Pavel Foltán: Hradní posádka hazarduje vabank?

Lustrum: Petr Pavel (exdůstojník armády ČSSR, a posléze úředník ve vojenských strukturách expozitury NATO v Bruselu, Haagu a okolí), nyní ve výkonu funkce prezidenta ČR, čili opět v zařazení úředníka (v prezidentském případu úředníka nejvyššího), na jedné demonstraci jakýchsi zpolitizovaných sil v Praze podle médií prohlásil k tomu, co se už pár let děje na Ukrajině, že – cituji: „Je to naše válka.“
Pro upřesnění: Podle mezinárodního práva (včetně tzv. práva válečného) to, co se těch pár let na Ukrajině děje, to není válka. A termínu válka se od počátku vyhnula i Rada bezpečnosti OSN, což je velmi podstatný a dost pozoruhodný „signál“ do světa. A měli si ho všimnout i poradci a „přátelé po boku“ v hradní posádce, ale i ti „signalisté“ & spol. v předchozí fialové vládní koalici včetně samotného „signalisty“ tehdy v čele fialové vlády, co tehdy bačovala ve Strakovce a v okolí včetně „zamini“.
Pro připomenutí: Petr Filala (tehdy ve funkci předsedy strany a vlády) v době, kdy na Filozofické fakultě v Praze hromadě vraždil terorista (dle vox populi „český brejvik“), v rámci vládního „betlému“ do kamer mainstreamových médií řekl, že „jsme ve válce“, a kolem stáli (vedle jiných papalášů) i jeho ministr vnitra „stánkař“ Vít Rakušan a jeho ministr sociálních věcí Marian Jurečka, co měl při té akci jolku na svém ministerstvu, tehdy si jen odskočil na mimořádnou poradu fialové vlády a hned se vrátil zpět na ten jeho předvánoční mejdan – ergo ten (podle vox populi) „ministrant“ sociálních věcí, který na kost odřel zhruba tři miliony důchodců o 1100 korun měsíčně (sic!) – tak si to za ta léta spočítejte. Mimochodem, vox populi se nestačí divit, že to zatím ještě po právu (a podle práva) nikdo nespočítal tomu Jurečkovi jaxepatří. Poněkud zvláštní, že?!? A zatím ještě nikdo těm poškozeným důchodcům tu škodu nenahradil. Proč?!?
Pro doplnění dle vox populi:
1. Petr Fiala tehdy s největší pravděpodobností přinejmenším naplnil skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy, navíc prostřednictvím celoplošných médií, navíc emotivně v adventním čase a v souvislosti s velmi závažným zločinem.
2. Při tom v tzv. součinnosti (termín z trestního práva) tam s Fialou byli další politici z fialové vládní koalice, útrpně se tvářící do televizních kamer, ale posléze už vůbec nic neřešící. Tak například ministr vnitra (tomu podléhá policie), ministr spravedlnosti (tomu podléhá soustava státních zastupitelství a soustava justice = soudy), a další ministři včetně předsedy vlády, přičemž vláda je kolektivní orgán a odpovídá za ni její předseda. Nikdo z nich bezprostředně poté neprojevil tzv. účinnou lítost (i to je termín z trestního práva), přičemž ta součinnost / účastenství / spolupachatelství, aj. zahrnuje dále např. schvalování, nezabránění, návod, pomoc, spolčení, srocení atd., zde ve vztahu toho trestného činu šíření poplašné zprávy.
A dle vox populi v téhle součinnosti se pak (vedle těch politiků z fialové koalice) mohla ocitnout i ta média, co to šířila, ale dle vox populi pak i ty místně a věcně příslušné orgány činné v trestním řízení (zkr. OČTŘ), co to pak ex offo = z úřední moci, resp. z úřední povinnosti hned neřešily. OČTŘ jsou zde tedy policie (PČR), státní zástupci (SZ) a trestní soudy.
To jsou resty, co dle vox populi jdou za minulou vládou fialové koalice. A vox populi už nějakou dobu logicky očekává, že by to nová vláda měla po právu řešit a vyřešit dle principu padni komu padni (ergo žádná tzv. falešná solidarita).
Dočká se vox populi spravedlnosti?!? Inu, zdá se, že asi už nebude chtít čekat donekonečna. Logicky. Takže tolik jen velmi stručně a fakticky suše k tomu, co se v předchozí době stalo.
3. Petr Pavel nyní ve výkonu funkce prezidenta republiky aktuálně (resp. akutně) i tu tehdejší situaci znovu nastolil do „světel ramp“ a (nejen podle vox populi) nikoliv moc chytře a šťastně. Spíš naopak. Protože v podstatě udělal totéž, co tehdy udělal Petr Fiala tehdy ve funkci předsedy strany a vlády. Podle vox populi tedy Petr Pavel nyní (stejně jako Petr Fiala tehdy) naplnil tu skutkovou podstatu trestného činu šíření poplašné zprávy a zároveň tím znovu akceptoval a podpořil to, co tehdy (podle vox populi) spáchal Petr Fiala & spol., s nímž se tedy Petr Pavel & spol., (čili jeho hradní posádka) nyní dostal do součinnosti.
Takže v té kumulaci je na tom Petr Pavel s tou hradní posádkou o něco hůř, de facto i de iure. Líp je na tom Petr Pavel (ale nikoli ta jeho hradní posádka) v tom, že coby prezident republiky požívá z titulu té funkce beztrestnosti (teoreticky skoro absolutní) z hlediska trestního práva. Ta jeho hradní posádka ovšem takovou výsadu samozřejmě nemá, čili ta v tom lítá naplno (podle vox populi).
Nebudu teď a tady rozebírat právní podrobnosti a zdarma radit „fialové skvadře“ & hradní posádce. V tom lze velmi příznačně a přiléhavě odkázat na jednu hlášku z jednoho filmu, která příslovečně zní „hledej, Šmudlo“ – a když holt Šmudla nenajde, ať si zaplatí právníky, co se v tom dobře vyznají (a bude jim stát za to, aby se právě v tomhle šméčku smočili, byť i za ty velký prachy).
4. Protože totiž právě zde (mimo mnohé jiné) konkrétně a jmenovitě Petr Pavel, toho času ve výkonu funkce prezidenta republiky, je také vrchním velitelem ozbrojených sil ČR v příslušných situacích, daných právním rámcem jurisdikce ČR, a tedy v případě, když by ČR byla ve válečném stavu, čili kdyby snad nějaký stát vyhlásil válku České republice, anebo naopak kdyby snad ČR („an sich“) vyhlásila válku nějakému státu.
Ta druhá část oné teorie zní samozřejmě jako teorie na druhou, či spíše kvantově, vzhledem k tomu, co tady ta vláda fialové koalice provedla během té své předchozí „čtyřletky“ s tou Armádou ČR a spol., přičemž Petr Pavel (coby kdysi důstojník) i toto musí velmi dobře vědět. A jestli to už neví, tak ta jeho hradní posádka by měla mít na to, aby se dozvěděl PRAVDU o reálném stavu toho, čemu se tu stále ještě říká Armáda České republiky, a také PRAVDU o skutečném stavu a možnostech toho, čemu se říkalo reálná bojeschopnost AČR a její obranyschopnost naší ČR a jejího obyvatelstva, čili předně nás = občanů ČR (tedy nás, co to tady všechno ze všech našich daní dlouhodobě a velmi tvrdě platíme = moje generace už asi tak 50 let).
5. Petr Pavel („v čele hradní posádky“) tedy dělá další chybu a zároveň znovu dělá tu chybu, co už před lety udělal Petr Fiala, coby tehdy předseda strany a vlády. Ale nyní je tu podstatný problém Petra Pavla (i té jeho hradní posádky & spol.), a to právě mj. i v tom, že Petr Pavel tyhle věci musí znát, coby exdůstojník dlouho v armádě sloužící, a musí je znát i coby prezident republiky, ergo mj. také vrchní velitel ozbrojených sil (v daných případech a situacích). A jestliže to nezná, anebo DOKONCE jestli nedbá, pak se vox populi naprosto logicky ptá, jestli tu není nějaká závažná vada či nějaká vážná překážka (osobní, hradně-kolektivní, či nějaká jiná), a proč tedy Senát ČR pod vedením předsedy Vystrčila nekoná příslušným směrem v zájmu lidu a národa České republiky.
A protože už brzy budou tzv. senátní volby, kde se převolí jedna třetina senátorů, pak dle vox populi hazarduje vabank nejen Pavlova hradní posádka, ale s ní hazarduje vabank i ta Vystrčilova část Senátu České republiky.
A právě a jen o Českou republiku tady jde především, protože Česká republika tady bude i poté, co Petr Pavel už nebude prezidentem a Miloš Vystrčil už nebude předsedou Senátu, a to už je otázka pouhých pár let. A vox populi to moc dobře ví. A zařídí se podle toho.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
