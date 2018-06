Rudolf Mládek: Nejhorší politička 21. století je Merkelová

Ta Merkelová, která se v roce 2015 neohlížela na žádné názory, ani na platné mezinárodní smlouvy a dokonce ani na ústavu Spolkové republiky Německo a migrantech si jednostranně rozhodla. Co už může být výmluvnějšího o charakteru této političky.

Co se v mládí naučila

Za socialismu platilo, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, kdo nic nezkazí je pochválen a kdo je pochválen, je povýšen a kdo je povýšen nic nedělá. Přesně tuto politiku Merkelová provádí už čtvrté volební období. Nic neřeší, vše prý vysedí. To, co vyseděla v roce 2015 je pro Evropu jedna z velkých pohrom. Přitom ani kdybychom ročně do Evropské unie dovezli deset miliónů Afričanů, stav v Africe by se téměř nezměnil. Marně to můžete takové Merkelové vysvětlovat.

Bezohledná lstivost a mstivost

Jako lstivá a mstivá funkcionářka se Merkelová vyučila v poznání, že kdo je chytřejší, musí být odstraněn, aby se neukázalo, jak je sama zoufale prázdná. Stejně tak to platilo o pilných, protože trvale prokrastinující Merkelová nedokáže rozhodnout správně prakticky skoro nic. Devastace vysoké politiky v Německu je díky jejím praktikám viditelná až za moře. Život v Německu se výrazně zhoršil, lidé se bojí cenzury, útoků migrantů i jeden druhého. Vše, co mnozí ze socialismu pamatujeme, jen ty migranty jsme řešit nemuseli. Naštěstí.

Liga na ochranu demokracie

Není proto překvapení, že americký prezident Donald Trump po velmi správné volbě Britů o odchodu ze zmerkelované EU zahájil s Polskem, Maďarskem a Rumunskem výstavbu východního obranného valu proti politice Merkelové. V blízké době se jistě ukáže, zda o tuto „ligu“ projeví zájem Rakousko a Itálie. Jejich politika se zjevně proti politice Merkelové vymezuje. A bylo by dobré, kdyby i čeští politici se rozhodli, čeho vlastně chtějí v dnešní nedemokratické EU dosáhnout. Ukazuje se, že prostor pro jakékoliv seriózní vyjednávání je dávno Merkelovou vynulován.

Čas ještě nenastal

Čas pádu Merkelové ještě nenastal. Ani vzbouření Bavoři ji nepřimějí, aby odešla a umožnila vznik nové, skutečně demokratické vlády a přestala ovládat skupinu nesvéprávných komisařů Evropské komise na čele s pijanem Junckerem. Až cla na německé automobily, která nepochybně zavede americká administrativa, dají pocítit i Němcům, co to je, když Vám někdo zavře fabriky (za údajné dotace), zavře cukrovary (za údajné dotace), oseje pole zbytečnou řepkou (za údajné dotace) a dováží potraviny kvalitativně horší, než je vyráběly socialistické národní podniky.

Zatímco v Polsku přínos dotací můžeme alespoň zahlédnout, v České republice je tomu skoro naopak. A mít prvenství ve světě v počtu výstavby zbytečných rozhleden, to není ke chlubení.

Osvobození EU od Merkelové je nejdůležitějším politickým bodem dnešních dnů. Je nutné Němcům pomáhat, aby se diktatury hlouposti a lenosti Merkelové zbavili. Je to především na nich, ale každá pomoc se hodí. Už toho od roku 2015 bylo dost.

Psali jsme: Rudolf Mládek: Kamuflované příspěvky Pocheho Rudolf Mládek: Zřícený stůl demokracie v Evropské unii Rudolf Mládek: Zpráva ministerstva vnitra Rudolf Mládek: Merkelovou je už nutné izolovat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV