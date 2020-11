Stanislav Zapletal: Chudák soudce

reklama

A zdůvodňoval to tím, že přece když nemá soudce podlehnout podplácení, že má mít tomu odpovídající plat. Dovolil jsem si proti tomu zabrojit a ukázalo se, že se podobný soudcovský výstup už nekonal. Nenamlouvám si, že díky uplatnění mého názoru, ale stalo se tak.

Soudní moc je jednou ze tří státních mocí, spolu s mocí výkonnou a zákonodárnou. A má nepochybně zvláštní postavení. Zatímco se do moci výkonnékde kdo a někdy i pěkný pitomec zakusuje a nad zákonodárnou mocí, když se předvádí ve Sněmovně nebo v Senátu, si někdy může občan hlavu ukroutit - soudní moc je jen málokdy kritizována. Nemyslím, že by to bylo tím, že soudní moc je dokonalá tak, že by co kritizovat nebylo. Důvod je jiný.

Bodejť, talárů se kdekdo bojí.

I já, když jsem kdysi začínal svou výuku občana sedmiletým chozením po soudech, jsem se soudcovských talárů obával. Jenže když už jdete na soudní jednání třeba podvacáté, strach z vás jaksi opadne a už ani tak nevnímáte ty taláry a zjišťujete, že se do nich balí odrostlejší holky a kluci, nelišící se od ostatních. A když jdete k soudu popadesáté, začínáte své soudce i milovat. Zřejmě podle onoho psychologického pravidla, podle něhož se stává, že oběť začíná po určité době dokonce milovat svého mučitele.

A tak se nedivte nadpisu tohoto mého článku.

Chudák soudce! Ale kdož ví, třeba policie jeho případ odloží. S vysvětlením, že měl malý plat. A že výsledkem bude, že se platy soudcům ještě více zvednou. Aby byli nepodplatitelní.

Přemýšlejícího občana může ale napadnout otázka, jak vysoké platy soudců by vlastně měly být, aby byli soudci s jistotou nepodplatitelní. Docela bych byl rád, kdyby na tuto otázku odpověděl třeba pan Rychetský, který by řekl, že ano, že on je s platem spokojen, že při takovém platu nepodplatitelným je. Anebo že by třeba řekl no víte, nevím nevím...

A vůbec - kdo u nás určuje, jaké mají být soudcovské platy. Kdo o tom na počátku nové doby rozhodl. Ptám se jako občan, o němž se v právních knihách píše, že mu tři hlavní státní moci mají sloužit. Posloužit odpovědí na dotaz - to snad není tak těžké. Kdo to ví, měl by odpovědět, že.

Tuto krátkou glosu rozešlu na naše hlavní soudy a našim nevýznamnějším právníkům. Počkám si, jakou odpověď dostanu, a hned vám ji, vážení spoluobčané, sdělím.

občan Zapletal

