Hyeny u špitálu. Zažil jsem... Zbořil jasně o nemocném Zemanovi

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Vítězové? Budou platit povinným přátelstvím! Politolog Zdeněk Zbořil analyzuje uplynulé dny po parlamentních volbách. Všímá si i některých reakcí k případné kandidatuře Andreje Babiše na prezidenta. „Už se jacísi vystrašení nechali slyšet, že Slováka za prezidenta nechtějí. To je tak sprosté a ‚neevropské‘, že by se tím měla zabývat paní komisařka Jourová,“ glosuje. Hovoří o některých poslancích a senátorech, kteří „jsou nedočkaví a mají oči podlité krví“. A co dál očekávat? „Ti, co nemají golfové hole, se okolo nich možná budou jen pást.“

„Nemám možnost ověřovat všechno, co se objevuje na všech možných sítích, ale zprávy o tom, že Jiří Přibáň a Ivan Gabal vyhrožují prezidentovi a ještě úřadujícímu ministerskému předsedovi tresty 8–12 let (myslím, že dle § 310 TrZ 2009) a propadnutím majetku z důvodů rozvracení republiky, jsou dost hysterické,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil události uplynulých dnů po parlamentních volbách. „I když vím, že oba zmínění pánové, jeden z nich se zabývá filozofií práva a druhý je sociolog a politik, rádi vystupují na veřejnosti, přece jen mne zaujalo, že tato jejich mně neuvěřitelná vyjádření mohl někdo publikovat a že se o nich diskutovalo,“ dodal.

Politolog si všímá i dalších reakcí: „Podobnou zlobou a hněvem dosud politickou kulturou obohacovali členové ODS z okolí Prahy, ale přece jen to byli lidé spíše nevážní než akademik a křesťansko-demokratický politik. Stále ještě si myslím, protože oba pány osobně znám, že to není pravda a že jejich osobní trápení nejsou tak velká, aby si je museli tímto způsobem kompenzovat.“ Zbořil podotýká, že jistě všichni chápeme euforii těch, kteří se považují za vítěze nad Andrejem Babišem, ale mohli by si také všimnout, že jejich vítězství není zas tak vítězné. „Za toto spolčení budou platit povinným přátelstvím s lidmi, se kterými ještě ani dnes mnozí z nich spolupracovat vlastně nechtějí,“ dodává.

ANO míří do opozice. „Je to typické ‚manažerské“ rozhodnutí. Proč se trápit hledáním dohody s někým, kdo se dohodnout nikdy nechtěl a komu jde o vysedávání v poslaneckých lavicích z důvodů osobního prospěchu,“ komentuje Zbořil. „Andrej Babiš se občas některým z poslanců, kteří s ním vedli boj na život a na smrt, smál, ale většinou měl pravdu, když se ptal, co by mnozí z nich dělali, kdyby neměli Babiše. A kdyby jako on, a jak už v 16. století navrhoval Erasmus Rotterdamský ve svém spisku Jak vychovávat křesťanského vladaře, svou službu státu a společnosti dělal jen z úcty k občanům a nikoliv za peníze. A jak psal Jindřich Šimon Baar, občas i za ‚vlčí halíř‘,“ dodává.

Sprosté a neevropské! Vždyť kvůli nacionalismu chtěli vylučovat Maďary

Komentáře o případné kandidatuře Babiše na prezidenta přibývají. Otázkou je i to, zda by mohl počítat s hlasy od všech, kteří ve volbách podporovali politické subjekty, co propadly, tedy, že by ho volili nejen příznivci ANO, ale i ČSSD, KSČM, VOLNÉHO bloku, Přísahy atp. „Andrej Babiš sice řekl, že prezidentem být nechce, ale už jacísi vystrašení se nechali slyšet, že Slováka za prezidenta nechtějí. To je tak sprosté a ‚neevropské‘, že by se tím měla zabývat paní komisařka Jourová, která by kvůli nacionalismu chtěla vylučovat Maďary z EU. Nemusí chodit až do Budapešti, ale mohla by svou vznešeností na chvilku zastavit i v Praze. Obavy, že se tady rodí šovinismus, sice má i Ema Smetana, ale slovo komisařky EK by přece jen mohlo mít větší vážnost,“ podotýká Zbořil.



„Na hlasy voličů zmíněných politických stran bych dnes nevsadil ani falešný pětník. Všichni včetně některých voličů ANO, si na Andreje Babiše sice zanadávali, ale kdo ví, co jim na něm bude vadit za rok, za dva, až jim někdo pošle z EU další podvržené memorandum. Vždyť tolik z nich se ukázalo být bez názoru…“ dodává.

Prezident Miloš Zeman je zatím stále v nemocnici. V uplynulém týdnu vystoupila i manželka prezidenta. „Co měla paní Zemanová s dcerou jiného dělat? Vždyť liberální demokrati šířili šeptandou zprávy o tom, že prezident je mrtev a naznačovali, že vládne nějaká hradní kamarila v jeho zastoupení,“ komentuje politolog. „Stále víc a víc se zdá, že ta dnešní liberální demokracie je až nápadně podobná té lidové demokracii, se kterou, nejenom my, ale jiné země nemají dobré zkušenosti. Paní Zemanová požádala o ohleduplnost, i když mohla připomenout, že všichni lidé se rodí smrtelní a že si nikdo nemusí hrát na Boha, i když chodí v neděli do kostela a ve všední den na schůze KDU-ČSL,“ uvedl politolog.

Zbořil: „Vídával jsem novinářské hyeny opakovaně obkličovat nemocnici“

V nemocnici navštívil prezidenta Radek Vondráček. Jenže nemocnice o tom prý nevěděla a Vodráček zase nevěděl, že neví ošetřující lékař. Výsledkem byly i výzvy k rezignaci Vondráčka. „Zejména někteří páni poslanci a senátoři by mohli být opatrnější. I na ně může osud ukázat a někdo se od nich může podobnému chování naučit. A když jsou tak nedočkaví a mají oči podlité krví, ať si to vyřídí v ÚVN, kterou vlastně obvinili ze šlendriánu. Pokud vím, vedení nemocnice takové obvinění odmítlo a já si dovolím věřit víc jemu, než nějakým zuřivým reportérům ve službách kdo ví koho,“ komentuje politolog.

Část názorů se přiklání k tomu, že prezident se těší celkem dobrému zdraví a bude v pořádku, další šíří spekulace, že je tomu naopak. A co o tom soudí doktor Zbořil? „Byl jsem ve ÚVN dvakrát léčen, zemřela tam po tragické nehodě moje dcera, chodím tam na pravidelné kontroly na kardiologii, a nikdy a nikdy jsem podobnou úroveň péče, a tak kultivované sociální prostředí nezažil,“ chválí politolog. „Vím, že mnozí felčaři ve službách politiky jsou schopni ledasčeho, ale zprávy o tom, jak na tom prezident je, nechejme na jeho ošetřujících lékařích. Protože bydlím vedle ÚVN a vídával jsem novinářské hyeny opakovaně obkličovat tuto nemocnici sofistikovanou technikou ve dnech nemocí Václava Havla, mám od té doby odpor na podobné informace třeba jen reagovat,“ podotýká.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil vyjádřil obavy, že prezident „není v dobrých rukou“. „Přál bych panu předsedovi, až bude odcházet, aby se dostal do podobných rukou, lékařských i laických, a mohl se vyzpovídat ze všeho, co kdy v životě udělal dobrého či zlého,“ komentuje politolog.

Kdo nemá golfové hole, půjde se pást?

Jak od Zbyňka Stanjury, tak dalších členů koalice Spolu nebo PirSTAN jsme před volbami slyšeli slova o tom, že nebudou přistupovat ke škrtům, ovšem dá se tomu věřit? Předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek už vyjádřil obavy a připomněl činy Nečasovy vlády a období, když už ODS u vlády byla.

„Nevěřím, dokonce i když to tvrdí takový národohospodář, jako je pan Stanjura. Pokud se nemýlím, už dnes slíbil, že seškrtá státní rozpočet připravovaný vládou Andreje Babiše na polovinu,“ uvedl politolog. „Budeme jistě všichni zvědaví, jak to udělá. Že by konečně došlo na prodej Budvaru, vyrovnání se s Lichtenštejny, anebo se ‚zprivatizuje‘, jak říkal jeden starší ODS expert na tyto ekonomické operace, všechno to, čeho je tady ještě dost?

Situace je sice trochu jiná, než byla za vlády Nečasovy, ale natažených rukou těch dosud materiálně nespokojených je i dnes až příliš mnoho. Jak říkával pan středočeský hejtman Bendl, až na to dojde, půjdeme hrát golf. Dodejme, že ti, co nemají golfové hole, se okolo nich možná budou jen pást,“ dodal.

Mezi Piráty a STAN to vře. I když mají Piráti jen čtyři mandáty, i tak chce například europoslanec Mikuláš Peksa tři ministerstva. „STAN Piráty tak vytuneloval, že nebudou mít šanci ani v opozici. Budou se muset dohadovat aspoň o trafiky, a protože víme, že i to se dá potrestat, budou muset být opatrní. Doufejme, že se ti ze STAN alespoň na začátku budou chovat ohleduplně. Ale nejde jen o to, že Piráti mohou odejít o žebrácké holi, ale nesnesitelné bude i to ponížení a podraz, které jsou tak nesnesitelně lehké,“ komentuje Zbořil.

A jména, která už se objevují v souvislosti s obsazením ministerských postů? „Dovolil bych si nepřidávat se a nepřilévat do ohně proti ohni. Předpokládám však, že nebude možné jen uspokojit všechny odpočaté členy celé pětikoalice, a že bude nutné, vzhledem k měnící se politické a ekonomické situaci, vybírat i mimo stranické řady,“ říká politolog.

Co teď s V4? To bude zajímavé…

O Babiše přišla i V4. Postoj České republiky k V4 za vlády pětikoalice bude jistě zajímavý. „Všechny její členské strany se hlásí k politickému odkazu Václava Havla, který byl jedním ze zákládajících členů V4. Všechny, některé velmi hlasitě také mluví o nepřípustné ‚orbanizaci‘ V4. Skoro všichni podporovali nebo alespoň souhlasili se zahraničně-politickou akcí soudcovské elity ČR kritizující polské soudní reformy a výrok polského ústavního soudu o nadřazenosti národního práva nad unijním,“ komentuje Zbořil. „Lze předpokládat, že s růstem odpovědnosti za zahraniční politiku, a po postupném nahrazování antibabišovského politického programu, se budou měnit i názory některých českých politiků. Předpokládám téměř s jistotou, že budou naslouchat svým západoevropským mentorům, ale nejsem si jistý, zda jejich odposlouchané názory nezpůsobí na novém MZV, které chtějí reprezentanti nových elit ‚vyčistit‘, v blížící se době ekonomické krize neočekávané problémy,“ dodává.

Už teď se hovoří také o důležitosti našeho budoucího předsednictví v EU. „Jedná se sice jen o několik měsíců, ale pro to, aby se ‚něco vyjednalo‘, asi nebude čas ani prostor. Snad by bylo lepší soustředit se na jednání s firmou VW nebo s hledaným a zdá se, že již vybraným dodavatelem jaderné energetiky. Nebo hledat dodavatele surovin a energií, kterých se zdá být v EU, která dokázala ještě nedávno uvalovat sankce na kdekoho, nedostatek,“ uvedl politolog. „Představa, že Evropa bude tentokrát v Praze, podobně jako v roce 1815 v Paříži, ‚tančit valčík‘, snad ani dnes, v době povolební euforie všech, kteří si myslí, že v posledních volbách slavně zvítězili, je neudržitelná. Snad je, nebo nějakou dobu ještě bude, uvěřitelná jen v médiích, která si myslí, že slouží veřejnosti a také, že veřejnost bude věčně sloužit jim,“ uzavřel dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

