Petr Hampl: Švihlíková nesmí projít

Tak docentka Švihlíková nemůže být poradkyní premiéra. Poté, co se na seznamu poradců na webu objevilo její jméno, rozpoutala pětikoalice takovou kampaň, že premiér Babiš po pár dnech ustoupil. Doufejme, že se s ní bude radit aspoň neformálně. Nicméně stojí za pozornost, že docentka Švihlíková je z desítek poradců jedinou osobou, která vyvolala takovou reakci.
Ten případ je zajímavý i z dalších aspektů.
Za prvé: Ilona Švihlíková je naprosto neprůstřelná. Nenašli na ni ani rozkrádačku, ani plagiátorství, ani nějaký extrémistický citát… zkrátka dokonale čistá. Kampaň proto postavili na tom, s kým se kdy stýkala a kdo se nechal inspirovat jejími ekonomickými koncepty. Vezměte si z toho poučení. Je úplně jedno, jak se chováte nebo jaké vedete řeči. Když jim budete překážet, stejně kolem vás vytvoří takovou atmosféru, že dokážou mnohé odstrašit od spolupráce s vámi.
Za druhé: Proč je za tak nebezpečnou pokládána právě Ilona Švihlíková? Myslím, že vysvětlení poskytuje můj starší článek o třech vrstvách opozičního myšlení. Tvrdím v něm, že existuje v zásadě trojí opozice:
LOAJÁLNÍ OPOZICE jsou ti, kdo odmítají třeba masovou migraci a Green Deal, nicméně zároveň brání a obhajují kořeny, ze kterých ty šílené věci vyrostly – kořeny ve smyslu myšlenkovém, ekonomickém i politickém uspořádání. Podporují příčiny a diví se následkům. Dle mého soudu pokrytecky. Typickými představiteli jsou Motoristé, Institut Václava Klause, lidé kolem serveru Sýr zdarma apod.
PROTISYSTÉMOVÁ OPOZICE jsou ti, kdo odmítají šílenosti typu masové migrace, Green Dealu či jaderné války, ovšem zároveň si uvědomují, že je zapotřebí zastavit stroj, který takové věci generuje. Jinými slovy: potřebujeme zásadní společensko-ekonomickou změnu. Zároveň ovšem hájí moderní svět s jeho osobní svobodou, racionalitou, technologiemi atd.
ALTERNATIVA jde ještě hlouběji. Ta vychází z přesvědčení, že nestačí odmítnout jednotlivé ničivé projekty a že ani změna ekonomicko-politického modelu nestačí. Problémem je podle nich celá moderní civilizace, včetně vědy, racionality, matematiky a statistiky, víry v pokrok, ideálu rovnosti, zvyšování životní úrovně atd.
Pro liberální režim je fakticky nebezpečná pouze opozice protisystémová. Loajální opozice může zastavit výstavbu nových větrníků nebo oddálit zákaz spalovacích motorů (buďme za to vděční), ale nemění poměry. Po další personální změně budou nové větrníky stejně postaveny a spalovací motory stejně zakázány. Alternativa je natolik iracionální, že nedokáže prosadit nic. A pokud ano, bude to mít takové následky, že to liberální oligarchii jen posílí.
Docentka Švihlíková je vzácným případem protisystémového postoje, který nekoketuje s antivaxerstvím, vesmírnými bytostmi ani světovým židovským spiknutím, a přitom je zásadní a důsledný. To je to, co skutečně ohrožuje režim. Možná si to v kavárně neuvědomují úplně jasně, ale aspoň intuitivně tuší, že jedna Švihlíková je nebezpečnější než padesát Ševčíků.
