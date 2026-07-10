Petr Hampl: LGBT kouzlo přestává působit

Předevčírem jsem slíbil další informace o americkém kolapsu LGBTxyz populace. Americký federální statistický úřad (US Census Bureau) totiž vydal aktuální statistická data o americké populaci, včetně toho, kolik lidí se označuje za „neheterosexuály“ (gayové, lesby, bisexuálové, jiná orientace). Mezi lety 2024 a 2025 došlo k následujícím změnám:
- Ve věkové skupině do 29 let klesl počet „neheterosexuálů“ téměř o polovinu.
- Ve věkové skupině 30–39 let klesl o třetinu.
- U lidí nad 40 let byl pokles velmi malý.
- U lidí nad 50 let se to nezměnilo.
Šetření zachycuje pouze osoby nad 18 let, Jean Twengová ovšem z jiných zdrojů vyvozuje, že mizení LGBT mezi teenagery je ještě rychlejší.
I kdyby se taková změna odehrála během jedné generace, bylo by to zajímavé a zvláštní. Ale během jediného roku! Kouzlo přestalo působit.
Zatímco u všech předchozích výzkumů bylo možné napadat metodiku, způsob vyhodnocování apod., proti celkovým statistickým datům je těžké něco namítat.
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(zdroj: petrhampl.com)
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