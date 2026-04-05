Pavel Foltán: Miliónový chlívek ve dvojím účetnictví?

Ten spolek přes mediální mainstream (jak jinak, že?) vzkázal ministrovi, že má vše v pořádku, „a tak dále a tak dál“ (řečeno s hláškou z filmové pohádky). Jenže je tady v souvislosti s tím hned celá řada nejasností a dalších problémů s tím souvisejících a navazujících. A právním termínem řečeno velmi relevantních. Tak například jen tak v rychlosti a jenom tak namátkou:
Ten spolek má dva bankovní účty, ale jen jeden je transparentní. Proč jen jeden? Není ten „transparentní“ účet spíš něco jakoby „krycí“? Demonstrace = prádelna?
V době před tou demonstrací prý bylo na tom transparentním účtu jen pár desítek tisíc korun. Ale ta demonstrace prý stála minimálně 7 000 000 korun. Takže z čeho ji ten spolek platil? A pozor, vox populi nemíní podvojné účetnictví, ale dvojí podvodné.
Ten spolek má prý všechno v pořádku podle zpráv auditorů. Jenže ty běžné účetní audity zpracovávají pouze to, zda ty běžné účetní operace proběhly podle „pravidel účetní osnovy“ a jestli byly případné zisky řádně zdaněny. Nic víc. Čili původ peněz (a nota bene jejich „čistotu“) tyhle běžné audity nezkoumají. Z účetní závěrky se k identifikaci dárců nedozvíte nic. Takže ta námitka toho spolku je irelevantní, rovněž i tady se jeví jako poněkud „krycí“ a jako taková je zde i bezcenná (hlavně z hlediska podstaty dané problematiky). Ten spolek zjevně kličkuje a jistě ví proč (má strach).
Ten spolek objektivně nepůsobí důvěryhodně např. už proto, že (i podle celé řady informací, které nedávno proběhly mediálním prostorem), v účetním chlívku a jeho okolí prý mělo zmizet cca 6 000 000 korun, určených údajně na založení a rozjezd nové politické strany – prý zaměřené proti současné Babišově vládě – čili k posílení současné opozice a jejích struktur, zaměřených na zvrácení výsledků voleb. O těch zmizelých šesti milionech Kč údajně nikdo neřekl a nevysvětlil, kam a jak zmizely, a dodnes nikdo neupřesnil a neprokázal, kde jsou. A není tu ani žádný ten audit atd.
Ten spolek přes ta svá „spřátelená“ média ministrovi zároveň vzkázal také to, že tu „svobodu sdružování tady máme od roku 1989“ – to je ale další omyl. Protože zákon o sdružování občanů nabyl účinnosti až v květnu 1990 (čili nikoli v roce 1989) a byl zrušen v roce 2014 a navíc už i před tím rokem 1989 se tady občané sdružovali už od roku 1951 v tzv. dobrovolných organizacích a už i před rokem 1951 v tehdejších spolcích. Takže i tento mediální vzkaz toho spolku ministrovi spravedlnosti prokazuje velmi špatnou právní gramotnost (spíš právní negramotnost) „miliónového“ spolku.
Ten spolek dlouhodobě vyvíjí činnost ve prospěch politických stran nynější opozice (dřívější tzv. „fialové“ koalice) – čili de facto jde v podstatě o skrytou politickou činnost – i ta letenská demonstrace toho spolku měla zmíněné politické zaměření. Takže lze se logicky důvodně domnívat, že tenhle spolek (resp. jeho lídr) upustil od založení té politické strany (event. hnutí s politickým programem), protože pak by podléhal všem pravidlům o transparentnosti politických stran, a to přímo ze zákona a bez výjimek či bez možnosti různých těch taktických kliček, fint i „zastřeného právního stavu“, jak to praktikuje teď. A jak to praktikoval i v předchozí době.
Nejen podle vox populi, ale i podle řady politiků, i podle svobodných, nezávislých a nezaujatých politologů a médií, ten spolek dlouhodobě podporuje i prezidenta Petra Pavla – poslední dobou i coby „lídra opozice“. Na jedné z předchozích demonstrací i toho spolku, kde byl Petr Pavel osobně přítomen, měl kratší (autenticky do éteru jaksi uniklý) hovor stranou s lídrem spolku Minářem, kde mu vytkl právě to, že spolek Petra Pavla staví do role lídra fialové opozice a že to spolek nemá dělat, což Minář na místě (jaksi „veřejně“) poněkud podřízeně tomu prezidentovi slíbil. Tento fakt (do veřejnosti proniklý tzv. „live“ prostřednictvím internetu) jasně svědčí o tom, že se ten spolek politicky angažuje a profiluje v praxi ve prospěch prezidenta Petra Pavla i ve prospěch té „jeho“ fialové opozice.
Paradoxně (kdo ví, možná i „kouzlem nechtěného“) pak Petr Pavel sám porušil i to, co předtím na „Staromáku“ požadoval po Minářovi, protože pak na té následné letenské demonstraci v kruhu VIP struktur toho spolku se osobně zúčastnila i žena Petra Pavla, což pochopitelně médiím ani veřejnosti nemohlo ujít. A podle reakcí z vox populi a odjinud právě tohle bylo jak pro Petra Pavla, tak i pro ten spolek velmi kontraproduktivní s velmi negativním efektem. (Politicky se jim to nějak šmodrchá.)
Nejen z vox populi a údajně i z jiných sfér včetně nezávislých médií apod. už prý pronikly nějaké informace, z nichž by se kdekoli kdokoli mohl domnívat třeba i to, že ten spolek by mohl mít finanční příjmy také ze zahraničí (ani „Sorosovy kruhy“ nelze prý vyloučit), ale i z veřejných a dokonce i ze státních sfér České republiky, což by jistě bylo na pováženou, mj. také proto, že z veřejných a státních zdrojů (tedy zde z peněz občanů a daňových poplatníků) platí tu svou protistátní činnost – vč. těch protivládních demonstrací – právě i tento spolek. Paradox non plus ultra. Pak není divu, že nejasnosti a podivnosti toho druhu se normálním lidem vůbec nelíbí a že vláda bude muset neprodleně všechny ty věci vyšetřit, objasnit a řádně vyhodnotit – včetně případných restrukturalizačních opatření (odpovídající sankce nevyjímaje).
- Ten spolek se do médií poněkud naivně vymlouvá na cosi jako diskrétnost (na bázi ochrany soukromí apod.) – jenže za konkrétních podmínek v daném případě tyhle morálně, právně i systémově naivní a zcela irelevantní pokusy neobstojí. Což je jistě jasné i tomu spolku a zainteresovaným strukturám z jeho okolí. Patrně mají vítr z toho, že by se mohlo přijít i na spoustu velmi zajímavých skutečností se závažnými důsledky. A také kvůli tomu je ta hysterická estráda proti zákonu typu „FARA“ (podle vzoru toho zákona FARA, co už od roku 1938 platí v Americe). Inu, však ono se na ty zajímavé skutečnosti stejně přijde (a už to nebude tak dlouho trvat) – a to bez ohledu na to, jestli ten zákon typu „FARA“ v naší jurisdikci bude platit dříve či později. On tu bude platit spíš dříve než později. Ale ruku na srdce – popravdě řečeno – měl platit v této republice už od toho května 1990, padni komu padni. Ke spoustě nepravostí by tím pádem jistě nedošlo. Nicméně do té doby, než tady ta CZ „FARA“ bude platit, tak zatím předběžně postačí odpovídající řada adekvátních podání v trestních věcech. A „hin sa ukáže“ – trestním orgánům ten spolek bude muset vydat všechny podklady. A předtím jistě vykonají všechny své úkony i orgány všech složek finanční správy. A ono se pak asi při tom přijde i na nějakou tu pavučinu těch „temných nitek“. Že…?
