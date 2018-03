Yekta Uzunoglu: Rukojmí 4 - Vraždění ve Vídni

19.03.2018 8:49

Bylo to někdy v srpnu roku 1979, kdy jsem se po dlouhé konzultaci se svými přáteli z řad Charty 77 rozhodl ve správný čas, aniž bych byl zadržen, dostat do domu Prof. Jiřího Hájka v Zahradním Městě v Praze. Když jsem tam dorazil přesně v mně sděleném čase, protože docházelo ke střídání stráže, co hlídkovali před domem, tak přesto byla stále před domem hlídkující Tatra 613, ale přesto jsem se do domu dostal s heslem "i kdyby mne zabili..."