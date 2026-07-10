Petice za zavedení menstruačního volna v České republice

12.07.2026 12:16 | Glosa
autor: PV

My, níže podepsaní občané České republiky, se prostřednictvím této petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, obracíme na Vládu České republiky, Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR se žádostí o zahájení odborné a legislativní diskuze vedoucí k zavedení menstruačního volna jako zákonného institutu v pracovněprávním systému České republiky.

Petice za zavedení menstruačního volna v České republice
Foto: Hans Štembera
Popisek: Petice, ilustrační foto

Jsme přesvědčeni, že ženy tvoří zásadní pilíř rodiny, společnosti i ekonomiky, a že by jim měl být vytvořen důstojný a realistický prostor pro zvládání menstruačního cyklu, zejména jeho prvních a často nejnáročnějších dnů.

Co je menstruační volno?

Menstruační volno představuje legislativní ukotvení práva na omluvené pracovní volno pro ženy, které trpí bolestivou nebo jinak zdravotně omezující menstruací. Cílem je umožnit čerpání vymezeného počtu dnů pracovního volna ročně (případně stanoveného počtu dní v měsíci), a to ve formě placeného či neplaceného volna, případně v kombinaci obou variant, v závislosti na dohodě sociálních partnerů a možnostech státního rozpočtu.

Proč je toto opatření nezbytné?

  • Biologická realita vs. tabu: Menstruace je přirozený biologický proces. V pracovním prostředí je však tento projev často tabuizován nebo zcela přehlížen. Současný model „předstírejme, že se nic neděje“ je v rozporu s realitou i zásadami důstojného pracovního prostředí.
  • Nejde o plošný benefit: Nejedná se o masové volno pro všechny ženy ani o automatickou placenou dovolenou. Jde o cílené uznání skutečnosti, že první dny cyklu jsou pro významnou část žen reálně paralyzující.
  • Evropský trend: Česká republika by tímto krokem následovala moderní trendy. Španělsko se v roce 2023 stalo první evropskou zemí, která menstruační volno úspěšně implementovala do svého právního řádu, což dokazuje, že takový institut je v rámci EU realizovatelný a funkční.

Proč situaci nelze vyřešit stávajícími nástroji?

  • Proč menstruaci nelze jednoduše „odsedět“? Silné křeče, migrény, nevolnosti či úzkostné stavy nejsou zvládnutelné na žádné pracovní pozici. Velké množství žen navíc nepracuje v kancelářích, ale v sektorech s vysokou fyzickou či psychickou zátěží (výroba, školství, zdravotnictví, sociální služby apod.), kde jsou neustále v pohybu. Pro ženy trpící těmito potížemi není řešením „to nějak překonat“. Výsledkem je pouze rapidní pokles produktivity, zvýšené riziko pracovních úrazů a hluboké fyzické i psychické vyčerpání.
  • Proč nestačí běžná nemocenská (DPN)? Menstruace není jednorázové onemocnění (jako chřipka), ale pravidelně se opakující stav. Klasická nemocenská vyžaduje návštěvu lékaře, což představuje administrativní zátěž pro zdravotní systém, časovou zátěž pro ženu a v neposlední řadě i okamžitý propad příjmu. Menstruační volno má systém DPN doplňovat, nikoli nahrazovat.
  • Proč nestačí řádná dovolená nebo dny indispozice (Sick Days)? Čerpání řádné dovolené podléhá schválení zaměstnavatele a slouží k zotavení, nikoli k přečkání akutních bolestí. Benefity typu sick days jsou sice krokem vpřed, ale nejsou garantovány zákonem, závisí na dobré vůli zaměstnavatele a jejich počet často nepokrývá potřeby chronických potíží.

Ochrana soukromí a eliminace zneužívání

  • Důstojnost bez stigmatizace: Součástí navrhovaného řešení musí být striktní ochrana soukromí. Ženy nesmí být vystaveny povinnosti detailně prokazovat svůj intimní zdravotní stav, předkládat citlivá potvrzení při každé absenci nebo čelit nevhodným dotazům ze strany zaměstnavatele.
  • Riziko zneužití: Ke zneužívání benefitů může docházet u jakéhokoli institutu pracovního práva (nemocenská, OČR, home office). Možné pochybení jednotlivců však nemůže být důvodem k odmítnutí systémového opatření, které prokazatelně zlepší kvalitu života a zdraví poloviny populace.

Závěr

Cílem této petice není znevýhodňování mužů ani neodůvodněné privilegování žen. Jde o narovnání podmínek na základě biologické reality a o vytvoření humánního pracovního prostředí. Zavedení menstruačního volna by bylo jasným signálem, že Česká republika je moderní, empatickou a vyspělou společností, která bere ohled na skutečné potřeby svých občanů.

Petici můžete podepsat ZDE.

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https://www.petice.com

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Ptal se vás někdo na názor jako ministra obrany?

Myslím na zapojení do PURL. A jestli jste byl proti a přesto v ní jsme, tak k čemu jako ministr jste, když váš hlas nemá žádnou váhu jako třeba při jmenování nového náčelníka armády?

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