Petr Hampl: Vítr v zádech

Diskuse na SuperVIP klubu Ilony Švihlíkové, jehož jsem měl tento týden možnost se zúčastnit, se točila kolem dvou motivů.
Tlak na přechod od globálních ekonomických aktivit k regionálním nebo národním. Protože co je globální, to nakonec ovládnou Číňané, kteří jsou efektivnější, pokročilejší a lépe vybavení.
Tlak na přechod od finančních produktů k reálné výrobě. Protože už je docela jasné, že když nemáte skutečné suroviny a skutečnou schopnost z nich něco vyrobit, nemusí vaše cenné papíry nikdo akceptovat.
Nejde jen o to, že tak viděli svět přítomní diskutující, ale o to, že takové názory dnes docela otevřeně říkají i příslušníci globalistických elit. I v Davosu zaznívá znovu a znovu, že Evropa potřebuje obnovit výrobu a že potřebuje více ekonomické samostatnosti. V Americe říkají totéž obě strany politického konfliktu.
Z hlediska praktické politiky to není tak významné, protože ti lidé stejně nedokážou vymyslet a přijmout taková opatření, která by k tomu vedla. Ale ukazuje to celkový směr. Ukazuje to, kterým směrem tlačí ekonomická racionalita.
Je to podstatné i proto, že přechod od finančního k výrobnímu a od globálního k místnímu není neutrální. Usnadňuje to prosazení některých politických programů a komplikuje prosazení jiných.
Thatcherovská revoluce 80. let znamenala změnu od výroby k „ekonomice služeb“ a od národních ekonomik ke globálním. Přineslo to mocenské změny, jejichž důsledkem byl úpadek vzdělanosti, Green Deal, 76 pohlaví, islamizace a veškerá progresivistická agenda vůbec.
Dnešní posun míří opačným směrem. Tím není řečeno, že budou realizovány všechny body všech konzervativních programů. Buď bude příležitost využita hodně, trochu, nebo vůbec. Ale i tak je to úplně jiná situace než před pěti lety.
A není to otázka nástupu Trumpa nebo nových středoevropských vůdců. Jejich nástup je důsledkem těchto změn, nikoli jejich příčinou.
