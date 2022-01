Standardní pravicová politika. Proč by bohatí lidé měli dostávat peníze? Politolog Sokol hájí vládní přístup

reklama

Kritika, která se snáší na pětikoaliční vládu Petra Fialy, je podle Petr Sokola unáhlená. „Vláda je tam čtrnáct dní, takže kritizovat po dvou týdnech vládu… ostatně i prezident Miloš Zeman, kterého nikdo nemůže podezřívat, že by byl fanouškem vlády, říkal, že každá vláda má sto dní, aby ukázala, jak úřad převzala. A nyní jsme viděli první kroky během dvou nebo tří zasedání vlády a zatím není na kritiku vůbec čas. Ani nemám pocit, že by byla nějak silná nebo výrazná. Řadu týdnů od voleb do nástupu nové vlády ta předchozí nedělala nic, někdy jsem měl pocit, že neexistuje,“ řekl politolog s tím, že hodnocení zatím nelze vystavit a když, tak pouze pro konkrétní kroky, které učinila. Na to, že by vládnutí nezvládala, však nic neukazuje.

Jedním z konkrétních kroků, který čelil negativním komentářům, bylo rozhodnutí, že zvýšení cen energií nebude podpořeno plošným snížením DPH. Kdo se dostal do nouze, může o pomoc zažádat. V Poslanecké sněmovně na to opozice reagovala tím, že chtějí nechat lidi o pomoc žebrat. „Kritika se ozývá od opozičních poslanců, ale když byli ve vládě, tak to nevyřešili. Teď mají pocit, že se to mávnutím proutku spraví,“ uvedl Sokol s tím, že takové rozhodnutí odpovídá pravicové politice. „Pravicové strany mají představu o pomoci lidem v nouzi a chtějí pomáhat těm, kdo v nouzi opravdu jsou. Z tohoto hlediska můžeme o nějakém plošném přidání formou DPH diskutovat, ale je lepší pomoci těm, které to dostalo do zásadní nouze. Nevím, proč by bohatí měli dostat peníze,“ vysvětlil.

Sokol: Pravice pomáhá těm, kdo to potřebují

Současně upozornil na to, že po dvou super rekordech ve schodku rozpočtu země může být další snižování daní problematické i rozpočtově. Jde tak o standardní pravicovou politiku, která se i v oblasti energií projevuje. To dle Sokola odpovídá vyjádřením od koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Pirátů, že by pomoc zaplatila hlavně střední třída. „Pomáhá se potřebným, kdyby se přidalo všem, tak to dvojnásob zaplatí střední třída a bohatí – tedy ti, kdo nejvíce přispívají do rozpočtu. Pomůže se sice menšímu počtu lidí, ale těm, kdo to opravdu potřebují. To je pro všechny levnější a účinnější,“ uvedl.

Další kritické hlasy se ozývají k vytvoření třech nových ministerských funkcí, i když bez vzniku úřadů pro tyto ministry, a desítkám nových úřednických míst. Petr Sokol k tomu uvedl, že nelze srovnávat vznik 70 úřednických míst kvůli třem ministrům bez portfeje s nárůstem tisíců úředníků za poslední roky. „Ale samozřejmě je asi realitou, že když vznikla koalice pěti stran, tak má vláda o něco více ministerstev, tomu se nelze divit. Chápu, že to opozice kritizuje, ale pokud skončí u sedmdesátky úředníků na Úřadu vlády, tak se s tím nijak potýkat nebude. Uvidíme za půl roku, za rok, jaké bude skóre a zda budou byrokratické počty narůstat,“ doplnil s tím, že nová místa jsou pro opozici nynějším terčem. Prý jde o naprostý nepoměr desetitisíců úředníků vlády minulé se 70 místy vlády současné. Místa se prý dají později jednoduše zrušit, navíc jsou očekávány změny ve vládní agendě. Jako signál narůstajícího počtu úředníků to ale nevnímá. Je třeba si počkat na další měsíce.

Kritika Zemana může pomáhat vládě

Pro ParlamentníListy.cz politolog rovněž komentoval negativní reakce, které míří směrem k předsedovi Starostů a nezávislých Vítu Rakušanovi. Ať už kvůli milionovým částkám, které přibývají na transparentním účtu od podezřelých firem z Kypru, nebo za úmysl původně jmenovat ministrem Věslava Michalíka ze STAN, který už před lety čelil podezřením kolem majetkových poměrů dlouho před nominací. Petr Sokol se domnívá, že by kritika byla ještě mnohem tvrdší, kdyby Michálek do funkce ministra průmyslu a obchodu skutečně nastoupil. „Starostové tady vyhodnotili, že když jsou o něm pochyby, nominovat ho nebudou. Co se týká sponzorských darů, tam se zatím neprokázalo, že by se jednalo o něco podivuhodného, nebo že dárce financí mířil na konkrétní výhodu. To se zatím nestalo, takže to nevidím jako zásadní problém vlády. Jsou to jen škobrtnutí Starostů a nezávislých, nijak to nebude pokračovat a nejedná se o něco, co by dlouhodobě destabilizovalo či oslabovalo Starosty, protože se podle mého názoru nejedná o klíčové věci,“ podotkl politický expert.

Zároveň předpokládá, že prezident Miloš Zeman nebude minimálně prvních sto dnů vrtat do politiky více než doposud. „On si i v takzvaném Vánočním poselství nenechal ujít příležitost, aby mluvil o případu Lipavského (Jan, Piráti, ministr zahraničí, proti němuž měl prezident výhrady, pozn. red.), ale sám mluvil o sto dnech hájení, takže velké zásahy činit nebude,“ řekl. Upozornil však na další faktor, který bude vládě pomáhat v jejím působení. Pokud totiž vládu tvoří strany, jejíž voliči se nepřekrývají s voliči Zemana, budou vůči němu více samostatné a nenechají si do rozhodování natolik zasahovat, neboť je to nijak neohrožuje. „Pokud Zeman zasahoval do vlády s ČSSD, bylo to pro politiky komplikující, protože jejich voliči mají Zemana rádi. Oproti tomu voliči Fialy Zemana z drtivé většiny nepodporují, a pokud bude Zeman vládu kritizovat, bude jim vlastně pomáhat,“ vysvětlil.

Počítat propadlé hlasy je nesmysl

Za úplně nesmyslné považuje argumenty, že Fialova vláda nevládne s většinou hlasů, milion hlasů voličů propadlo a nemají tak ve Sněmovně zastoupení. „To je klišé, které se podařilo Babišovi vnést do veřejné debaty, a je úplně nesmyslné. Opírala se o většinu voličů vláda Babiše s ČSSD a komunisty? Neopírala. Vždy tu nějaké hlasy propadly a počítat je z druhé strany je zavádějící a nesmysl, se kterým přišli Babišovi poradci. Kdo má většinu v politice, má většinu v Poslanecké sněmovně. Tu má vláda Petra Fialy, i když má o sedm mandátů méně než předcházející slepenec ANO, KSČM, ČSSD a SPD. To jsou jen početní fígly, které nejsou realistické. Faktem je, že počet hlasů, které propadly, nebude mít zásadní vliv. Už jsme v České republice byli v podobné situaci, kdy propadla KDU-ČSL ve volbách a počet propadlých hlasů byl vysoký. Čas od času se to děje a nelze to počítat jen na jednu stranu. Navíc nejde o voliče Andreje Babiše, protože kdyby ho chtěli volit, tak by tak učinili. To, že si je přisvojuje, je marketing,“ uvedl Sokol.

Je pravdou, že jak šéf hnutí ANO Andrej Babiš, tak předseda hnutí SPD Tomio Okamura už se nechali slyšet, že chtějí zastupovat i voliče, jejichž hlas ve Sněmovně není slyšet. „Zkouší to, tady vycítili příležitost získat nové hlasy. Zda se jim to podaří, či nikoliv, to se teprve uvidí. Ale nebyl bych na jejich místě optimista, protože ti, kdo zůstali věrní KSČM a ČSSD, se budou těžko přesunovat. Zkouší to, proto vymysleli tento fígl, ale byl bych rád, aby bylo jasné, že ani ANO nevládlo s většinou hlasů a opozice s propadlými hlasy by hnutí většinu vzala,“ dodal politolog.

