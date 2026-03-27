Stanovisko České společnosti pro energetiku k akceleračním zónám v ČR

(1) Na uvedeném zasedání proběhla oponentura návrhu vhodných lokalit akceleračních zón a umístění možného instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů energie (OZE) na těchto lokalitách v souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2413 ze dne 19. prosince 2023 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (dále jen Směrnice RED III) podle článku 15c odstavce (1) písmena a) bodu i).
(Citace) Členské státy upřednostní umělé a zastavěné plochy, jako jsou střechy a fasády budov, dopravní infrastruktura a její bezprostřední okolí, parkoviště, zemědělské podniky, skládky, průmyslové areály, umělé vnitrozemské vodní útvary (jezera nebo nádrže) případně městské čistírny odpadních vod, a dále znehodnocenou půdu, kterou nelze využívat pro zemědělství. (konec citace)
Odhad možného výkonu obnovitelných zdrojů energie umístitelných na tyto plochy vznikl na základě zdrojů ČSRES – Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností a byl publikován v časopise „Solární magazín“ dne 13. března 2026.
Výsledkem po prověření jednotlivých kategorií je nalezení nepotřebných nebo druhotně využitelných ploch vhodných pro výstavbu solárních i větrných elektráren (VE) o souhrnném výkonu 9,2 GW, tedy trojnásobek závazku v EU, jehož existenci mohou odborníci garantovat.
(2) K používání zemědělské půdy pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie (OZE), ve smyslu Nařízení vlády č. 507/2025 Sb. o stanovení území, na kterých nelze vymezovat akcelerační oblasti, není žádný energetický důvod. Energetickou nouzí netrpíme, abychom ji museli obětovat krajinu a zemědělskou půdu pro zajištění našich energetických potřeb.
Podobně není žádný energetický důvod pro umisťování větrných elektráren v bezprostřední blízkosti obydlených oblastí, a to ani 500 metrů, ani 1 kilometr. V sousedním Německu, které má s tímto typem zdrojů větší zkušenosti, je běžným standardem desetinásobek výšky elektrárny.
(3) Důvodem k nenávratné devastaci zemědělské půdy v ČR nejsou ani naše evropské závazky. Citované Nařízení vlády je v přímém rozporu se Společnou zemědělskou politikou EU a se Strategií EU pro půdu do roku 2030, jejímž cílem jsou všechny půdy ve zdravém stavu do roku 2050.
Pro splnění závazků EU v souladu se Směrnicí RED III máme jinde násobně možnosti, které tato směrnice výslovně upřednostňuje (viz citace v předchozím bodě). Není tedy nutné nerespektovat ustanovení směrnice energetické a porušovat u toho evropské politiky k ochraně půdního fondu.
Konverzi krajiny a zničení orné půdy považuje Světová energetická rada (World Energy Council – WEC) za stejné riziko a poškození planety, jako je produkce skleníkových plynů. Zničením orné půdy planetu neuchráníme. Jako energetici protestujeme, aby se takto planeta i Česká republika ničila ve jménu neexistujícího energetického pokroku.
(4) Existují varování českých i zahraničních odborníků, týkající se zdravotních rizik a kontaminace půdy, která jako odborníci se vší vážností tlumočíme. Jde především o infrazvuk, jehož negativní vlivy na lidský organismus byly prokázány a v současnosti jsou dále zkoumány i měřeny.
Vzhledem k výše uvedenému tedy neexistuje žádný důvod, evropské závazky ani energetická potřeba státu, k nedobrovolnému umisťování větrných elektráren do bezprostřední blízkosti lidských obydlí, kde mohou způsobovat vážná zdravotní rizika, která byla prokázána již v jiných státech EU.
Dále se jedná o mikročástice způsobené erozí listů rotorů VE (tzv. Leading Edge Erosion – LEE). Od začátku ekologizace české energetiky byly tyto karcinogenní i jinak škodlivé mikročástice hlavním problémem; u fosilních elektráren se nám jej podařilo filtrací vyřešit, zatímco mikročástice z lopatek vrtulí větrných elektráren zachycovat nelze a nelze je ani odstranit z půdy, ve které se trvale a postupně usazují.
Ze strany developerů existují pokusy ztrátu zdravého životního prostředí kompenzovat finanční náhradou, samotná tato snaha svědčí o skutečnosti, že je životní prostředí v blízkosti VE méně příznivé než jinde. Zdravotní rizika, jejich prevence nebo jakékoli normy v těchto oblastech nejsou na úrovni vlády řešeny vůbec.
(5) Vyřešena není ani otázka odpadu z vyřazených lopatek VE. Vzhledem k objemu tohoto odpadu, který zatím není recyklovatelný, jde o vyšší riziko než u jaderného odpadu.
Toto jako energetičtí odborníci sdělujeme vládě, Parlamentu – Poslanecké sněmovně a Senátu – a české veřejnosti. Je důležité, aby názor odborníků vešel ve všeobecnou známost a byl zaznamenán ještě před vyhlášením akceleračních zón, a to i pro případ možných sporů v budoucnu, pokud by tyto byly vyhlášeny v rozporu se Směrnicí RED III i další unijní legislativou a zodpovědné osoby tvrdily, že Česká republika neměla jiné možnosti anebo že neměly o shora uvedených závažných zdravotních a environmentálních rizicích informace.
Česká společnost pro energetiku, z.s.
Ing. Hynek Beran, tajemník a výkonný ředitel
