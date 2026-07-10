Petr Hampl: LGBT kouzlo přestává působit

11.07.2026 12:16 | Glosa
autor: PV

Denní glosy Petra Hampla.

Petr Hampl: LGBT kouzlo přestává působit
Foto: archiv Petra Hampla
Popisek: Spisovatel a sociolog Petr Hampl.

Předevčírem jsem slíbil další informace o americkém kolapsu LGBTxyz populace. Americký federální statistický úřad (US Census Bureau) totiž vydal aktuální statistická data o americké populaci, včetně toho, kolik lidí se označuje za „neheterosexuály“ (gayové, lesby, bisexuálové, jiná orientace). Mezi lety 2024 a 2025 došlo k následujícím změnám:

  • Ve věkové skupině do 29 let klesl počet „neheterosexuálů“ téměř o polovinu.
  • Ve věkové skupině 30–39 let klesl o třetinu.
  • U lidí nad 40 let byl pokles velmi malý.
  • U lidí nad 50 let se to nezměnilo.

Šetření zachycuje pouze osoby nad 18 let, Jean Twengová ovšem z jiných zdrojů vyvozuje, že mizení LGBT mezi teenagery je ještě rychlejší.

I kdyby se taková změna odehrála během jedné generace, bylo by to zajímavé a zvláštní. Ale během jediného roku! Kouzlo přestalo působit.

Zatímco u všech předchozích výzkumů bylo možné napadat metodiku, způsob vyhodnocování apod., proti celkovým statistickým datům je těžké něco namítat.

Předplacením Plné verze Hamplova druhého pohledu získáte přístup k dalším textům, poznámky do vašeho e-mailu a především vědomí, že už nejste černí pasažéři. Že se podílíte spravedlivým dílem. Plnou verzi si můžete obstarat zde. 

(zdroj: petrhampl.com)

Psali jsme:

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Petr Hampl: Aby se lidem dobře žilo
Petr Hampl: Odvážné fotografie a nezávislé osobnosti
Petr Hampl: Emoce nad fakta

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://petrhampl.com

https://www.census.gov

https://www.generationtechblog.com

https://www.petrhampl.com

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Článek obsahuje štítky

Hampl , LGBT

Ing. Ondřej Knotek byl položen dotaz

Proč jste hlasoval pro znovu otevření debaty o chat control?!

Proč podporujete její zavedení? Logicky, kdybyste ho nepodporoval, tak byste pro otevření debaty vůbec nehlasoval. Mně to teda přijde hodně přes čáru a vůbec nevěřím tomu, že za tím je nějaká ochrana dětí. Není mi také jasné, kdo a na základě čeho by mohl komunikaci sledovat? To jako opravdu každého...

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