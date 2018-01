Svatopluk Otava: Agrese Západu proti Rusku zabila i myšlenku olympismu

Ono také už není důvodu, proč by se mladí lidé měli mírumilovně setkávat, navazovat osobní přátelství, poměřovat si síly. Ba naopak, je to nežádoucí. Jsme přece v (zatím) hybridní válce s Ruskem.

Namísto sportovců jsou dnes gladiátoři a hlavně „naši bastardi“

A Rusko nejen že slavilo vždy medailovou žeň na předchozích sportovních akcích, čímž zpochybňovalo nadřazenost „našeho způsobu života“ a „hodnot“ nad zbytkem světa. Rusko si dokonce dovolilo i organizačně překonat komerční megapotlach výrobců čehokoli, na nějž olympiádu po desetiletích snažení „úspěšně“ degradoval nadnárodní kapitál. Donce prý i konkurovalo státem řízenému dopingu, jaký v USA prezentovala laboratoř BALCO vlastním režimem státem dozorovaného dopingu.

A protože „naši bastardi“ jsou prostě „naši bastardi“ , ať už jsou nakrmení dopingem jakkoli a stejně na ty ruské (ovšem třeba i čínské) prostě nemají, vytáhne se trapně jednostranná „antidopingová“ karta. Anglosaský Mezinárodní olympijský výbor za pomoci anglosaské Mezinárodní olympijské agentury zatrhnou účast ruským sportovcům na olympiádě v Riu de Janieru a šmahem i na zimní olympiádě v Pchjogčchangu. Což je celosvětově prezentovaný akt úpadku čehokoli, ale i nárůstu obyčejného rasismu, co „hodnotově“ „vyspělý“ Západ dnes světu nabízí.

„Ruský metr“ – taková olympijská „fér“ novinka

Dá se jistě pochopit, že prokazatelně dopující sportovci budou trestáni, pokud k tomu dochází metodou jednoho metru. Ale fešácké dvou, tříměsíční tresty pro dopující Nory (v létě, hezky mimo sezónu) nebo tresty po deseti, patnáctileté pauze pro dopující Američany (pěkně v tichosti a nejlépe za nezájmu médií), jsou docela v rozporu proti humbuku okolo ruských sportovců, kdy se prostě zakáže účast všem i těm prokazatelně bezdopingovým.

To se právě stalo též zcela čistým, ale o to nebezpečnějším biatlonistům Šipulinovi a Usťjugovovi, jimž bez jakéhokoli komentáře či důkazu WADA zakázala účast i pod olympijskou vlajkou. Mimochodem povolení účasti pod jinou než národní vlajkou je nehorázná urážka, která dosud v hybridní válce proti Rusku nebyla až do Ria použita a která by neměla být Ruskem, světovou veřejností i sportovci zapomenuta.

…a Gabča jim ruku nepodá…

Kde je nyní naše skvělá biatlonová penzistka Koukalová, co nepodává ruku Rusům? Kde je názor šéfa českých biatlonistů Hamzy, jenž jednoznačně prohlásil, že za bojem českých biatlonistů proti „dopingu“ je „partnerství“ s Kanaďany, Američany a Nory? Proč nyní tito svatí nebojují za své kolegy Rusy, kteří nikdy nedopovali?

Seznámili se tito dva sportovní rusobijcové třeba se statistikou WADA, v níž se uvádí, že Rusko není v žádném případě v čele dopujících zemí, ale kdesi na 19. místě? To jistě není nějak záviděníhodná pozice, ale třeba Velká Británie, Francie nebo Norsko jsou v tomto nelichotivém žebříčku před Rusy, stejně jako Česká republika.

Jenže my přece patříme k „našim bastardům“, takže pod vlajkou naší země startovat na olympiádě můžeme. A naši sportovci namísto protestů a bojkotu za právo VŠECH nedopujících reprezentovat svou vlast radějí vyjadřují „hrdost“, že na ně dosud bič západního pojetí rovných šancí nedopadl.

A vůbec, olympiády budou příště jen v Americe, Řekové jsou přece Američani

Olympiáda bude prakticky bez Rusů, protože několik těch pod „olympijskou vlajkou“ nebude dostatečně motivována, jako když závodí pod znakem své země. Poptejte se třeba Petra Štěpánka. Medaile ztratí na sportovní váze, ale penízky se medailistům pohrnou tak či tak, zde možná i na váze nabydou.

A po Rusku vyřadíme z olympiád třeba Čínu, jejíž sportovci jsou také často a hlavně bez důkazů vláčeni „demokratickým“ tiskem. Tak už se třeba v Londýně dělo plavkyni Jie-Š-wen po té, co v polohovém závodě plavala dokonce rychleji než americká ikona Phelps. Doping jí nikdy prokázán nebyl, její sportovní řeholi (dvě a půl hodiny plavání ráno, dvě a půl večer) by však absolvovat chtěl asi málokdo.

Nerad píši v nějaké osobní rovině. Ale líbí se mi třeba biatlon, těšil jsem se prakticky na všechny disciplíny, na poctivě vydřené české úspěchy. Snížení náročnosti tak, že vyřadím konkurenci, ale bere mému fandění vítr z plachet. Tudíž žádný český úspěch v přímém přenosu letos neuvidím. Čtrnáct dnů nudy si zpestřím špacírem, zimní olympiádě tím vyhlašuji bojkot. A počkám si zase, až Anton Šipulin vyhraje či prohraje Martinem Fourcardem ve Světovém poháru, stejně jako na další boje Veroniky Vítkové nebo Ondřeje Moravce.

