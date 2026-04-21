Zdeněk Lanz: Už aby to bylo!

Ale když jsem si po zpětném zhlédnutí diskusního pořadu České televize „Události, komentáře týdne“ z pondělí 6. dubna (ZDE), kde byl mj. přítomen i Ladislav Jakl, přečetl v Deníku rozhovor redaktorky Kateřiny Perknerové s programovým ředitelem ČT Milanem Fridrichem s názvem „Pokud by začala letos platit novela zákona, jsme na bankrot, říká Fridrich z ČT“ (ZDE), nedalo mi to.
Ve zcela nevyváženém diskusním pořadu ČT pan Jakl se s již pověstným klidem a logickou argumentací bránil drtivé přesile ostatních diskutujících (kromě pana Cílka) včetně moderátorky. Z průběhu pořadu bylo navíc patrné, že ta nejen že nebyla objektivní, ona se o nestrannost ani příliš nesnažila. V jednu chvíli mě dokonce napadlo, zda ji do ČT záměrně nedosadili kritici tohoto „veřejnoprávního molocha“, aby ho zdiskreditovala.
Ale zpět k relativně dlouhému rozhovoru v Deníku. Dovolím si vybrat jednu z otázek a odpovědí.
Kateřina Perknerová: Hynek Chudárek (generální ředitel ČT - poz. autora) řekl, že kdyby prošla novela, která by měla platit od 1. července a zrušila by poplatky pro seniory od 75 let, děti a mladistvé do 26 let, lidi s handicapem a firmy, Česká televize nebude schopna naplňovat loni přijaté Memorandum o veřejné službě. Proč?
Milan Fridrich: Kdyby taková situace nastala, znamenalo by to, že do jednoho roku televize skončí, protože by nebyla schopna plnit svoje závazky. Máme tři tisíce zaměstnanců, které musíme platit. Když vám někdo vezme dvě miliardy z osmi, tak tu díru nezacpete tím, že zrušíte pár pořadů nebo přestanete platit lidi. Rušily by se vyšší stovky míst a my bychom všem museli vyplácet odchodné dlouhé měsíce. Taková rána by nás zadusila.
Nevím sice, jaký plat má programový ředitel Fridrich, ale na průměrném platu pravděpodobně nebude. Generální ředitel Chudárek, který nastoupil do funkce 1. července 2025, dostává dle veřejně dostupných zdrojů 346 000 korun měsíčně. Slovy tři sta čtyřicet šest tisíc! Ale to jen jako upozornění na neuvěřitelnou nehoráznost a neskonalou drzost těchto pánů.
Milan Fridrich z ČT říká, že pokud by začala letos platit novela zákona, jsme na bankrot.
Zdeněk Lanz z ČB říká: „Už aby to bylo!“
