.
Zdroje:
1) Tejcův náměstek Koudelka: Soud si v kauze Čapí hnízdo vynucuje odsouzení Babiše (Česká justice 13. 4. 2026 ZDE)
2) První týden v kauze Nagyová Babiš (můj blog 18. 9. 2022 ZDE)
V knihkupectvích jsou ještě zbytky prvního vydání mé knihy Škůdci v taláru. V knihkupectvích je ale také novější druhý díl.
Upozorňuji na zajímavé filozoficko-právnické články na webu spolku Chamurappi (ZDE) v sekci Texty JUDr. Oldřicha Heina. Zvláště upozorňuji na příručku Přehled antické filozofie. Autor je mimořádně vzdělaný právník s praxí prokurátora, státního zástupce, bankovního právníka.
