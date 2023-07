To už tu bylo. „Ruské“ zákazy vlády ČR: Zbořil drtí příklady

reklama

„Musím konstatovat, že jsem, podobně jako minulý týden, překvapený zpravodajstvím u nás i v zahraničí, o kterém si myslím, že je ovlivněno letními vedry a snadnou produkcí ‚informační zábavy‘. Ta je zřejmě nevyléčitelnou infekcí až pandemicky se šířící, naší doby,“ konstatoval politolog Zdeněk Zbořil. „Už několik dní nás tento infotainment unavuje požárem na lodi plující asi pod panamskou vlajkou, která nese jméno plavce Fremantleho a plula ‚z Německa‘ nejprve do Egypta. Dnes jsem se dokonce dozvěděli, že měla doplout až do Singapuru, ale zítra to možná bude zase jinak. Nejprve na ni naložili 2520 automobilů, v neděli jich Japonci napočítali 3783 a z nich bylo nejprve 25 elektromobilů, potom 560, dnes podle japonských informátorů 498. Také počet těch, které stále ještě hoří, se mění každý den, ale víme, že loď je uvázána na nějakých lanech, protože hrozí ekologická katastrofa ‚nevídaných‘ rozměrů,“ dodal.

Zbořil podotýká, že dosud ještě rozsah katastrofy nebyl naprosto přesně veřejně sdělen: „Možnou velikost nikdo neodhadl, ale mnoho zelenou nemocí nakažených obyvatel žije v permanentním stresu, protože nikdo neví, která naše generace je ta poslední. A všichni mají přirozený strach z toho, co stále ještě nevědí. Tyto obavy se dají zvětšit otázkou, zda to není nějaká pomsta za Nord Stream, organizovaná výrobci automobilů a vojenských zařízení na celém světě, a člověk se už ani den dobře nevyspí.“

Přidává další slova: „Podobné je to, když Echo24 zmíní, že nejvyšší reprezentanti Spojených států a Ruské federace spolu o něčem jednají a my neinformovaní se začínám ptát, zda to není o Ukrajině. Anebo o anglosaském Tichomoří, rusko-čínských aktivitách, třeba jen na africkém kontinentu. To všechno stačí, aby se i ti nejméně zděšení z nejzděšenějších začali Ministerstva zahraničních věcí ČR ptát, s kým jsme ještě přátelé a na koho už se zase máme zlobit. Mimo jiné také proto, že my opět neinformovaní snadno podléháme zprávám, jak se bude ideová neposlušnost trestat. Nejdříve, konečně jako vždy, prý budou na forhontu školy a učitelé, lidé veřejně vystupující a všichni, kdo si nedají pozor na to, co říkají, a co dělají, na veřejnosti. I kdyby jen někde hráli tenis tam, kde se to podle naší vlády nemá.“

„Nekamenujte proroky, vždyť pěvci jsou jak ptáci“

Sopranistka Anna Netrebko by podle náměstka primátora Jiřího Pospíšila neměla v Praze vystupovat. Ukrajina ruskou umělkyni s rakouským občanstvím zařadila na svůj sankční seznam. „Také tuto ke skandálu směřující událost bych si dovolil připojit k tomu letošnímu horečnatému ‚letnímu přemítání‘. Operní diva, kterou její čeští obdivovatelé měli možnost jen v Praze sledovat několik let na velkoformátových přenosech z Metropolitní opery v New Yorku, asi přehlédne morální velikost pana Jiřího Pospíšila, na kterého jeho političtí souputníci přehodili odpovědnost za to, zda bude právě ona zase jednou v Praze ‚na živo‘. Konečně Praha takto jen rozvíjí tradici. V Praze nesměla zpívat už Ema Destinnová, tzv. totalitní režim nepustil domů Jarmilu Novotnou, i Soňa Červená zde mohla vystupovat až po roce 1989. Rozhodování o tom, zda ukrajinské velvyslanectví v Praze poradí Vlastimilovi Ježkovi dobře, nebo špatně, mu není co závidět. Není natolik přizpůsobivý jako trochu misogynní Pospíšil a jistě by koncert Anny Netrebko považoval za svůj organizační úspěch. Jistě si, třeba už jen ze školy, pamatuje verše Vítězslava Hálka, zhudebněné Bedřichem Smetanou, zpívané Eduardem Hakenem i v dobách nejvíce stíhaných cenzurou – Nekamenujte proroky, vždyť pěvci jsou jak ptáci. Kdo po nich hodil kamenem, k tomu se nevrací,“ vzkázal.

„Snad by mohl požádat o generální pardon pana prezidenta, který jistě dobře ví, oč se jedná. Konečně, i politici přicházejí a odcházejí, někdy rychleji, než si sami myslí,“ dodal Zbořil.

Politici chtěli zasahovat do her, už od antiky

Ruské sportovce česká vláda zásadně odmítla. Ministr vnitra ujistil, že policie zákaz „důsledně uplatňuje“. Nežádoucí jsou také v Polsku. Nicméně pochybnosti ještě panují o tom, zda mohou soutěžit pod neutrální vlajkou.

„Politici a diktátoři chtěli vždy zasahovat do zábavy a her, už od antiky. Snad by se to dnes dalo vyřešit tím, že by všichni reprezentovali sami sebe a nikoli v dresech a pod prapory všech, kteří se chtějí na jejich popularitě přiživit. Tak by mohli ze sebe smýt historickou hanbu hajlující angličtí fotbalisté z OH 1936 v Berlíně, stejně jako američtí Černí panteři na OH v Mexiku 1968. A stejně jako všichni ti, kteří reprezentovali svou zemi, a nikoliv její vládu. I u nás jsme měli ty, kteří mohli, a kteří nemohli. Kdo dnes ještě vzpomene na Jaroslava Drobného, který vyhrál Wimbledon jako Egypťan, nebo na Martinu Navrátilovou pod americkou vlajkou v letech dohasínající americké války ve Vietnamu a začínající jiných částech světa?“ položil Zbořil otázku.

Pšenice? Nerozumíme „polské otázce“

U našich severních sousedů v Polsku houstne před volbami atmosféra. Místní zemědělci začali poukazovat na to, že se jim skvěle nedaří konkurovat při dodávkách levnější pšenice z Ukrajiny. „Tentokrát je předvolební situace v Polsku infikována nejen mezinárodněpolitickou situací, jak si myslíme většinou u nás doma, ale také, a asi zejména, vším, co na nás bezprostředně nedoléhá. Polská republika je podstatně větší, lidnatější, má také víc trochu tradičně rozhádané politické elity, velkou diasporu a samozřejmě, společně s Litvou, hranice s územím, které je dnes součástí Ukrajiny a Běloruska,“ konstatuje.

„Nesamozřejmost, nebo lépe proměnlivost státních hranic, má také své historické důvody. Ačkoliv ČR s tím má také své zkušenosti, dovolím si tvrdit, že ‚polské otázce‘, která byla vždy, ale zejména po roce 1945 otázkou evropskou, nerozumíme. Dnes tato agrárně-průmyslová entita prochází druhou, možná třetí transformací, a americká agrární politika na Ukrajině ji dost podstatně ohrožuje. Podle mého trochu laického názoru nejde jen o pšenici, ale i o půdu a o dnešní západní, historicky někdy i polská, území na Ukrajině. Nejde také jen o dvě významné osobnosti polské politiky, Donalda Tuska a Jaroslawa Kaczynského, a o jejich spolupráci, která se zdá být nemožná. Proto i spor o ukrajinskou pšenici má jinou, radikálnější podobu, které jsou některé jiné evropské země ušetřeny,“ dodal Zbořil.

V Moskvě je třetí Řím a čtvrtého již nebude

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon, kterým se oslavy vánočních svátků přesouvají z počátku ledna, podle ruské pravoslavné tradice, na 25. prosince, jak se slaví Vánoce v Sydney, na Floridě či v Londýně. „Je to, samozřejmě, spojeno s politickou i kulturní de-rusifikací Ukrajiny, která probíhá už delší dobu. Vzpomeňme jen spor o památky Kyjevskopečerské lávry, archivu rusko-kyjevského pravoslaví, a výroku, že tato lávra existovala dávno před Ukrajinou. Je to součást kulturního odkazu Kyjevské Rusi a spor o to, co je ruské, a co kyjevské. Taková malá kulturní revoluce, ve které je připomínáno i židovství prezidenta Zelenského, ale i celá tradice židovství na Rusi, které má svou zcela specifickou tradici. Ve Vatikánu to bude asi považováno za vymýtání ďábla, v Moskvě za bezbožnost. Protože tam je ‚třetí Řím a čtvrtého již nebude‘.“

Kdo dokázal „vyběhnout s katarským princem?“

Česko dostalo pozvání na summit v Saúdské Arábii, kde budou na začátku srpna jednat zástupci západních a rozvojových zemí o Ukrajině. A jestli pojedou všichni čeští ministři? „Snad by stačilo, kdyby tam zaletěl, v době rostoucích vládních výdajů a stále se zvětšující uhlíkové stopy, nějaký pan ministr. Třeba ten, který se tak obratně nedávno dokázal dohodnout a vyběhnout s katarským princem. Anebo pan bc. Lipavský, ten umí tlumočit přání našich spojenců a členů své hyperaktivní politické strany, kterou ve vládě zastupuje, téměř bezchybně,“ uzavřel dnešní Rozjezd politolog Zdeněk Zbořil.

