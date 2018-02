Richard Seemann: Členstvo německé SPD rozhoduje o velké koalici

Úřadující šéf strany Olaf Scholz , designovaná předsedkyně Andrea Nahlesová a generální tajemník Lars Klingbeil na nich vyzvali několika set shromážděných členů, aby se nenechali ovlivnit výsledky Deutschlandtrendu ARD, podle které kdyby byly v neděli volby obdržela by strana jen 16 procent hlasů. Zdůraznili, že leží na samotné straně znovu získat na síle a věří, že může zvítězit v příštích spolkových volbách. Na konferencích zazněla i kritika zejména vůči vedení strany, zejména pak rezignaci jejího předsedy Martina Schulze. čímž ztratila výrazného politika. Předseda mladých sociálních demokratů Juso Kühnert nadále vyzýval stranickou bázi, aby koaliční dohodu s unionisty odmítla a nemá se obávat jaké to bude mít důsledky. Berlínský stranický představitel Raed Saleh upozornil, že nízké procento podpory strany je varovným signálem, které je nutno si uvědomovat a raději vstoupit do opozice. Dolnosaský ministr vnitra Boris Pistorius, který je čtyřicet let členem strany vyjádřil přesvědčení, že strana je nezničitelná a potřebuje čas k regeneraci.

Hessenský šéf Thorsten Schäfer-Gümbel vyzval v k odmítnutí výzvy Juso, protože by mohla vést ke krachu sestavování nové vlády velké koalice. Většina delegátů na konferencích velkou většinou podpořila koaliční smlouvu. Zejména vyjádřili spokojenost, že sociální demokracie prosadila prohloubení pracovních a sociálních práv a zlepšení důchodů jakož i investic do oblasti školství a vzdělání a péče o zdravotně postižené. Dolnosaský šéf SPD, zemský ministerský předseda Stephan Weil vyjádřil přesvědčení, že průběh regionálních konferencí dává reálnou naději, že referendum umožní vytvoření nové spolkové vlády. Samotné hlasování bude zahájeno v úterý 20.února a bude vyhlášeno po 4.březnu. Nové vedení pak bude zvoleno na dubnovém mimořádném sjezdu strany.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV