Pavel Foltán: Bumerang efekt právního kutilství

Už je tu obecně známá jedna divadelní hláška o „sopce, která svou činností zasypala sama sebe“. Copak na divadle se to snese. Horší je to v legislativě. A v praxi řízení státu je to - v novověku historie toho tuzemska - jev, co spíše více, nežli méně jde daleko za hranici rizika - do tekutých písků hazardu (byť zdánlivě zpravidla písků zlatých, ale vždycky nevyzpytatelně horkých a horších, než je ten nejtenčí tenký led).

V legislativním procesu (a „pro blbý“ už po tisící první vždycky opakuju, že legislativa = normotvorba - čili zde vytváření zákonů, takže zákonodárný proces, avšak nikoliv souhrn zákonů, za který to spousta hňupů ještě dodneška hloupě zaměňuje), takže v tom legislativním procesu novodobé historie tohoto státu ta sopka „zasypala sama sebe“ už několikrát. Schematicky příkladně to byly například takzvané ty „právnické dvouletky“ zhruba na začátku 50. let, potom v 1. polovině 60. let, a pak znovu zhruba asi po deseti letech. Ta naše „stará“ generace zkušených právníků to zná. No, a jestli to znají i ty mladší generace - těžko říct. Lze možná i důvodně předpokládat, že asi už ne. Alespoň podle toho, co vidím kolem sebe (a to nejen v právní praxi už po dobu těch předchozích tří desetiletí) řečeno s klasikem „je to běs, je to běs, je to běs“.

Po převratu 1989 všechny ty tři předchozí právnické dvouletky nahradila jedna velká „právnická třiceti-letka“ (a bohužel, zdá se, že zatím ještě neukončená). Někdy a spíš často lze s úspěchem pochybovat o pojmu „právnická“ - vzhledem k tomu, co z koho při tom leze. A tak jsem si (pro sebe za tím účelem) už před více, než čtvrt stoletím k přehlednější systemizaci vytvořil svůj pojem „právní kutilství“ - a světe div se - i ten pojem se časem ujal podobně, jako i řada jiných pojmů z mé terminologické kuchyně.

To právní kutilství tu „žije ten svůj veget“ už 30 let, a má se k světu nejen v legislativě = normotvorbě, ale i v praxi aplikace práva. A čím dál víc je to i sud s prachem, co se tomu komusi vymknul z kontroly. No a (kdo ví …?) někomu možná i účelově.

Poslední dobou (čili aktuálně i akutně) v tom směru přihořívá, a už skoro i hoří. No, a nelze vyloučit, že se to zase už brzy projeví jevem, jemuž se říká bumerangový efekt. Akutní experti toho právního kutilství házejí ty bumerangy sami proti sobě už denně, a čím dál víc, a čím dál s větší razancí. Celá řada (či spíše přesněji letka) advokátů a podobných „orlů práva“ (někdy možná i supů) na to už čeká. A má proč. A možná, že už brzy budou mít znovu další žně. Kdo se v tom aspoň trochu vyzná, a orientuje, tak ten asi moc dobře ví i to, o čem tu je řeč. Někdy to skoro vypadá i jako tichá dohoda.

Je to tady už asi tak těch 30 let pasystémově nastaveno pro ty orly & supy dobře, ale pro veřejnost špatně, že to stejně vždycky odnese a zaplatí právě ta prostá veřejnost, čili obyčejný (výjimkami z výjimek neobdařený) občan, volič a daňový poplatník. Ale i orly & supy může sem tam trefit nějaký poněkud „zbloudilý“ bumerang z toho mračna, co jich tu dronní. Takzvaná náhoda je takzvaný blbec. Nicméně - ta prostá veřejnost by už konečně měla tu „náhodu“ eliminovat na minimum - čili skoro vyloučit. Nástroje v rámci funkčního systému na to má. Jen je zvednout a použít.

