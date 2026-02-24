Přemysl Votava: Nezapomínáme, proto zde nejste vítáni!

Naše společná tisíciletá cesta skončila z jejich vůle Mnichovem v roce 1938 a následnou okupací českých zemí. Naši bývalí krajané se na těchto zločinech významně podíleli. Na jejich zločiny a na mnohá jejich jména nezapomeneme, Karl Herman Frank, Konrád Henlein... Nezapomeneme ani na vyvražděné Lidice, Ležáky ani na Terezín, z kterého vyjížděly vlaky do vyhlazovacích táborů. Jejich krutost dopadla i na nevinné lidické děti, zavražděné výfukovými plyny v Chelmu.
Připomínáme, že v důsledku Mnichova desetitisíce českých rodin musely, často jen s rancem na zádech, uprchnout před útoky sudetských bojůvek ze svých domovů, přečkávaly v provizoriích s otázkou, kde najdou nový domov, kde budou spát, co bude zítra? Stovky našich četníků, vojáků... byly ještě před Mnichovem 1938 v pohraničí zavražděny. Ostatní čeští občané, kteří zůstali v obsazeném pohraničí, se stali občany druhé kategorie.
Naopak naši „milí krajané“, sudetští Němci jásali, splnil se jim jejich sen. Hitlera na cestě po Sudetech vítaly zvednuté pravice i květiny. Německá pošta nezvládala statisíce pohlednic do Berlína s poděkováním od sudetských Němců. Zde se rodil osud našich „milých“ krajanů.
Dnešní snahy o vymazání těchto tragických událostí z naší paměti jsou jen dalším pokusem k ovládnutí tohoto „prostoru“. Jsou také naší zkouškou, co těmto snahám Sudetoněmeckého sdružení dovolíme, je v pravomoci příslušných orgánů zabránit této provokaci.
V dobách habsburské monarchie naši Němci využívali svého výsostného postavení ve společnosti, jejich postavení se změnilo vyhlášením naší samostatnosti v roce 1918. Německá menšina vycítila svou příležitost v roce 1933 s nástupem Adolfa Hitlera k moci. Henleinova Sudetoněmecká strana získala výsadní postavení mezi německým obyvatelstvem. Její stupňované požadavky vůči ČSR daly sudetoněmecké otázce rozsah mezinárodní, který vedl přes Mnichov 1938 až k rozpadu Československa.
Otázky smíření či vyrovnání se s minulostí jsou cestou do budoucnosti, ale jen při vzájemné úctě a pokoře k obětem nacistické ideologie. Poválečný odsun německého obyvatelstva z Československa byl uskutečněn na základě postupimské konference ze srpna 1945. V úvodu Postupimské dohody, přijaté třemi vítěznými mocnostmi, bylo zdůrazněno, že „německý lid začal pykat za strašné zločiny, jichž se dopustil pod vedením lidí, které v době jejich úspěchů otevřeně podporoval a slepě naslouchal“. Podobně byli odsunuti Němci i z Polska, Pobaltí, Maďarska, ale to jsou všeobecně známá fakta, jen je s nimi obratně manipulováno.
Přísluší se ještě na závěr přidat kousek historie k samotnému německému osídlení. Kolonisté přicházeli do pohraničních oblastí českého království již ve 13.století, nacházeli zde zlatonosné potoky, lesy bohaté na zvěř i dřevo, potoky dodávaly sklářům křemičitý písek k výrobě skla... Příkladem může být Šumava. Německé osídlení zde prožívalo svůj vrchol v polovině 19.století. Byla to doba spisovatele a znalce Šumavy Karla Klostermanna. Jeho znalost prostředí nám přibližuje život na „staré“ Šumavě.
Skromná stavení s hromadou dětí, s jednou kravkou v chlévě, za vesnicí kousek pole, více kamení než brambor. Uprostřed vesnice kostel, jednotřídní škola, hostinec, někde i pošta, celnice. Příkladem mohou být Knížecí pláně (Furstenhut) , ležící kousek od hranic, v roce 1820 zde žilo 521 obyvatel. V kopcích zapomenutá vesnice Bučina (Buchwald), či v pláních za Modravou Březník (Purstlink)... Pro mnohé z nás turistů jsou to místa, která popisuje Klostermann v románu „V ráji šumavském“. Obdobný život byl i v dalších vesnicích na „staré“ Šumavě.
Dnes tyto vesnice již nenajdete, zůstala po nich jen jména na mapě, švestkové aleje, jeřabiny, pár vět na informační ceduli či šipka na rozcestníku. Obdobné to bylo v Jizerkách, v Krušných horách... Našim bývalým krajanům připomínám, že se to nestalo z naší viny…
„Jako turisté přijeďte obdivovat naše památky, navštivte domovy a hroby svých předků, ale jako účastníci sudetoněmeckého srazu zde nejste vítáni!“
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.