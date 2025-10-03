Vladimír Ustyanovič: Cirkus nebo virus Fiala

Tímto titulkem si dovolím odkázat se na knihu Cirkus Fiala, kterou napsali zástupce šéfredaktora Parlamentních listů Radim Panenka a novinář Luboš Procházka. V jedné pasáži autoři popisují, jak Fiala každý den telefonoval kancléři prezidenta Zemana Vratislavu Minářovi, kdy ho prezident jmenuje premiérem. Fialova mysl byla ovládána chorobnou mocenskou posedlostí spolu s mýtománií, tedy chorobnou lhavostí, takže si málo kdo dovedl představit, jaký to bude mít dopad na život všech občanů v ČR a na zahraniční politiku naší země.
Co tady vytvořila vládní pětikoalice, kterou mohu nazvat zodpovědně českou Cosa nostrou? Pětikoaliční politiky spojuje podle mého názoru jediný modus operandi, závist a nenávist okořeněná Fialovým virem lhavosti a bezskrupulózní arogancí. Jenom stručně připomenu historicky největší kauzu, v českém překladu zlodějinu, která se týká bitcoinu. Údajně mělo jít až o 90 miliard korun v bitcoinech, které byly získané legalizací výnosů z trestné činnosti kámoše ODS pana Jiříkovského.
Sérií trestných činů, které jdou za ODS, konkrétně za Fialovou vládou, je Kampelička, kauza IKEM a korupční kauza Motol. Poradce premiéra Fialy profesor Ivan Netuka v kauze IKEM údajně vyjednával v sauně velkou domů pro ODS. Za tento korupční výčet by se nemusel stydět ani Don Corleone. Při rozhovoru mi jeden ze zakládajících členů ODS sdělil, že Fialu by mohl volit jenom člověk, jehož mozkové zvrásnění se dá přirovnat k platinové desce.
Personální vyčpělost ODS je jako den otevřené pivo - tak mi přišla nominace nové ministryně spravedlnosti Evy Decroix. Podle jejích výroků tato asi latentní komunistka prohlásila v debatě následující: ,,Můžeme přistoupit k tomu, že některé sítě budeme vypínat a pak je ale otázka kdo je má vypínat a na základě čeho. V tom okamžiku musíme být schopni nadefinovat, kdo je ten v uvozovkách státní nepřítel a kdo je ten, kdo škodí".
S prominutím, myslím si, že tato šílená tetka by se spíše hodila na funkci ředitelky sekretariátu Klementa Gottwalda. Jenom pro připomínku, matka komunisty Pavla Rychetského, komunistka Eva Rychetská pracovala v právním odboru Klementa Gottwalda. Pro právničku Decroix, vyloučenou z advokátní komory, jsou výše zmíněné metody vypínaní webů asi ideálním nástrojem pro zavedení určité formy totalitního řízení státu ve stylu ,,kdo nejde s námi jde proti nám". Paní ministryni ,,co slovo to perla" by možná sedělo více dělat vynikající francouzské palačinky v restauraci svého manžela.
Další, sportovní terminologií řečeno, tým Cosa nostry nosí dres strany STAN - Dozimetr, jejichž bývalým a možná i současným personalistou je souzený Michal Redl. O tajných schůzkách těchto mafiánů, které probíhaly i na ministerstvu vnitra pod takzvanou patronací Víta Rakušana, se už napsaly stohy papírů. Známý právník Jindřich Rajchl podal návrh na zrušení této strany a strany TOP09, protože jejich kampaně byly financovány z výnosů trestné činnosti.
Stejný krok učinil předseda SPD Tomio Okamura. Při meetingu se Rakušan pochlubil, že jeho děda byl komunista, což chápu, protože po válce chtěla většina lidí změnit Československo k lepšímu, včetně prarodičů Petra Pavla. Co ale nechápu je to, proč o tom mluví až nyní, těsně před volbami. Rakušanův výrok mezi jeho voliči, že psychopati jsou zejména v politice, je již všeobecně známá věc ze studie, kterou publikoval profesor František Koukolík, kde citoval, že úspěšní psychopati jsou v politice a ti neúspěšní sedí v kriminále, ale také je známé rčení, nevěř lidem s vykulenýma očima, pokud netrůní na toaletě.
V tomto českém mocensko-korupčním bahně se mi jeví ještě jeden zásadní, hlavní bezpečnostní problém. Tím je Michal Koudelka, který je nositelem různých dezinformací jako kauza Ricin a Novičok. V případě, kdy pominu, že jeho služba neplní úkoly vyplývající ze zákona, například ochrana ekonomických zájmů ČR, bitcoinová aféra, tak má Koudelka několik zásadních problémů.
Na základě prohlášení prezidenta Trumpa, ve kterém sdělil, že bylo sděleno obvinění bývalému šéfovi FBI a CIA, které bylo přesně popsáno v kauze spiknutí proti legálně zvolenému prezidentu Trumpovi. Prohlášení zahrnuje, že ve zpravodajské službě, jmenovitě v ČR, jsou špatní lidé a tvoří bezpečnostní riziko pro sdílení zpravodajských informací se službami USA. Když to zobecním, tak Koudelkovi hypoteticky hrozí, podle amerického exteritoriálního zákona, až dlouholetý žalář v případě prokázání viny, že jednal proti zájmům Spojených států.
Musím souhlasit s výrokem Jana Šnajdra, bývalého pracovníka BIS, že Koudelka je psychopat a v této službě nemá co dělat. Koudelka by měl ihned rezignovat. A dále, jak vyšlo na Parlamentních listech v rozhovoru s Radimem Panenkou, Koudelka je obviňován z hrubého sexuálního nátlaku na svoji bývalou podřízenou, což se neobešlo bez následků u této ženy. V této věci podal svědectví bývalý ředitel BIS Jiří Lang. Jsem přesvědčen, že tuto službu, ani jinou podobnou, nemůže řídit žádný deviant ani úchyl, který by se měl spíše léčit. Podobným případem je, i když na nižší úrovni, poslankyně STAN Michaela Šebelová, která prohlásila na síti X, že bojuje s vnitřními démony. Proč se poslankyně strany Dozimetr nejde léčit? Protože by přišla o 300 tisíc na ročních poslaneckých náhradách.
Televizní výrok Petra Fialy, že ruské tanky mohou doputovat do Prahy, mohu hodnotit jako výrok zoufalce, který skočí z mrakodrapu a v každém patře od něj slyší ,,ještě je to dobré". Jenom poznámka - ty tanky by musely jet přes Ukrajinu, Polsko a případně Slovensko. Asi se domníval, že přicestují letecky, to je samozřejmě nadsázka.
Výrok Petra Pavla, že chce vládu, která nás nenechá napospas Rusku, je výrokem malého dítěte ve stylu ,,tati, ať mi ti naši strejdové ze Sovětského svazu vysvětlí, jak nás přijeli osvobodit". Od toho je vrchní velitel armády, dohlíží na ty takzvané pohůnky, kteří mají zabezpečit bojeschopnost české armády, ale přijde mi, že pracují pro Ruskou federaci, aby naše armáda na rozdíl od ukrajinské, polské a ruské nebyla bojeschopná. Volím politiky, kteří se neušpinili žádným vládním angažmá a jde jim o suverénní Českou republiku. Když hlupák udělá chybu, tvrdí že to byla jeho povinnost. Pane Fialo, vy ale přece chyby neděláte, tak to určitě nemůže být mířeno na vás.
Zdroje X, Wall street journal, ABJ.
autor: PV