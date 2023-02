Za tohle se dřív soudilo. Zbořil a „zrada“ kolem Babiše

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Pokud by mělo jít o nějakou ‚likvidační inventuru‘, což je neřest mnoha noviců ve všech koutech světa, pak to jistě nebude šťastný krok,“ komentuje první týden zvoleného prezidenta Petra Pavla politolog Zdeněk Zbořil. Pár slov přidává i k záměru výroby granátů ve Vrběticích. „Pan premiér, paní Černochová a mnozí jiní mluví nejen o výrobě vojenského materiálu, vojenském opravárenství a různých servisní službách, tak proč by k tomu nemohlo docházet i ve Vrběticích? Tamní občané o tom jistě nebudou rozhodovat,“ podotýká politolog.

reklama

„Snad jen to, že v některých případech jedná jako ‚po inauguraci‘, jak vzpomněl pan exprezident Václav Klaus. Já bych připomněl, že to je také před složením přísahy na Ústavu České republiky ve Vladislavském ‚korunovačním‘ sále,“ komentuje kroky nového prezidenta generála Petra Pavla a jeho program v prvním týdnu po zvolení politolog Zdeněk Zbořil. „Také bych rád věděl, zda pan kardinál Graubner bude celebrovat slavnostní Te Deum, podobně jako prezidentům po roce 1989 a před tím dokonce i Klementu Gottwaldovi. Když ne, jistě se nestane nic světoborného, ale ‚muž po boku‘ Petra Pavla by to jistě jemu i nám rád vysvětlil. Ty ostatní věci, o kterých se v médiích spekuluje, jsou tak trochu předčasné a připomínají trochu pana ministra in spe Rakušana, který domlouval policejnímu řediteli ČR ještě dřív, než byl ministrem. Snad je to jen nedopatření nového začínajícího prezidentského týmu, ale i pan předseda vlády je mohl poučit o kompetencích zvoleného a ‚neinaugurovaného‘ prezidenta,“ dodal.

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 26910 lidí

Jeden z prvních kroků nového prezidenta, o kterém média mluvila, byl telefonát Petra Pavla na Tchaj-wan. Už přijímal gratulace také od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, mluvil s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a polským prezidentem Andrzejem Dudou.

„Je dobré, že nás zvolený pan prezident informoval o tom, co považuje za nejdůležitější pro zahraničněpolitickou orientaci České republiky. Předpokládám, že někteří vámi jmenovaní mu blahopřáli, o tom není třeba, pokud je to pravda, mluvit, to je slušnost. Jiné je to s telefonátem na Tchaj-wan,“ uvedl Zbořil. „Pokud to bylo tak, jak o tom píšou a mluví média, pak to ale vlastně také nevadí, třeba by se to dalo popsat slovníkem pana MZV Lipavského, který si myslí, že ČR má někomu ve světě ‚dávat na budku‘. Význam takového rozhovoru je zajímavý jen ornamentálně a číst ho budou zejména ve Washingtonu,“ dodal.

Hloubkový úklid na Hradě a audit

Pavel v posledních dnech hovořil o nutnosti „hloubkového úklidu“ na Hradě ve všech oblastech. Chce také nechat důkladně prohlédnout tamní prostory, mimo jiné kvůli obavám z odposlechů. Uvedl, že není na něm, aby něco dokazoval, ale KPR by měla být schopná uspokojivě vysvětlit, zda je vše v souladu s pravidly. Řekl i to, že bude chtít uskutečnit audit v KPR. Ideální by podle něj bylo, kdyby se stihl do jeho inaugurace, která byla ohlášena na 9. března.

„Vzhledem k tomu, že podle většiny českých médií, byl pan Koudelka, ředitel BIS, odpovědný za soudem nepovolený odposlech nejméně tří osob ‚po boku‘ prezidenta Miloše Zemana, a že tyto odposlechy nebyly evidovány (čemuž se nedá věřit), pak pana Petra Pavla chápu. Jistě bude, s ohledem na své vzdělání, na takové věci citlivější než jeho předchůdci.

Pokud jde o jakýsi generální úklid, ten podle vyjádření pana Kaly není do 9. března t. r. uskutečnitelný, protože, jak víme, tento jeho úřad není proslulý svou rychlostí,“ uvedl Zbořil. „Ale půjde-li o to, nalézt nějaké nepřístojnosti, na které se těší a o nichž spekuluje politický bulvár, pak se nemusíme bát, že nebude nic nalezeno. Třeba by to mohlo být něco, co přispěje k odstraňování problémů ‚rozdělené společnosti‘,“ dodal.

Psali jsme: Takhle tady žijeme. Ať se Pavel připraví. Víme, co brzy uvidí nový prezident Lidi by se vzbouřili. Drulák rozetnul, jak to skončí s válkou a Ukrajinou Nejvyšší kontrolní úřad: Miliardové dotace z EU přispěly ke zlepšení kvality zdravotní péče v regionech Zelenskyj: EU nám pomůže s energií. Vyměníme žárovky

Hrad spojil Pavlovy výroky s jeho setkáním se šéfem BIS Michalem Koudelkou, které se uskutečnilo v pondělí. Zeman kontrarozvědku i Koudelku dlouhodobě kritizuje. „Po setkání pronesl budoucí prezident Petr Pavel řadu závažných obvinění směrem k prezidentu republiky a prezidentskému úřadu. Tato obvinění, která poškozují důvěru občanů ve fungování státních institucí, by měla být náležitým způsobem doložena,“ uvedla prezidentská kancelář bez uvedení, na který konkrétní Pavlův výrok reaguje.

„Pokud jde o ‚řadu závažných obvinění‘, které prezentovali fanatičtí stoupenci Petra Pavla během volební kampaně, ty bychom mohli velkoryse přehlédnout. Pokud ovšem nejsme přesvědčení, že prezident Zeman je jako Andrej Babiš zlo, které musí být odstraněno,“ uvedl Zbořil. „Mediální hvězda ODS, jako je řeporyjský Pavel Novotný, mostecký primář Straka nebo dálková lékařka, která své diagnózy zpracovává podle svých kazašských zkušeností, nejsou členy štábu zvoleného pana prezidenta, a tak by ‚doložení závažných obvinění‘ mělo být na místě. Zejména, když pan prezident ‚v naději‘ jednal už se zloději prezidentské vlajky ukradené z Pražského hradu ještě před svým zvolením,“ dodal. Přidává i tato slova: „Pokud by mělo jít o nějakou „likvidační inventuru‘, což je neřest mnoha noviců ve všech koutech světa, pak to jistě nebude šťastný krok. Mohla by se z toho stát jakási nástupnická zvyklost, a jak víme, zvyk je železná košile.“

Ukrajina v NATO? O tom se rozhoduje na vyšší úrovni

V rozhovoru pro BBC generál Pavel uvedl, že si Ukrajina zaslouží stát se po válce členem NATO. „Nejsem dobrým prorokem a předpokládám, že se pan generál nechal unést zaujetím pro své minulé, předpenzijní zaměstnání. Zatím to vypadá tak, že ať už si Ukrajina zaslouží nebo nezaslouží být členem NATO, rozhoduje se o podobných věcech na úrovni vyšší, než jsou přání českého prezidenta,“ uvedl politolog. „Stejně jako o tom, jak velká Ukrajina po takovém rozhodnutí bude a kde budou její hranice. Vojenský termín ‚zásluhovost‘ je snad jednoduché používat v rámci vojenské kariéry, ale na pole válečná a jejich typologii určitě nepatří,“ dodal.

První konkrétní setkání názorů vojáka a politika

„Teď dává smysl maximálně podpořit Ukrajinu všemi moderními zbraněmi, aby dokázala ruské síly ze svého území vytlačit,“ reagoval Pavel na otázku, zda by chtěl nastolit téma bezletové zóny. Co se týká Ukrajiny je názor nového prezidenta jasný, tedy podporovat Ukrajinu finančně i zbraněmi.

„Je to názor politicky orientovaného vojáka, který ještě nemusel být odpovědný za finanční náklady svých rozhodnutí. Ale jak pan Pavel sám dobře ví, není to jen otázka ekonomická nebo ekologická, ale jde také o to, jaké zbraně na Ukrajině Ukrajincům zůstávají, které se dostávají do rukou nepřítele a kterýma rukama stále častěji obviňovaných ‚oligarchů‘, a dokonce i ‚padlých‘ osob ze státních struktur, se dostávají na celosvětový bazar se zbraněmi. Na něm se platí cash a není snadné zjistit, kde se nachází,“ poznamenal politolog. „Je to ale první a konkrétní setkání názorů vojáka a politika a předpokládám, že o hledání odpovědí na tyto otázky, se nebude jednat jen v Praze,“ dodal.

V areálu ve Vrběticích na Zlínsku by se mělo vyrábět pro českou armádu asi 10 000 ručních granátů měsíčně.

„Pan premiér Fiala, paní Černochová a další odborníci na slovo vzatí, kteří ‚v nadsázce‘ tvrdí, že jsme ve válce (a někteří si to myslí i bez premiérových metafor), už několikrát mluvili o tom, jak bude pro českou ekonomiku a její zbrojní průmysl prospěšné začít obnovovat to, co bylo v době ‚velké privatizace‘ zničeno a rozprodáno,“ uvedl politolog. „Pan premiér, paní Černochová a mnozí jiní mluví nejen o výrobě vojenského materiálu, vojenském opravárenství a různých servisní službách, tak proč by k tomu nemohlo docházet i ve Vrběticích? Tamní občané o tom jistě nebudou rozhodovat,“ dodal. Podle Zbořila by spíše stálo za to vědět, komu ten zřejmě polosoukromý areál patří, jak postoupilo osm let probíhající vyšetřování celé události, která, jak se dnes říká, ‚rozdělila společnost‘ ‚a zda pověstní Čuk a Gek‘ a jejich bulharští partneři nejsou opět někde v okolí Zlína. Třeba Pithartovy pověstné ‚černé nitky‘ nevedou tentokrát do Slušovic, ale do Vrbětic,“ podotýká Zbořil.

Ke schůzce s prezidentem Zemanem byl připravený Petr Pavel prý kdykoliv, nakonec se domluvili na společném termínu v pondělí 13. v Lánech. „Předpokládám, že se nedovíme nic jiného, než si aktivističtí neinvestigativní žurnalisté vymyslí. Takže budeme svědky jen projíždějících černých limuzín k zámku, postávající reportéry a nic neříkající tisková vyjádření. A pokud by došlo k něčemu důležitějšímu, dovíme se to nejdříve až za několik dní. A stejně to budou jen komentáře,“ říká Zbořil.

Zbořil: Beru vážně Babišova slova, že si dá „detox“

Někteří zástupci krajských organizací ANO předpokládají, že Andrej Babiš zůstane po prohraných prezidentských volbách předsedou hnutí i poslancem, další chtějí počkat na jednání předsednictva ANO ve středu 8. února. Babiš se sám rozhodne, uvedli někteří pro ČTK. „Beru vážně páně Babišova slova, že si dá ‚detox‘ a ještě před inaugurací prezidenta se rozhodne. Odchod některých jeho dlouholetých spolupracovníků asi není žádnou revolucí. Byli totiž vystaveni ne snad tak intenzivním a vulgárním urážkám jako jejich Andy, ale po deseti letech jistě mnozí z nich chtějí dělat něco jiného. Za dva dny budeme vědět víc a nemusíme hádat z kávové sedliny,“ uvedl Zbořil.

A jak hodnotit aktivity hejtmana Ivo Vondráka a primátora Tomáše Macury? Babiše odmítli volit. Je ANO tak stabilní nebo dojde k rozdělení na frakce? „Oba pánové předvedli pozoruhodný výkon. Ne snad svým rozhodnutí, ale tím, že si ho načasovali do několika hodin před zahájením voleb. Připomíná to prozření za úplatu, ať už materiální nebo morální,“ uvedl Zbořil. „Nic nového ani originálního to v české politice není. Dokonce se kvůli tomu i obžalovávalo a soudilo. Asi tomu tentokrát tak nebude, cíl parlamentních voleb 2025 je lákavý a i kdyby někteří padli, bojovníci vstanou zase jiní. Preference ANO 2011 jsou vysoké a naděje na nová obročí také,“ dodal.

Na odměny pro pracovníky, kteří se podíleli na nedávno skončeném českém předsednictví v Radě Evropské unie, vyčlenila vláda 100 milionů korun. Co k tomu říci?

„Vláda rozhodla, občané si tuto vládu zvolili a reptání nic nezmění. Snad jen, aby příště nebylo ještě hůř. A jak víme už ze starého Říma – peníze nezapáchají!“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

Psali jsme: Kocáb: O Pavlovi nic nevíme. Rozdělí společnost. Že je Havel? Blázinec Komu dáte ty miliony? „Fialův cenzor” odpověděl a mnozí se divili Z Rakušanovy zprávy: Nespokojení lidé mojou ohrozit demokratické základy Vysmátý Babiš pil becherovku. Večeře, u níž nebyly kamery

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.